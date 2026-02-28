Iran tấn công đồng loạt Israel và các căn cứ Mỹ

Quân đội Israel cho biết đã phát hiện các tên lửa được phóng từ Iran đang hướng về phía lãnh thổ nước này, khiến còi báo động vang lên tại nhiều khu vực.

Trong thông báo, quân đội Israel kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa. “Không quân Israel đang triển khai hoạt động đánh chặn và tấn công các mối đe dọa khi cần thiết nhằm loại bỏ nguy cơ”, tuyên bố nêu rõ.

Hệ thống phòng không hoạt động khi các tên lửa được phóng từ Iran về phía Israel, sau khi Israel và Mỹ tiến hành các đòn không kích nhằm vào Iran, tại Jerusalem ngày 28/2. Ảnh: Reuters.

“Hệ thống phòng thủ không thể bảo đảm kín kẽ tuyệt đối, vì vậy người dân cần nghiêm túc tuân thủ các hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa. Công chúng được yêu cầu tiếp tục thực hiện đúng mọi chỉ dẫn từ cơ quan này”, thông báo cho biết.

Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin nước này đang chuẩn bị "trả thù" Israel và đưa ra "phản ứng mạnh mẽ".

Theo nguồn tin từ Al Jazeera, nhiều vụ nổ đã làm rung chuyển khu vực miền bắc Israel khi nước này triển khai hệ thống đánh chặn nhằm đối phó các tên lửa từ Iran, sau khi cùng Mỹ tiến hành chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Tehran.

Các tiếng nổ vang lên ngay sau khi quân đội Israel thông báo sẽ kích hoạt các hệ thống phòng không để bắn hạ các đợt tấn công từ phía Iran. Hiện chưa có thông tin chính thức về thiệt hại hay thương vong liên quan đến đợt giao tranh đang tiếp diễn.

Ít nhất một người đàn ông bị thương sau khi một tòa nhà 9 tầng ở miền bắc Israel trúng đạn trong bối cảnh các tên lửa từ Iran bị đánh chặn, theo kênh truyền hình Channel 12 của Israel.

Nạn nhân được cho là bị mảnh văng từ tên lửa đánh chặn gây thương tích nhẹ. Bản tin cũng cho biết một căn hộ trong tòa nhà đã hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng.

Hãng thông tấn Fars của Iran xác nhận nước này đã nhắm mục tiêu vào một loạt căn cứ quân sự của Mỹ tại vùng Vịnh, bao gồm Căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar, Căn cứ Không quân Al Salem tại Kuwait, Căn cứ không quân Al Dhafra ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, cùng căn cứ của Hạm đội 5 Mỹ tại Bahrain.

Trong khi đó, một căn cứ quân sự tại Jurf al-Sakher, Iraq - nơi lực lượng Kataeb Hezbollah thân Iran đồn trú - đã bị không kích, theo hãng tin AFP dẫn lời các quan chức an ninh và nguồn tin thuộc liên minh bán quân sự Popular Mobilization Forces (Hashed al-Shaabi). Căn cứ này do Hashed al-Shaabi quản lý, song phần lớn lực lượng đóng tại đây là các tay súng của Kataeb Hezbollah.

Một nguồn tin trong liên minh cho biết mục tiêu của cuộc tấn công là Lữ đoàn 47 thuộc nhóm vũ trang này. Trong khi đó, kênh Al Mayadeen của Lebanon - được xem là thân Hezbollah - đưa tin vụ không kích khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Tuy nhiên, bản tin không nêu rõ lực lượng nào đứng sau cuộc tấn công.

Khoảnh khắc tên lửa Israel 'bay qua Iraq' để tấn công Iran Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội được cho là ghi lại cảnh nhiều tên lửa bay ở tầm thấp, di chuyển qua lãnh thổ Iraq trước khi tiến vào không phận Iran ngày 28/2. Hình ảnh xuất hiện không lâu trước khi phía Iraq phát đi thông báo đóng cửa không phận.

Iran thề giáng “bài học lịch sử” cho Mỹ và Israel

Bộ Ngoại giao Iran cho biết các cuộc tấn công của Israel trong sáng 28/2 (giờ địa phương) đã nhằm vào “toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia” của nước này, bao gồm cả hạ tầng phòng thủ và các địa điểm phi quân sự tại nhiều thành phố.

Trong tuyên bố chính thức, bộ này nhấn mạnh: “Hành động can thiệp quân sự mới của Mỹ và chế độ Do Thái nhằm vào Iran là sự vi phạm luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Cộng hòa Hồi giáo Iran coi đây là hành vi xâm phạm rõ ràng đối với hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời khẳng định bảo lưu quyền hợp pháp để đáp trả một cách dứt khoát”.

Tuyên bố cho rằng người dân Iran “luôn thể hiện sự kiên nhẫn và kiềm chế nhằm ngăn chặn leo thang và duy trì ổn định khu vực”, đồng thời khẳng định các lực lượng vũ trang đang “hoàn toàn sẵn sàng bảo vệ đất nước và sẽ khiến những kẻ xâm lược phải hối hận vì hành động của mình”.

Một vụ nổ trên biển sau khi các tên lửa được phóng từ Iran hướng về Israel, nhìn từ Haifa, miền bắc Israel, ngày 28/2. Ảnh: Reuters.

Bộ Ngoại giao Iran cũng gọi các đòn tấn công của Mỹ và Israel là “một ví dụ rõ ràng của hành vi xâm lược vũ trang”, viện dẫn Điều 51 của Liên Hợp Quốc về quyền tự vệ chính đáng.

“Lịch sử cho thấy người Iran chưa từng khuất phục trước sự xâm lược. Lần này cũng vậy, phản ứng của Iran sẽ dứt khoát và những kẻ thù địch sẽ phải trả giá”, tuyên bố nêu rõ.

Quân đội Iran tuyên bố sẽ giáng một “bài học lịch sử” cho Israel và Mỹ sau các cuộc không kích nhằm vào nhiều thành phố của nước này.

Theo truyền thông nhà nước Iran, người phát ngôn cấp cao của Lực lượng vũ trang, Chuẩn tướng Abolfazl Shekarchi, khẳng định: “Như chúng tôi đã tuyên bố trước đó, bất kỳ căn cứ nào ở bất cứ đâu trong khu vực hỗ trợ Israel sẽ trở thành mục tiêu của Cộng hòa Hồi giáo và các lực lượng vũ trang của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không do dự”.

Israel chuẩn bị cho kịch bản bị đáp trả

Trong bối cảnh phát động tấn công phủ đầu Iran trước đó, Israel tự cũng đặt trong tình trạng cảnh giác cao. Ông Tzvika Tesler, đại diện Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cho biết nước này đang chuẩn bị cho khả năng Iran tiến hành các đòn đáp trả sau các cuộc không kích.

Người dân Israel di chuyển vào một hầm trú ẩn dưới lòng đất tại Haifa, miền bắc Israel, ngày 28/2. Ảnh: Reuters.

Theo ông Tesler, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa đang “triển khai mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm người dân được cảnh báo kịp thời” trước mọi nguy cơ an ninh. Hiện người dân Israel được khuyến cáo ở gần các khu trú ẩn an toàn và tuân thủ nghiêm các hướng dẫn phòng vệ dân sự.

Đại sứ Mỹ tại Israel, ông Mike Huckabee, đã kêu gọi công dân Mỹ đang sinh sống và làm việc tại Israel sẵn sàng “hành động ngay lập tức” nếu có cảnh báo hoặc còi báo động vang lên trên toàn quốc.

Trên mạng xã hội X, ông Huckabee viết: “Chúng tôi khuyến cáo toàn thể nhân viên Đại sứ quán, gia đình họ và các công dân Mỹ tại Israel chuẩn bị sẵn sàng trước các cảnh báo và còi báo động của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa. Hãy ở gần các khu trú ẩn và lập tức thực hiện các biện pháp cần thiết khi nghe thấy tín hiệu cảnh báo".

Hệ thống y tế Israel chuyển sang hoạt động dưới lòng đất

Một loạt bệnh viện lớn nhất Israel cũng thông báo chuyển sang vận hành dưới lòng đất, sau khi Bộ Y tế nước này ban bố mức báo động cao nhất đối với toàn bộ hệ thống y tế.

Các binh sĩ Israel di chuyển một bệnh nhân xuống khu bãi đỗ xe trú ẩn của Trung tâm y tế Sourasky (Ichilov) tại Tel Aviv (Israel), trong ngày quân đội nước này thông báo phát hiện các tên lửa được phóng từ Iran hướng về Israel, ngày 28/2. Ảnh: Reuters.

Trong thông cáo, Bộ Y tế Israel yêu cầu các bệnh viện cho xuất viện những bệnh nhân không cần tiếp tục điều trị nội trú, đồng thời khẩn trương di dời hoạt động xuống các cơ sở ngầm được gia cố kiên cố.

Tại Tel Aviv, Sourasky Medical Center cho biết đã kích hoạt bệnh viện cấp cứu dưới lòng đất và bắt đầu chuyển bệnh nhân cùng các khoa phòng xuống khu vực được bảo vệ. “Các đơn vị nhạy cảm đã bắt đầu hoạt động trong không gian an toàn”, đại diện bệnh viện cho hay.

Trong khi đó, Trung tâm Sheba ở Ramat Gan cũng đang chuẩn bị di dời các khoa xuống cơ sở ngầm. Bệnh viện khẳng định toàn bộ đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và hậu cần đã sẵn sàng, bảo đảm cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tối ưu và nhanh chóng cho mọi bệnh nhân.

Tại Haifa, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Rambam thông báo đang giải tỏa khu vực bãi đỗ xe ngầm để chuẩn bị cho “tình trạng khẩn cấp”. Bệnh viện đồng thời kêu gọi người dân chỉ đến trong các trường hợp cấp cứu thực sự cần thiết.

Song song đó, lực lượng cấp cứu quốc gia Magen David Adom cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa, quân đội Israel và Bộ Y tế để chuyển từ trạng thái hoạt động thường lệ sang chế độ khẩn cấp, bảo đảm sẵn sàng ứng phó với mọi kịch bản.

Khói bốc nghi ngút khi Iran không kích cơ sở Hải quân Mỹ tại Bahrain Video cho thấy khói bốc lên từ khu vực được xác định là hướng của một căn cứ Hải quân Mỹ tại Bahrain. Căn cứ này đã trở thành mục tiêu trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran. Hiện chưa có thông tin chính thức về thiệt hại hoặc thương vong liên quan đến vụ việc.