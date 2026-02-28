Mỹ - Israel tấn công phủ đầu Iran, 85 học sinh thiệt mạng

Israel tiến hành không kích nhằm vào Iran và đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông.

Iran và Israel tiếp tục các đợt không kích mới

22h tối 28-2, Iran và Israel đồng loạt triển khai các đợt không kích và tên lửa mới, khiến tình hình Trung Đông tiếp tục leo thang nghiêm trọng. Iran đã phóng nhiều loạt tên lửa đạn đạo nhắm vào miền trung Israel và các căn cứ quân sự Mỹ ở vùng Vịnh nhằm đáp trả các cuộc tấn công phối hợp trước đó.

Còi báo động vang lên dồn dập tại Tel Aviv khi hệ thống phòng không Israel nỗ lực đánh chặn các đợt tấn công liên tiếp gây hư hại tài sản trong khu dân cư. Dù ghi nhận một số địa điểm bị trúng tên lửa trực tiếp, lực lượng chức năng hiện vẫn chưa báo cáo về thương vong về người.

Người biểu tình Iran phản đối các cuộc không kích của Mỹ và Israel tại Tehran, Iran. Ảnh: Reuters.

85 học sinh Iran thiệt mạng

Mohammad Radmehr, Thống đốc hạt Minab - nơi được cho là xảy ra vụ không kích - cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 85 học sinh, cùng 92 người khác bị thương.

Ông nói thêm vẫn còn một số nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát khi lực lượng cứu hộ tiếp tục công tác tìm kiếm, theo CNN.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố vụ tấn công nhằm vào một trường tiểu học dành cho nữ sinh tại thành phố Minab, tỉnh Hormozgan, miền Nam Iran, "chắc chắn sẽ bị đáp trả dứt khoát". Ông Araghchi nhấn mạnh các nạn nhân đều là “những đứa trẻ vô tội”, đồng thời lên án mạnh mẽ hành động tấn công.

Khung cảnh tan hoang tại trường nữ sinh Iran bị không kích CNN dẫn số liệu do hãng thông tấn Mehr công bố chiều 28/2 cho biết, ít nhất 57 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích do Israel và Mỹ tiến hành nhằm vào một trường nữ sinh tại thành phố Minab, tỉnh Hormozgan, miền nam Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmael Baqaie lên án đây là hành động "xâm lược tàn bạo, vô căn cứ", nhắm mục tiêu bừa bãi vào dân thường và khiến hàng chục trẻ em vô tội thương vong.

Israel thông báo các đòn không kích gần đây của họ đã khiến một số quan chức cấp cao Iran thiệt mạng, theo đánh giá từ phía quân đội và giới chức nước này, theo Reuters.

Hãng thông tấn Fars cho biết các quan chức cấp cao của Iran “vẫn trong tình trạng sức khỏe hoàn toàn bình thường”, bao gồm Tổng thống Masoud Pezeshkian, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf và lãnh đạo an ninh Ali Larijani.

“Trong khi các nguồn tin Israel tuyên bố đã nhắm mục tiêu và tấn công thành công Tổng thống cùng các lãnh đạo cấp cao Iran, thì các nguồn chính thức trong nước khẳng định những quan chức chủ chốt của chính quyền, bao gồm cả lãnh đạo lực lượng vũ trang, đều hoàn toàn khỏe mạnh”, bản tin nêu rõ.

Thông tin này được đưa ra giữa lúc xuất hiện các tuyên bố trái chiều về mức độ thiệt hại đối với giới lãnh đạo Iran sau loạt không kích.

Khu phức hợp an ninh của ông Khamenei sau vụ tấn công của Israel và Mỹ. Ảnh: Al Jazeera.

Israel không kích bệ phóng tên lửa Iran Quân đội Israel đã công bố đoạn video được cho là ghi lại cảnh không kích tại khu vực miền tây Iran, nhằm vào các binh sĩ Iran khi họ đang chuẩn bị phóng tên lửa, cùng những bệ phóng tên lửa đạn đạo đã sẵn sàng khai hỏa nhằm đáp trả đòn không kích trước đó của Tel Aviv.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ nói với Al Jazeera rằng Washington sẽ tiếp tục triển khai các cuộc tấn công “quy mô lớn” từ trên không và trên biển nhằm vào Iran.

Theo quan chức này, các đòn tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel hiện tập trung vào mục tiêu làm suy yếu bộ máy an ninh của Iran và tạm thời chỉ giới hạn trong lãnh thổ nước này.

Nguồn tin cũng xác nhận Không quân Mỹ đang trực tiếp tham gia chiến dịch và phối hợp chặt chẽ với quân đội Israel trong quá trình tác chiến.

Thượng viện Mỹ chỉ trích ông Trump

Trong bối cảnh chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, quân đội Israel đã triệu tập khoảng 20.000 quân dự bị, chủ yếu thuộc Không quân, Cục Tình báo, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa và Hải quân.

Lực lượng này được bổ sung vào khoảng 50.000 quân dự bị đã được huy động và đang làm nhiệm vụ, cho thấy mức độ mở rộng đáng kể của hoạt động quân sự. Trong khi đó, các nguồn tin cho biết Quốc hội Mỹ không được báo trước về chiến dịch tấn công Iran.

Thượng nghị sĩ Jack Reed, thành viên Dân chủ đứng đầu Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, đã chỉ trích chính quyền Tổng thống Donald Trump vì không cung cấp cho Quốc hội bất kỳ “bản báo cáo hay thông tin tình báo thực chất nào” trước khi tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran.

“Tổng thống hầu như không đề cập đến Iran trong bài Thông điệp liên bang dài nhất lịch sử. Ông không xác định rõ mục tiêu. Quốc hội cũng không nhận được bất kỳ bản báo cáo hay thông tin tình báo thực chất nào”, ông Reed nêu rõ, hàm ý lo ngại về mức độ minh bạch và giám sát của cơ quan lập pháp đối với quyết định sử dụng vũ lực.

Khói bốc lên trên bầu trời sau khi nhiều tiếng nổ vang lên tại Manama, Bahrain, ngày 28/2. Ảnh: Reuters.

Hãng thông tấn Fars của Iran xác nhận nước này đã nhắm mục tiêu vào một loạt căn cứ quân sự của Mỹ tại vùng Vịnh, bao gồm Al Udeid Air Base ở Qatar, Al Salem Air Base tại Kuwait, Al Dhafra Air Base ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, cùng căn cứ của Hạm đội 5 Mỹ tại Bahrain.

Phía Bahrain đã xác nhận các cuộc tấn công nhắm vào các địa điểm và cơ sở vật chất là "sự vi phạm trắng trợn chủ quyền và an ninh của vương quốc".

Theo hãng thông tấn Qatar, nước này mô tả đây là "những cuộc tấn công hèn hạ", đe dọa trực tiếp đến an ninh của Bahrain cũng như sự an toàn của công dân và cư dân tại đây.

Các căn cứ quân sự Mỹ bị Iran không kích. Ảnh: CNN - Việt hóa: Phương Linh.

Iran cảnh báo: "Kẻ xâm lược sẽ phải hối hận"

Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc các cuộc tấn công của Israel và Mỹ trong sáng nay đã xâm phạm “toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia”, nhằm vào cả hạ tầng phòng thủ lẫn một số địa điểm phi quân sự tại nhiều thành phố.

Tehran cho rằng hành động quân sự của Mỹ và Israel vi phạm luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Liên Hợp Quốc, đồng thời cấu thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh toàn cầu.

Khói bốc lên từ từ thủ đô Tehran của Iran.

Iran tuyên bố bảo lưu quyền đáp trả theo Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc về quyền tự vệ chính đáng. Tuyên bố nhấn mạnh Tehran đã thể hiện sự kiềm chế nhằm tránh leo thang, nhưng các lực lượng vũ trang hiện “hoàn toàn sẵn sàng bảo vệ đất nước” và sẽ khiến bên tấn công “phải hối hận”.

Trong khi đó, quân đội Israel cho biết đang “tiến hành một chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của chính quyền Iran ở khu vực miền tây nước này”.

Patriot đánh chặn thành công tên lửa của Iran

Bộ Quốc phòng Qatar cho biết một tên lửa của Iran đã bị hệ thống phòng không Patriot đánh chặn thành công, ngăn chặn nguy cơ rơi xuống lãnh thổ nước này.

Nhiều nguồn tin cho biết đã xảy ra hàng loạt vụ nổ tại Bahrain, Abu Dhabi và Qatar - những nơi đều có căn cứ quân sự của Mỹ đồn trú.

Bộ Nội vụ Bahrain kêu gọi người dân lập tức di chuyển đến địa điểm an toàn gần nhất. Quốc gia này cũng xác nhận trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain đã trở thành mục tiêu trong một vụ tấn công bằng tên lửa.

Theo quân đội Jordan, hai tên lửa đạn đạo đã bị bắn hạ trên bầu trời nước này. Hiện vẫn chưa rõ bên nào đã phóng các tên lửa nói trên.

Khói bốc lên gần căn cứ tình báo Iran Trong chiến dịch không kích của Mỹ và Israel nhắm vào Iran hôm 28/2, một video đã ghi lại cảnh khói bốc lên từ hướng trụ sở tình báo của Iran tại thủ đô Tehran.

Trong khi đó, Al Jazeera đưa tin nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận tại Kuwait. Còi báo động đã được kích hoạt, theo nguồn tin này. Những diễn biến dồn dập tại nhiều quốc gia vùng Vịnh cho thấy nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực đang gia tăng đáng kể.

Kênh truyền hìnhPress TV của Iran ước tính có khoảng 30 đến 75 tên lửa đã được phóng đi. Tuy nhiên, con số này hiện vẫn chưa được các nguồn độc lập xác nhận.

Iran phóng tên lửa đáp trả Israel

Quân đội Israel cho biết đã phát hiện các tên lửa được phóng từ Iran đang hướng về phía lãnh thổ nước này, khiến còi báo động vang lên tại nhiều khu vực.

Người dân Israel di chuyển vào một hầm trú ẩn dưới lòng đất tại Haifa, miền bắc Israel, ngày 28/2. Ảnh: Reuters.

Khoảnh khắc tên lửa Israel 'bay qua Iraq' để tấn công Iran Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội được cho là ghi lại cảnh nhiều tên lửa bay ở tầm thấp, di chuyển qua lãnh thổ Iraq trước khi tiến vào không phận Iran ngày 28/2. Hình ảnh xuất hiện không lâu trước khi phía Iraq phát đi thông báo đóng cửa không phận.

Theo nguồn tin từ Al Jazeera, nhiều vụ nổ đã làm rung chuyển khu vực miền bắc Israel khi nước này triển khai hệ thống đánh chặn nhằm đối phó các tên lửa từ Iran, sau khi cùng Mỹ tiến hành chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Tehran.

Được biết, có ít nhất hai tên lửa đã được phóng đi, trong đó một quả được cho là rơi xuống khu vực trống, chưa ghi nhận thiệt hại tức thời. Bên cạnh đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã phát hiện thêm một đợt phóng tên lửa đạn đạo khác từ Iran, đồng thời cảnh báo còi báo động sẽ tiếp tục vang lên trong những phút tới để người dân kịp thời tìm nơi trú ẩn.

Thực tế, còi báo động đã vang lên tại Tel Aviv và nhiều khu vực ở miền trung Israel. Người dân khi nhận được cảnh báo được yêu cầu nhanh chóng di chuyển vào các hầm trú bom hoặc không gian bảo vệ gần nhất và tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Các địa điểm bị Israel và Mỹ tại Iran. Ảnh: CNN - Việt hóa: Phương Linh.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào Israel để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. "Để đáp trả sự xâm lược của kẻ thù hung bạo và tàn ác nhắm vào Iran, đợt tấn công diện rộng đầu tiên bằng tên lửa và máy bay không người lái hướng về phía các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng đã bắt đầu".

Không phận Iran vắng bóng máy bay. Ảnh: Flightradar24.

Netanyahu: Cuộc tấn công nhằm loại bỏ “mối đe dọa sinh tồn”

Sáng 28/2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra tuyên bố video đầu tiên về chiến dịch tấn công phối hợp nhắm vào Iran.

Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết các cuộc tấn công vào Iran nhằm mục tiêu loại bỏ một “mối đe dọa sinh tồn”.

Ông Netanyahu nói thêm rằng “hành động chung” giữa Israel và Mỹ sẽ “tạo điều kiện để người dân Iran dũng cảm tự nắm lấy vận mệnh của mình”, đồng thời ca ngợi ông Trump về “sự lãnh đạo mang tính lịch sử”.

Ông Netanyahu thúc giục người dân Iran "trút bỏ ách áp bức" để xây dựng một đất nước tự do, đồng thời khẳng định hành động quân sự chung sẽ tạo điều kiện để họ tự quyết định vận mệnh của mình, theo CNN.

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một năm ông Netanyahu trực tiếp kêu gọi người dân Iran nổi dậy, sau thông điệp tương tự trong cuộc xung đột hồi tháng 6 năm ngoái.

Ông Trump xác nhận chiến dịch tấn công

Tổng thống Donald Trump đã xác nhận trong một video đăng tải trên mạng xã hội rằng Mỹ đã bắt đầu một chiến dịch quân sự tại Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran trong video đăng tải trên mạng xã hội Truth Social.

“Mục tiêu của chúng ta là bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ các mối đe dọa hiện hữu từ chính quyền Iran - một nhóm người tàn bạo và cực kỳ nguy hiểm", Tổng thống phát biểu trong video.

“Các hoạt động đe dọa của chính quyền này gây nguy hiểm trực tiếp cho Mỹ, binh sĩ, các căn cứ hải ngoại và đồng minh của chúng ta trên khắp thế giới", ông nói trong thông điệp dài 8 phút.

Ông Trump nhấn mạnh trong suốt 47 năm qua, chính quyền Iran đã duy trì tư tưởng thù địch với khẩu hiệu "Cái chết cho nước Mỹ" và thực hiện nhiều chiến dịch gây đổ máu, sát hại người dân vô tội tại nhiều quốc gia.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết quân đội Israel đã mở một “cuộc tấn công phủ đầu” nhằm vào Iran vào sáng 28/2. Ngay sau đó, chính phủ tuyên bố áp dụng tình trạng khẩn cấp trên phạm vi cả nước.

Theo Văn phòng Thủ tướng, Israel tuyên bố chiến dịch mới chống lại Iran sẽ có tên là "Sư tử gầm". Tên gọi này xuất phát từ chiến dịch trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi tháng 6 mà Israel đặt tên là "Sư tử trỗi dậy".

Chiến sự nổ ra khi Tổng thống Trump đang dành những ngày cuối tuần tại câu lạc bộ tư nhân của mình ở Palm Beach, Florida.

Tổng thống đã di chuyển tới Mar-a-Lago từ Cảng Corpus Christi, Texas, nơi ông đã có bài phát biểu. Ông đến Mar-a-Lago lúc 9:01 tối, theo các phóng viên đi cùng.

Theo Lịch trình công khai của ông Trump, Tổng thống sẽ tham dự một cuộc họp và bữa tối với MAGA Inc. (một siêu ủy ban hành động chính trị liên kết với ông) vào lúc 7:00 tối và 7:30 tối.

Mỹ không kích loạt mục tiêu quân sự

Một quan chức Mỹ cho biết các đòn tấn công của Washington hiện tập trung vào các mục tiêu quân sự, song từ chối cung cấp thêm chi tiết vì chiến dịch vẫn đang diễn ra.

Một quan chức khác nhấn mạnh mục tiêu của các cuộc không kích là vô hiệu hóa mối đe dọa quân sự từ Iran và bảo vệ lực lượng Mỹ. Theo nguồn tin thứ nhất, trước khi triển khai hành động, Mỹ đã chủ động áp dụng nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho các binh sĩ và cơ sở quân sự của nước này trong khu vực.

Một quan chức Mỹ cũng tiết lộ với Reuters hôm 28/2 rằng các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran đang được thực hiện bằng đường không và đường biển.

Quan chức quốc phòng Israel xác nhận đã phối hợp với Mỹ tấn công Iran. Chiến dịch này được lên kế hoạch từ nhiều tháng và đã ấn định thời điểm từ nhiều tuần trước.

Cột khói lớn bốc lên từ khu trung tâm thành phố. Ảnh: Reuters.

Tổng thống và Lãnh tụ Ali Khamenei đều an toàn

Các cuộc không kích của Israel rạng sáng 28/2 (giờ địa phương) nhằm vào Iran được cho là đã nhắm tới nhiều nhân vật cấp cao của Tehran, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Sayyid Abdolrahim Mousavi và Tổng thống Masoud Pezeshkian, theo hai nguồn tin Israel am hiểu chiến dịch nói với CNN.

Các nguồn tin này cho biết thêm, những mục tiêu khác còn bao gồm Thư ký Hội đồng Quốc phòng mới thành lập của Iran, Ali Shamkhani, cùng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, Ali Larijani.

Tờ Yedioth Ahronoth dẫn nguồn tin cho biết quân đội Israel đã nhắm mục tiêu vào hơn 30 địa điểm chiến lược trên lãnh thổ Iran.

Cuộc tấn công đang diễn ra ở Iran là một chiến dịch phối hợp giữa Mỹ và Israel, kênh truyền hình Channel 12 của Israel, một nguồn tin an ninh Israel cho biết.

Hãng tin Fars đưa tin nhiều tên lửa đã bắn trúng phố University và khu vực Jomhouri tại Tehran. Các vụ nổ cũng được ghi nhận ở phía bắc và phía đông Tehran, cũng như ở Isfahan, Qom, Karaj và Kermanshah. Người dân chạy toán loạn tìm nơi ẩn náu sau tiếng nổ lớn.

Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: Reuters.

Quan chức Iran cho biết rất may lãnh tụ tối cao Ali Khamenei không có mặt ở Tehran khi xảy ra không kích và "đã được đưa tới địa điểm an toàn".

Tờ Tasnim bác tin Tổng thống Iran bị Israel nhắm mục tiêu, khẳng định ông Masoud Pezeshkian hoàn toàn khỏe mạnh.

Hiện chưa có nguồn tin chính phủ chính thức xác nhận có nhân vật cấp cao nào của Iran bị trúng đòn trong đợt tấn công này hay không.

Theo giới chức Israel, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Tel Aviv dự báo khả năng Iran sẽ đáp trả bằng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo. Chính quyền kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác và tuân thủ các hướng dẫn an ninh khi tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp.

Đại sứ quán Mỹ tại Qatar đã triển khai lệnh trú ẩn tại chỗ cho toàn bộ nhân viên, đồng thời khuyến cáo mọi công dân Mỹ thực hiện tương tự cho đến khi có thông báo mới.

Iran đóng cửa toàn bộ không phận

Cơ quan Hàng không Dân sự Iran thông báo nước này đã đóng cửa toàn bộ không phận cho đến khi có thông báo mới, trong bối cảnh tình hình an ninh diễn biến phức tạp sau các cuộc không kích.

Ở diễn biến liên quan, hoạt động khai thác tại Erbil International Airport ở miền bắc Iraq cũng bị gián đoạn. Được biết, không lâu trước khi các tiếng nổ dội lên ở Iran do cuộc không kích của Mỹ và Israel, các tên lửa được nhìn thấy bay qua không phận Iraq.

Người dân chạy tìm nơi trú ẩn sau vụ nổ tại Tehran - Ảnh: Reuters.

Trước đó, Truyền thông nhà nước Iran (IRNA) đưa tin một vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu vực trung tâm thủ đô Tehran, kèm theo cột khói dày đặc bốc lên từ hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được xác định và chưa có thông tin chính thức về thương vong hay thiệt hại.

Theo ghi nhận từ AP, cột khói lớn bốc lên từ khu trung tâm thành phố. Vụ không kích được cho là xảy ra gần khu văn phòng của Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei.

Một quan chức Mỹ và một người am hiểu chiến dịch xác nhận với hãng tin AP rằng Mỹ đang tham gia vào các đòn không kích do Israel tiến hành nhằm vào Iran.

Người dân chạy tìm chỗ ẩn náu sau tiếng nổ lớn, khi Israel tuyên bố mở cuộc tấn công phủ đầu vào Iran tại Tehran, ngày 28/2. Ảnh: Reuters.

Khói bốc lên ở thủ đô Iran khi Israel tấn công Truyền thông nhà nước Iran (IRNA) đưa tin một vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu vực trung tâm thủ đô Tehran, kèm theo cột khói dày đặc bốc lên từ hiện trường, trong bối cảnh Israel tuyên bố phát động một “cuộc tấn công phủ đầu" vào Iran.

Israel và Mỹ đánh giá "không còn lộ trình đàm phán"

Bất chấp nhiều vòng thảo luận nhằm ngăn chặn xung đột, các nguồn tin an ninh khẳng định Israel và Mỹ đã chính thức xác định không còn cơ hội cho các giải pháp ngoại giao trong 24 giờ qua.

Người dân Israel di chuyển trên đường phố ở Jerusalem ngày 28/2/2026. Ảnh: THX

Trong vòng 12 giờ qua, Ngoại trưởng Oman - nhà đàm phán chính giữa Mỹ và Iran - đã hội đàm với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại Washington với hy vọng ngăn chặn đối đầu, nhưng không đạt kết quả.

Hiện nay Israel đã chính thức đóng cửa không phận toàn quốc. Các báo cáo xác nhận cuộc đối đầu quân sự đã bắt đầu từ phía mặt trận Israel.

Nguồn thạo tin tiết lộ, chiến dịch tấn công đã được Mỹ và Israel phối hợp xây dựng kế hoạch trong nhiều tháng qua, cho thấy mức độ chuẩn bị kỹ lưỡng và tính toán chiến lược từ sớm. Israel được cho là đang “dốc toàn lực” cho chiến dịch này, trong khi phía Mỹ “có chung quan điểm” về mục tiêu và cách tiếp cận.

Theo nguồn tin, giai đoạn đầu của chiến dịch dự kiến kéo dài khoảng 4 ngày, với đòn mở màn được triển khai vào rạng sáng nhằm tạo yếu tố bất ngờ tối đa đối với Iran.

Mossad kêu gọi người dân Iran đấu tranh

Trong bối cảnh Israel tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran, cơ quan tình báo Mossad đã phát đi thông điệp trực tiếp tới người dân Iran qua kênh Telegram chính thức bằng tiếng Ba Tư, kêu gọi họ hợp tác để “đưa đất nước trở lại thời kỳ huy hoàng”.

“Tới những người anh em Iran của chúng tôi, các bạn không hề đơn độc. Chúng tôi đã thiết lập một kênh Telegram riêng biệt với mức độ bảo mật cao dành cho các bạn. Cùng nhau, chúng ta sẽ đưa Iran trở lại những ngày tháng rực rỡ”, tuyên bố nhấn mạnh.

Ở chiều ngược lại, Israel cũng đặt trong tình trạng cảnh giác cao. Ông Tzvika Tesler, đại diện Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cho biết nước này đang chuẩn bị cho khả năng Iran tiến hành các đòn đáp trả sau các cuộc không kích.

Theo ông Tesler, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa đang “triển khai mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm người dân được cảnh báo kịp thời” trước mọi nguy cơ an ninh. Hiện người dân Israel được khuyến cáo ở gần các khu trú ẩn an toàn và tuân thủ nghiêm các hướng dẫn phòng vệ dân sự.