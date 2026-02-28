Đức được Israel thông báo trước về các cuộc tấn công Iran

Chính phủ Đức cho biết nước này đã được thông báo trước về các cuộc không kích quân sự của Israel nhằm vào Iran.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz trong cuộc họp báo tại Berlin, ngày 18/7/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn AP, nhóm quản lý khủng hoảng của Chính phủ Đức dự kiến họp vào trưa cùng ngày để thảo luận tình hình tại Iran. Thủ tướng Merz đã trao đổi với các bộ trưởng liên quan và sẽ tiếp tục các cuộc tham vấn trong ngày.

Chính phủ Đức đồng thời kêu gọi công dân nước này đang ở Iran, Israel và các khu vực lân cận đăng ký thông tin trên hệ thống dành cho công dân ở nước ngoài, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của chính quyền sở tại nhằm bảo đảm an toàn cá nhân.

Bộ Ngoại giao Đức cho biết họ đang duy trì liên lạc “chặt chẽ và thường xuyên” với các đại sứ quán tại Iran và Israel, cũng như các cơ quan đại diện ngoại giao khác trong khu vực.

Khói bốc lên từ khu dân cư sau một tiếng nổ lớn ở thủ đô Tehran, Iran ngày 28/2/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Trước những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran ngày 28/2 và phản ứng đáp trả từ Tehran, Chính phủ Anh bày tỏ lo ngại tình hình có thể leo thang thành một cuộc xung đột rộng lớn hơn trong khu vực. Người phát ngôn Chính phủ Anh nhấn mạnh ưu tiên trước mắt là bảo đảm an toàn cho công dân nước này tại Trung Đông.

Về phần mình, Nga đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập cuộc họp khẩn. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga, ông Leonid Slutsky, cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran có thể gây ra những hệ quả tiêu cực đối với khu vực, đồng thời đề nghị Hội đồng Bảo an thảo luận khẩn cấp về tình hình.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev nhận định các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã không đạt kết quả như kỳ vọng. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết bộ này sẽ sớm ra tuyên bố liên quan, đồng thời công bố các số điện thoại đường dây nóng của đại sứ quán Nga tại Iran, Israel, Bahrain và Qatar để hỗ trợ công dân.

Cùng ngày, Liên minh châu Phi (AU) kêu gọi các bên kiềm chế và nhanh chóng hạ nhiệt căng thẳng. Chủ tịch Ủy ban AU Mahmoud Ali Youssouf kêu gọi “kiềm chế, hạ nhiệt khẩn cấp và duy trì đối thoại”, đồng thời cảnh báo nguy cơ leo thang có thể làm gia tăng bất ổn toàn cầu, ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường năng lượng, an ninh lương thực và khả năng chống chịu kinh tế, đặc biệt tại châu Phi, nơi nhiều quốc gia đang đối mặt với xung đột và sức ép kinh tế.