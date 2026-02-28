Việt Nam quan ngại sâu sắc về leo thang xung đột tại Trung Đông

Bộ Ngoại giao Việt Nam bày tỏ quan ngại sâu sắc trước diễn biến leo thang căng thẳng tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa và tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Ngày 28/2, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước tình hình khu vực Trung Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: “Việt Nam quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột leo thang phức tạp tại khu vực Trung Đông, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và an toàn của người dân, hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới”.

Việt Nam kêu gọi các bên chấm dứt ngay các hành động làm gia tăng căng thẳng, bảo đảm an toàn cho dân thường và cơ sở hạ tầng thiết yếu; giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc; đồng thời tạo điều kiện cho các nỗ lực đàm phán vì an ninh, an toàn và ổn định lâu dài.

Phản ứng trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Israel tiến hành các đòn tấn công phủ đầu nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Iran vào sáng ngày 28/2 (giờ địa phương). Tehran sau đó đáp trả bằng việc phóng tên lửa nhằm vào một số căn cứ của Mỹ tại Trung Đông và tấn công lãnh thổ Israel.

Truyền thông quốc tế cho biết lực lượng Iran đã tập kích một căn cứ hải quân Mỹ tại Bahrain, sau khi phóng “hàng chục” tên lửa đạn đạo về phía Israel. Tehran đồng thời tuyên bố đưa tất cả căn cứ quân sự và lợi ích của Mỹ tại Trung Đông vào “tầm ngắm”.

Trước những diễn biến mới, Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng trong nước đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran và Israel phối hợp chặt chẽ với cơ quan sở tại, các cơ quan đại diện Việt Nam tại địa bàn lân cận để theo dõi sát tình hình, sẵn sàng triển khai biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho công dân và trụ sở cơ quan đại diện.

Theo thông tin cập nhật từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel và Iran, cộng đồng người Việt tại hai địa bàn này hiện vẫn an toàn.

Về công tác bảo hộ, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không đến Iran và Israel trong thời điểm hiện nay, đồng thời tránh di chuyển tới các khu vực lân cận chịu ảnh hưởng của xung đột nếu không thực sự cần thiết.

Những công dân đang sinh sống, làm việc tại Iran, Israel và khu vực liên quan được đề nghị duy trì liên lạc thường xuyên với cơ quan đại diện Việt Nam, theo dõi sát các thông báo chính thức, tuân thủ quy định của chính quyền sở tại về đi lại và chấp hành nghiêm các khuyến cáo của Bộ Ngoại giao.

Để nhận được sự hỗ trợ, công dân Việt Nam tại Iran và Israel liên hệ với đường dây nóng về bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Iran và Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cũng như Tổng đài bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao. + Đường dây nóng bảo hộ công dân tại Israel: +972.555.025.616, email: giooctv.mofa@gmail.com hoặc +972.508.783.373, email: thuynb.mofa@gmail.com + Đường dây nóng bảo hộ công dân tại Iran: +989339658252 (gọi trực tiếp); +989334609074 (Whatsapp, Viber) + Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84981848484 hoặc +8496541118, email: baohocongdan@gmail.com