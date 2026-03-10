Giới siêu giàu châu Á tháo chạy khỏi Dubai

Nhiều gia đình giàu nhất châu Á đang xem xét lại mức độ gắn bó với Dubai (UAE), khi cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran làm rung chuyển thành phố từng thu hút hàng tỷ USD.

Một số chuyên gia tư vấn nói với Bloomberg News rằng họ đã nhận được các cuộc gọi từ khách hàng muốn hoãn kế hoạch chuyển đến Dubai. Số khác đang tìm cách giảm bớt khoản đầu tư vào khu vực từng được xem là an toàn và ổn định.

Trong khi đó, những người hiện ở Dubai cũng lên kế hoạch dự phòng trong trường hợp tình hình bất ổn leo thang.

Nick Xiao, giám đốc điều hành của văn phòng quản lý tài sản đa gia đình Annum Capital có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc), cho biết các nhà đầu tư châu Á từng đến Trung Đông để tìm kiếm cơ hội đầu tư và tận dụng lợi thế thuế. Tuy nhiên, họ đang “xem xét lại các quyết định của mình và có thể chuyển tiền trở lại Hong Kong hoặc Singapore”, ông nói.

Dubai - từng nổi lên như một trung tâm tài chính và quản lý dòng tiền hấp dẫn - đang phải đối mặt với thử thách khi cuộc xung đột diễn ra ngay gần khu vực này.

Giao tranh đã bước sang tuần thứ hai với cường độ ngày càng gia tăng, trong khi các quốc gia từ Saudi Arabia đến Bahrain tiếp tục hứng chịu đòn tấn công mới.

Tuần trước, một thiết bị bay không người lái đã gây ra đám cháy gần lãnh sự quán Mỹ tại Dubai. Hàng nghìn chuyến bay tới khu vực đã bị hủy, dù các hãng hàng không đang cố gắng khôi phục hoạt động.

Khói bốc lên tại khu công nghiệp dầu mỏ Fujairah, UAE sau một vụ cháy do mảnh vỡ gây ra khi hệ thống phòng không đánh chặn thiết bị bay không người lái. Ảnh: Reuters.

Từng là lựa chọn hàng đầu

Trước khi xung đột nổ ra, sự tăng trưởng ngoạn mục của Dubai đã thu hút giới siêu giàu toàn cầu, cùng với hàng loạt ngân hàng và các nhà quản lý quỹ Phố Wall.

Theo Boston Consulting Group, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) nằm trong số những trung tâm giao dịch tài sản tài chính tăng trưởng nhanh nhất thế giới năm 2024.

Riêng Dubai hiện là nơi đặt các văn phòng quản lý nguồn vốn gia đình, quản lý tổng danh mục đầu tư hơn 1.200 tỷ USD .

Dòng tiền từ châu Á đã trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy sự bùng nổ này. Theo Yann Mrazek, đối tác quản lý của công ty tư vấn tài sản M/HQ tại Dubai, khoảng 1/4 trong hơn 2.270 quỹ và tổ chức được thành lập tại UAE có chủ sở hữu là người châu Á.

Theo tuyên bố từ Phòng thương mại quốc tế Dubai, châu Á chiếm 47% tổng số công ty đa quốc gia mà tổ chức này thu hút đến trong năm 2025.

Các tổ chức tài chính châu Á như Nomura Holdings (có trụ sở tại Nhật Bản), DBS Group Holdings và Oversea-Chinese Banking Corp (hai ngân hàng lớn nhất Singapore) đều đã mở rộng hoạt động tại Dubai để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của giới giàu có.

Khung cảnh Dubai giữa lúc căng thẳng ngoài vùng Vịnh đang leo thang. Ảnh: Reuters.

UAE cũng trở thành điểm đến ưa thích của giới giàu có từ Anh, trong bối cảnh chính phủ Anh tăng thuế đối với người giàu. Phân tích của Bloomberg đối với 5 triệu hồ sơ doanh nghiệp cho thấy số lượng lãnh đạo doanh nghiệp rời đi tăng vọt, với UAE là điểm đến hàng đầu, cùng các trung tâm tài sản như Thụy Sĩ.

Trong số đó có Nassef Sawiris, đồng sở hữu câu lạc bộ bóng đá Aston Villa tại Premier League, hiện chia thời gian sống giữa UAE và Italy.

Michael Platt, nhà sáng lập quỹ Bluecrest Capital Management, cũng chọn UAE làm nơi cư trú.

Shravin Mittal - người thừa kế của một trong những gia đình giàu nhất Ấn Độ - đã thành lập các công ty tại Abu Dhabi để quản lý dòng tiền của mình.

Một lượng lớn tài sản của người Ấn Độ hiện đặt tại UAE, đến mức nhiều công ty quản lý dòng tiền toàn cầu đã lập riêng bộ phận chuyên trách về khách hàng Ấn Độ không cư trú để duy trì các mối quan hệ này.

Xem xét lại tình hình

Tuy nhiên, cuộc xung đột đang buộc nhiều gia đình giàu có ở châu Á phải đánh giá lại các kế hoạch của mình tại các nước vùng Vịnh.

“Đây chắc chắn là hồi chuông cảnh báo. Mọi người có thể phải suy nghĩ lại quyết định chuyển cả gia đình và dòng tiền sang Trung Đông, dù hiện tại vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận”, Felix Lai, lãnh đạo văn phòng quản lý tài sản đa gia đình JMS Group có trụ sở tại Hong Kong, nói.

Khói bốc lên từ khu vực gần Lãnh sự quán Mỹ tại Dubai. Ảnh: Reuters.

Lai cho biết ông đã sắp xếp một máy bay phản lực riêng để đưa 15 khách hàng từ Oman về Hong Kong chỉ trong vài ngày, với chi phí khoảng 300.000 USD .

“Họ thậm chí không quan tâm đến giá cả”, Lai nói. “Họ chỉ muốn rời đi”.

Nhiều người được Bloomberg phỏng vấn cho biết họ đã lường trước những gián đoạn nhất định có thể xảy ra ở Trung Đông khi chuyển đến.

Tuy nhiên, việc nghe thấy tiếng nổ và nhìn thấy thiết bị bay không người lái cùng tên lửa bị đánh chặn trên bầu trời khiến họ phải xem xét lại tình hình.

Tamour Pervez, người chuyển đến Dubai chưa đầy hai năm trước để quản lý tài sản cho một gia đình Pakistan kinh doanh nông nghiệp, chia sẻ tình hình hiện rất bấp bênh.

“Chúng tôi dự định chốt một thương vụ trong tháng này, nhưng đã phải tạm dừng”, Pervez nói. “Nếu tình trạng này kéo dài vài tuần, các thỏa thuận có thể bắt đầu đổ vỡ”.

Patrick Tsang, người điều hành văn phòng gia đình riêng và sáng lập Ambassadors Club tại Hong Kong năm 2023 nhằm thúc đẩy kết nối với Trung Đông, cho rằng danh tiếng của Dubai có thể bị tổn hại nếu xung đột kéo dài.

Điều đó có thể khiến một số người nước ngoài rời đi. “Tôi nghĩ sẽ có một làn sóng di cư”, Tsang nói. “Nếu bạn là người nước ngoài, tại sao lại chấp nhận rủi ro với gia đình mình?”

Một số nhà đầu tư đang tìm cách giảm mức độ rủi ro tại khu vực, trong khi những người khác lại coi đây là cơ hội mua vào, theo Islay Robinson, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Enness Global - công ty cung cấp dịch vụ tài chính cho các cá nhân giàu có.

Thị trường chứng khoán Dubai đã chịu cú sốc mạnh sau khi mở cửa trở lại sau hai ngày đóng cửa.

Chỉ số Dubai Financial Market General Index giảm 4,7% vào hôm 4/3, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 5/2022, và tiếp tục kéo dài đà giảm vào cuối tuần.

Dù các cuộc tấn công đã thách thức hình ảnh là một trung tâm thương mại ổn định của UAE, một số nhà đầu tư và cư dân nói với Bloomberg rằng họ tin tưởng cơ sở hạ tầng và hệ thống quản trị vững mạnh có thể giúp UAE phục hồi, thậm chí mạnh mẽ hơn trước.

Việc dòng vốn có rút khỏi Dubai lâu dài hay không sẽ phụ thuộc lớn vào thời gian cuộc chiến kéo dài.

“Nếu tình trạng bất ổn kéo dài vài tuần, một số công ty có thể tạm dừng kế hoạch mở rộng trong thời gian đó”, Nirbhay Handa, giám đốc điều hành Multipolita - công ty dịch vụ di cư dành cho người giàu - cho biết.