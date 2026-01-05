Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thế giới

Triều Tiên kêu gọi quốc tế phản đối hành động của Mỹ ở Venezuela

  • Thứ hai, 5/1/2026 08:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Triều Tiên vừa "lên án mạnh mẽ" cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Venezuela và bắt giữ lãnh đạo nước này.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Triều Tiên cho rằng việc lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro là "hành động xâm phạm chủ quyền nghiêm trọng nhất", hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin ngày 4/1.

KCNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng vụ việc này là “một ví dụ khác, một lần nữa thể hiện rõ ràng bản chất liều lĩnh” của Mỹ.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo vào sáng 4/1, đúng thời điểm Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc.

Giới quan sát Hàn Quốc cho rằng việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa cũng là để thể hiện thái độ đối với hành động của Mỹ ở Venezuela.

Bình Nhưỡng cho rằng tình hình hiện nay ở Venezuela “gây ra những hệ quả thảm khốc đối với việc bảo đảm cấu trúc quan hệ khu vực và quốc tế”.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên kêu gọi cộng đồng quốc tế "nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng" của tình hình Venezuela và lên tiếng phản đối "việc Mỹ thường xuyên vi phạm chủ quyền của các quốc gia khác".

Ngày 3/1, lực lượng Mỹ triển khai chiến dịch tấn công vào thủ đô Caracas và nhiều địa điểm khác của Venezuela, bắt giữ vợ chồng Tổng thống Maduro và đưa đến New York để xét xử. Chiến dịch này gây ra nhiều tranh cãi, nhiều quốc gia đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về hành động bất chấp luật pháp quốc tế.

Hàn Quốc cũng đã ra tuyên bố thể hiện quan điểm, bày tỏ "hy vọng rằng ý chí của người dân Venezuela sẽ được tôn trọng, dân chủ được phục hồi và tình hình tại Venezuela sớm ổn định thông qua đối thoại”. Seoul kêu gọi “tất cả các bên liên quan nỗ lực tối đa để giảm bớt căng thẳng trong khu vực".

Cùng ngày 4/1, Giáo hoàng Leo kêu gọi bảo vệ Venezuela như một quốc gia độc lập, cho biết ông đang theo dõi các diễn biến sau khi Mỹ lật đổ Tổng thống Maduro với “tâm trạng đầy lo lắng”.

Giáo hoàng Leo kêu gọi tôn trọng nhân quyền và thượng tôn pháp luật “như được quy định trong” Hiến pháp Venezuela.

Tháng 12 vừa qua, Giáo hoàng Leo kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump không lật đổ Tổng thống Maduro bằng biện pháp quân sự.

“Lợi ích của người dân Venezuela phải được đặt lên trên mọi cân nhắc khác”, Giáo hoàng nói.

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

