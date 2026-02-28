Israel tuyên bố hạ sát nhiều quan chức cấp cao Iran

Quân đội Israel cho biết đã tiến hành các đòn không kích nhằm vào nhiều mục tiêu tại thủ đô Tehran, được cho là địa điểm diễn ra các cuộc họp của giới chức cấp cao Iran.

Khói bốc lên sau một vụ nổ, sau khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran, tại Tehran, Iran, ngày 28/2. Ảnh: Reuters.

Israel thông báo các đòn không kích gần đây của họ đã khiến một số quan chức cấp cao Iran thiệt mạng, theo đánh giá từ phía quân đội và giới chức nước này, theo Reuters.

Tuy nhiên, phía Israel chưa công bố danh tính cụ thể, trong khi Iran cũng chưa đưa ra xác nhận chính thức về thông tin này.

Trước đó, kênh truyền hình Channel 12 cũng cho biết rằng Israel đánh giá rằng các cuộc tấn công vào Iran cho đến nay đã đạt được “thành công rất cao” trong mục tiêu loại bỏ các quan chức Iran. Nhiều đánh giá cho rằng đánh giá này có thể phần lớn hướng tới các chỉ huy cấp cao.

Trong khi đó, theo thông tin từ Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran, hơn 20 trong tổng số 31 tỉnh của Iran đã bị tác động bởi các đợt không kích do Mỹ và Israel tiến hành.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nêu rõ chiến dịch được triển khai đồng loạt vào rạng sáng, tập trung vào những khu vực tại Tehran nơi các quan chức cấp cao thuộc bộ máy chính trị - an ninh Iran đang có mặt. Tuy nhiên, phía Israel không công bố chi tiết về thiệt hại hay kết quả cụ thể của đợt tấn công.

hu phức hợp an ninh của ông Khamenei sau vụ tấn công của Israel và Mỹ. Ảnh: Al Jazeera.

IDF đồng thời khẳng định quân đội nước này đã chuẩn bị các phương án cần thiết trong trường hợp chiến dịch tiếp tục được mở rộng sang “những mặt trận khác”, phát đi tín hiệu cứng rắn về khả năng leo thang căng thẳng trong khu vực.

Giới quan sát bình luận trên Al Jazeera cho rằng chiến dịch nhằm vào Iran lần này mang tính chất hoàn toàn khác so với đợt không kích diễn ra hồi tháng 6/2025.

Sau vài giờ tạm lắng, hàng loạt đợt tấn công dữ dội tiếp tục xuất hiện trên bầu trời Iran, trong đó thủ đô Tehran tiếp tục là tâm điểm, đặc biệt tại khu vực Pasteur - nơi tập trung nhiều cơ quan chính phủ, cơ sở quân sự, cùng dinh tổng thống và nơi ở của một số lãnh đạo cấp cao. Không chỉ Tehran, nhiều thành phố trên khắp Iran, ước tính có thể lên tới khoảng 10 đô thị ở các vùng khác nhau, cũng trở thành mục tiêu.

Các địa điểm bị Israel và Mỹ tại Iran. Ảnh: CNN - Việt hóa: Phương Linh.

Theo các nguồn tin, lực lượng Mỹ và Israel tập trung đánh vào các căn cứ quân sự và địa điểm chiến lược. Đáng chú ý, trong chiến dịch lần này, các cơ sở hạt nhân dường như không phải trọng tâm, phù hợp với thông điệp mà phía phát động đưa ra.

Mục tiêu không chỉ dừng ở việc kiềm chế năng lực hạt nhân của Iran, mà còn nhằm làm suy yếu bộ máy cầm quyền và triệt tiêu năng lực tên lửa của nước này - điều mà Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cam kết.

Các căn cứ quân sự Mỹ bị Iran không kích. Ảnh: CNN - Việt hóa: Phương Linh.