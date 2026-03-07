'Ông trùm' giữ 16 tấn vàng dự báo giá sẽ tiếp tục tăng

Tỷ phú Ấn Độ nắm giữ 16 tấn vàng cho rằng giá của kim loại quý này sẽ tiếp tục đi lên trong bối cảnh thế giới vẫn phải đối mặt với hàng loạt rủi ro địa chính trị và kinh tế.

Khách hàng xem nhẫn vàng tại một cửa hàng trang sức ở Thượng Hải. Ảnh: Reuters

Joy Alukkas - ông trùm kinh doanh người Ấn Độ đã xây dựng một trong những đế chế kim hoàn gia đình hàng đầu thế giới - dự đoán giá vàng sẽ tăng trong vài năm tới khi thế giới phải đối mặt với rủi ro về địa chính trị và kinh tế, Bloomberg đưa tin.

Theo ông, các cuộc tấn công của Mỹ - Israel nhằm vào Iran cùng với đòn đáp trả bất ngờ bằng thiết bị bay không người lái vào Dubai - khiến sân bay thành phố và khách sạn Burj Al Arab bị hư hại - chỉ là một trong số đó.

“Bất cứ khi nào thế giới căng thẳng, mọi người thường tìm đến vàng như tài sản trú ẩn an toàn. Điều đó có thể đẩy giá vàng tăng trong vài ngày”, ông nói trong cuộc phỏng vấn tại Dubai.

“Trong 2-3 năm tới, trừ khi bức tranh lớn của thế giới thực sự cải thiện, đặc biệt là kinh tế Mỹ và tình hình địa chính trị toàn cầu, tôi không thấy khả năng giá vàng điều chỉnh đáng kể. Có thể sẽ có những đợt giảm giá, nhưng xu hướng tổng thể vẫn là đi lên”, ông cho biết thêm.

Ông Joy Alukkas. Ảnh: Joyalukkas Group.

Tăng hơn 75% chỉ trong một năm

Nhận định này cũng phản ánh quan điểm của một số nhà tích trữ vàng lớn nhất thế giới trước biến động gần đây của thị trường.

Theo báo cáo mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), giá vàng toàn cầu tiếp tục duy trì đà tăng mạnh từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và bất ổn địa chính trị gia tăng.

Trong vòng một năm qua, giá vàng đã tăng hơn 75%, vượt mốc 5.000 USD /ounce và lập kỷ lục vào tháng 1.

Ông Alukkas (69 tuổi) cho biết gần 200 cửa hàng của ông tại UAE, Ấn Độ, Mỹ và nhiều quốc gia khác đang nắm giữ khoảng 16 tấn vàng trong kho, bao gồm dưới dạng vàng thỏi và trang sức.

Theo ông, khi giá vàng tăng, giá trị lượng vàng trong kho - nhiều trường hợp được tích lũy qua hàng chục năm - cũng tăng theo. Lịch sử tích trữ lâu dài giúp doanh nghiệp của ông chống chịu tốt trước các biến động giá trong khoảng 10-20%.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, công ty cũng phải mua thêm hàng tồn kho mới với mức giá cao hơn hiện nay.

“Vốn lưu động sẽ tăng lên và mỗi lần bổ sung hàng đều tốn kém hơn”, vị doanh nhân này nói. Theo Bloomberg Billionaires Index, tài sản của ông ước tính khoảng 5,8 tỷ USD .

Hành vi mua hàng của người dân cũng có sự dịch chuyển rõ rệt.

Theo ông Alukkas, ngay từ trước khi căng thẳng leo thang, nhu cầu đầu tư đối với vàng thỏi và xu đã gia tăng. Một xu hướng mới cũng xuất hiện khi khách hàng bắt đầu mua thỏi bạc nhỏ 10 gram và 50 gram để đầu tư, trong khi trước đây, tập đoàn chủ yếu bán sản phẩm trang sức bạc như vòng chân hoặc dây đeo.

Ấn Độ là thị trường lớn nhất của công ty, tiếp theo là UAE và Mỹ.

Mặc dù khách hàng của ông Joyalukkas - phần lớn là người Ấn Độ - vẫn tiếp tục mua trang sức cho các dịp như đám cưới, lễ hội, sinh nhật hay Ngày của Cha, việc giá vàng tăng mạnh gần đây làm giảm sức mua, khiến những sản phẩm trọng lượng nhẹ trở nên phổ biến hơn.

Khách hàng xem các món trang sức tại một cửa hàng ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: Reuters.

Dự báo tiếp tục đà tăng

Tỷ phú Ấn Độ cũng đề cập đến tình hình bất ổn gần đây ở Trung Đông, nhấn mạnh rằng một sự kiện khu vực đơn lẻ thường không đủ để đẩy giá vàng lên mức hoàn toàn mới.

Dù vậy, giá vàng sẽ biến động mạnh và duy trì ở mức cao nếu xảy ra các yếu tố toàn cầu lớn hơn như diễn biến lãi suất Mỹ, sức mạnh của đồng USD, lạm phát và niềm tin của nhà đầu tư toàn cầu.

Cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đã gây ảnh hưởng sâu rộng khắp khu vực. Mới đây, Bộ trưởng Năng lượng Qatar Saad al-Kaabi cảnh báo chiến sự ở Trung Đông khiến kinh tế toàn cầu đứt gãy.

"Nếu cuộc chiến này kéo dài thêm vài tuần, tăng trưởng GDP toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng. Giá năng lượng của mọi quốc gia đều sẽ tăng cao", ông nói, đồng thời dự báo giá dầu có khả năng tăng gần gấp đôi lên 150 USD /thùng.

Các cuộc tấn công vào Dubai cũng gây ra tác động khác, như đóng cửa trường học, buộc nhiều người phải làm việc tại nhà và gây xáo trộn cuộc sống của cộng đồng người nước ngoài có thu nhập cao tại đây.

“Chúng tôi tin rằng về lâu dài, giá vàng chỉ theo hướng là đi lên, và chúng tôi không tin vào việc phòng hộ rủi ro”, ông nói.

Tuy nhiên, WGC đã lưu ý một số rủi ro đối với thị trường vàng. Các yếu tố như giá vàng cao và sự dịch chuyển dòng vốn sang thị trường cổ phiếu tại một số khu vực có thể tạo ra rủi ro nhất định cho kim loại quý này.

Một cửa hàng trang sức vàng ở Kochi, Ấn Độ. Ảnh: Reuters.

Cha của ông Joy Alukkas, ông Alukka Joseph Varghese, từng mở cửa hàng trang sức nhỏ tại bang Kerala, Ấn Độ, cách đây khoảng 70 năm. Ông Joy Alukkas bắt đầu phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình từ năm 16 tuổi.

Vào cuối thập niên 1980, ông dẫn dắt quá trình mở rộng quốc tế, khai trương showroom đầu tiên ở nước ngoài tại UAE. Từ đó, ông xây dựng nên tập đoàn Joyalukkas Group, hiện có 178 showroom tại 12 quốc gia.

Tập đoàn gia nhập thị trường Mỹ khoảng một thập kỷ trước và đang tập trung vào các thành phố có nhiều khách hàng đến từ tiểu lục địa Ấn Độ.

Hiện công ty có 7 cửa hàng tại Mỹ và dự kiến tăng lên 11 cửa hàng vào cuối năm tới. Đồng thời, doanh nghiệp cũng đang lên kế hoạch mở rộng sang New Zealand và Canada.

Con trai ông, John Paul Alukkas, hiện điều hành mảng kinh doanh quốc tế của tập đoàn. Hai người con rể của ông cũng bắt đầu làm việc tại cơ sở Ấn Độ.

Israel không kích dữ dội vào khu phức hợp của Đại giáo chủ Iran Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vừa công bố video ghi lại cảnh các tiêm kích Israel tấn công khu vực trung tâm Tehran. Trước đó, Israel điều 50 chiến đấu cơ tham gia không kích trong ngày 6/3, để phá nát boongke ngầm nằm bên dưới khu phức hợp, nơi Đại giáo chủ Ali Khamenei thường lưu lại khi còn sống. Theo Israel, boongke này đang được sử dụng làm trung tâm chỉ huy khẩn cấp.