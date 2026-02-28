Iran và Israel tiếp tục các đợt không kích mới

Iran và Israel đồng loạt mở các đợt không kích và phóng tên lửa mới, khiến nhiều khu vực rung chuyển, còi báo động vang lên dồn dập và nguy cơ leo thang tiếp tục gia tăng.

Vào khoảng 22h tối 28/2 (giờ Việt Nam), phía Iran và Israel tiếp tục tấn công đáp trả bằng tên lửa và không quân trong đợt không kích mới.

Theo Times of Israel, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phát hiện Iran tiếp tục phóng thêm một loạt tên lửa đạn đạo mới. Tiếng còi báo động vang lên tại Tel Aviv và nhiều khu vực miền trung Israel khi các quả đạn hướng vào lãnh thổ nước này. Quân đội Israel cho biết đang triển khai hệ thống phòng không để đánh chặn.

Video do dịch vụ cứu thương Magen David Adom công bố cho thấy một ôtô bốc cháy sau khi mảnh tên lửa rơi xuống khu dân cư. Trong vòng một giờ, Iran được cho là đã phóng nhiều đợt tên lửa liên tiếp vào miền trung Israel.

Khoảnh khắc Iran khai hỏa tên lửa đạn đạo Hãng tin nhà nước Iran tung video cận cảnh tên lửa đạn đạo Iran rời bệ phóng ngày 28/2. Iran đã tiến hành tấn công vào các căn cứ Mỹ ở Trung Đông nhằm đáp trả các cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel vào nước này.

Truyền hình quốc gia Iran đưa tin Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng đã khai hỏa loạt tên lửa mới nhằm vào các căn cứ của Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh.

Các báo cáo ban đầu cho biết ít nhất hai địa điểm ở miền trung Israel bị tên lửa Iran đánh trúng trực tiếp. Lực lượng cứu hộ đã được điều động tới hiện trường, song chưa ghi nhận thương vong tính đến thời điểm hiện tại.

Đây là diễn biến tiếp nối chuỗi tấn công bằng tên lửa diễn ra liên tục từ sáng cùng ngày. Tel Aviv và khu vực ven biển Haifa là những nơi thường xuyên vang lên còi báo động và cảnh báo phòng không.

Ở chiều ngược lại, quân đội Israel thông báo không quân nước này đã mở thêm các đợt không kích mới, nhắm vào các “bệ phóng tên lửa” bên trong lãnh thổ Iran.

"Không quân đã bắt đầu xuất kích và đang tấn công các bệ phóng tên lửa ở Iran để loại bỏ các mối đe dọa đối với Nhà nước Israel", IDF thông báo.

Israel không kích bệ phóng tên lửa Iran Quân đội Israel đã công bố đoạn video được cho là ghi lại cảnh không kích tại khu vực miền tây Iran, nhằm vào các binh sĩ Iran khi họ đang chuẩn bị phóng tên lửa, cùng những bệ phóng tên lửa đạn đạo đã sẵn sàng khai hỏa nhằm đáp trả đòn không kích trước đó của Tel Aviv.

Cơ quan an ninh Iran khuyến cáo người dân cân nhắc rời khỏi thủ đô Tehran để bảo đảm an toàn. Hãng thông tấn nhà nước IRNA cho biết một tuyến cao tốc trọng yếu nối Tehran với khu vực phía bắc đã được chuyển thành đường một chiều nhằm giải tỏa lưu lượng phương tiện rời thành phố tăng đột biến.

Tại phía bắc Tehran, các siêu thị ghi nhận lượng người đổ xô mua nhu yếu phẩm tăng mạnh. Tuy nhiên, nguồn cung hạn chế khiến nhiều mặt hàng thiết yếu như bánh mì, trứng, nước đóng chai và sữa nhanh chóng rơi vào tình trạng khan hiếm. Hàng dài xe cũng xuất hiện tại các trạm xăng trên khắp thủ đô.

Truyền hình nhà nước Iran phát hình ảnh giao thông ùn tắc nghiêm trọng theo hướng tây - đông trên xa lộ Soleimani ở Tehran.

Các phương tiện xếp hàng dài trong một cuộc phong tỏa giao thông, sau khi Israel và Mỹ phát động các cuộc tấn công vào Iran, tại Tehran (Iran) ngày 28/2. Ảnh: Reuters.

Trong một diễn biến khác, một máy bay không người lái đã tấn công Sân bay Quốc tế Kuwait, khiến một số nhân viên bị thương nhẹ và gây thiệt hại vật chất hạn chế đối với nhà ga hành khách, theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Kuwait. Người phát ngôn Abdullah al-Rajhi cho biết giới chức đã lập tức kích hoạt quy trình ứng phó khẩn cấp, kiểm soát tình hình và bảo đảm an ninh khu vực.

Iran tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo về phía thủ đô Manama của Bahrain. Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khói bốc lên từ khu vực căn cứ hải quân Mỹ tại thành phố này.

Người biểu tình Iran phản đối các cuộc không kích của Mỹ và Israel tại Tehran, Iran. Ảnh: Reuters.

Theo một số nguồn tin, hệ thống phòng không ở Manama có thể đã chịu thiệt hại đáng kể sau khi máy bay không người lái Shahed-136 của Iran được cho là đã đánh trúng một radar của Mỹ tại đây.

Theo đề nghị của Bahrain và Pháp, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ họp khẩn vào lúc 16h ngày 28/2 để thảo luận về các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Thông tin được phái bộ Israel tại Liên hợp quốc xác nhận.