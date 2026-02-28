Đòn trả đũa của Iran đe dọa kinh tế và địa chính trị toàn cầu

Iran tập kích loạt căn cứ Mỹ tại Vùng Vịnh để trả đũa liên quân Mỹ-Israel, đe dọa gây biến động địa chính trị khổng lồ.

Khói bốc lên sau khi nhiều tiếng nổ vang lên tại Manama, Bahrain vào hôm 28/2. Ảnh: Reuters.

Chính phủ Iran hôm 28/2 xác nhận đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số mục tiêu, bao gồm tại Bahrain, Kuwait, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) - những nước đang cho Mỹ đặt căn cứ không quân, theo hãng tin Fars.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh nỗi lo ngại về nguy cơ khu vực bị cuốn vào cuộc xung đột kéo dài đang trở nên hiện hữu, Al Jazeera đưa tin.

Iran kích hoạt đòn trả đũa trên khắp Trung Đông

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tất cả mục tiêu quân sự của Israel và Mỹ ở Trung Đông đã bị tấn công “bằng những đòn đánh mạnh mẽ của tên lửa Iran”.

“Chiến dịch này sẽ tiếp tục không ngừng nghỉ cho đến khi kẻ thù bị đánh bại một cách dứt điểm”, tuyên bố nêu rõ, đồng thời nhấn mạnh mọi tài sản của Mỹ trong khu vực đều được xem là mục tiêu hợp pháp của quân đội Iran.

Theo hãng thông tấn nhà nước UAE, ít nhất một người đã thiệt mạng tại Abu Dhabi, thủ đô của UAE, sau khi nhiều tên lửa phóng từ Iran bị đánh chặn.

Bahrain cho biết một cuộc tấn công bằng tên lửa đã nhắm vào trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ - lực lượng đang đồn trú tại nước này.

Chính phủ Bahrain gọi đây là một “cuộc tấn công phản trắc” và “vi phạm trắng trợn chủ quyền và an ninh của vương quốc”.

Trong khi đó, tờ Al Jazeera xác nhận đã nghe thấy nhiều tiếng nổ tại Kuwait.

Tại Qatar, Bộ Quốc phòng nước này cho biết đã “ngăn chặn” một số cuộc tấn công vào lãnh thổ.

“Bộ Quốc phòng xác nhận mối đe dọa đã được xử lý ngay khi phát hiện, theo đúng kế hoạch an ninh đã được phê duyệt trước đó, và toàn bộ tên lửa đã bị đánh chặn trước khi rơi xuống lãnh thổ Qatar”, tuyên bố cho biết.

Qatar, Kuwait và UAE đều đã đóng cửa không phận.

Một phóng viên của Al Jazeera đưa tin sân bay Erbil, ở phía bắc Iraq, đã bị nhắm mục tiêu hai lần trong hôm 28/2. Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Sân bay Quốc tế Erbil nhưng đã bị hệ thống phòng không đánh chặn và bắn hạ.

Phóng viên Zein Basravi của Al Jazeera, đưa tin từ Doha, cho biết quốc gia duy nhất thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) mà Iran chưa tấn công cho đến nay là Oman.

Trong nhiều năm qua, Oman đã đóng vai trò trung gian liên lạc giữa Iran và các quốc gia khác trong khu vực cũng như trên thế giới. Nước này giữ vai trò then chốt trong các cuộc đàm phán gián tiếp gần đây giữa Iran và Mỹ tại Oman và Geneva.

GCC là liên minh 6 quốc gia trên bán đảo Arab, gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và UAE, được thành lập năm 1981 nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, an ninh, văn hóa và xã hội.

“Tại Doha, trong vài giờ qua, chúng tôi đã nghe thấy ít nhất khoảng một chục tiếng nổ. Phần lớn trong số đó có vẻ là tên lửa phòng thủ Patriot đánh chặn các tên lửa đang bay tới từ Iran”, Basravi cho biết thêm.

Theo Liberation, Mỹ duy trì một số cơ sở và căn cứ quân sự ở Trung Đông.

Bahrain là nơi đặt trụ sở của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ. Khu vực chịu trách nhiệm của hạm đội này bao gồm Vịnh Ba Tư, Biển Đỏ, Biển Arab và một phần của Ấn Độ Dương.

Trong khi đó, tại Qatar, căn cứ không quân Al Udeid, nằm trong sa mạc gần Doha, có diện tích 24 ha.

Nơi đây là trụ sở tiền phương của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), chịu trách nhiệm về hoạt động quân sự của Mỹ trên khu vực rộng lớn trải dài từ Ai Cập ở phía Tây đến Kazakhstan ở phía Đông. Đây là căn cứ lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông, với khoảng 10.000 binh sĩ.

Đe dọa kinh tế và địa chính trị

20% năng lượng của thế giới đi qua eo biển Hormuz, và phần lớn giao thương quốc tế trong khu vực này cũng vậy.

Trung Đông, đặc biệt là các quốc gia vùng Vịnh, là những trung tâm chính của các hoạt động kinh tế, thị trường tài chính, mọi loại hình đầu tư và sự di chuyển của con người.

Đây là những thành phố nhộn nhịp với các khu chợ sầm uất, và phần lớn dân số ở hầu hết các quốc gia GCC là lao động nước ngoài đến đây sinh sống và làm việc.

Đây có thể là khởi đầu của những thay đổi lớn trong khu vực. Diện mạo của nó sẽ ra sao, mọi thứ sẽ thế nào khi tiếng súng im lặng - nếu chúng sớm im lặng - vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Khói bốc nghi ngút khi Iran không kích cơ sở Hải quân Mỹ tại Bahrain Video cho thấy khói bốc lên từ khu vực được xác định là hướng của một căn cứ Hải quân Mỹ tại Bahrain. Căn cứ này đã trở thành mục tiêu trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran. Hiện chưa có thông tin chính thức về thiệt hại hoặc thương vong liên quan đến vụ việc.