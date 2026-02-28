Israel tuyên bố thành công lớn trong mục tiêu loại bỏ lãnh đạo Iran

Kênh truyền hình Channel 12 của Israel cho biết Israel đánh giá rằng các cuộc tấn công vào Iran cho đến nay đã đạt được “thành công rất cao” trong mục tiêu loại bỏ giới lãnh đạo Iran.

Iran tuyên bố Tổng thống Masoud Pezeshkian vẫn khỏe mạnh sau cuộc tấn công do Mỹ và Israel phối hợp nhằm vào nước này. Ảnh tư liệu: Phủ Tổng thống Iran

Trích dẫn các nguồn tin giấu tên của Israel, kênh truyền hình Channel 12 cho biết Israel đánh giá rằng các cuộc tấn công vào Iran cho đến nay đã đạt được “thành công rất cao” trong mục tiêu loại bỏ các quan chức cao cấp Iran.

Bản tin trên - chưa được chính thức xác nhận và được kênh truyền hình cho biết được phát sóng trong giới hạn kiểm duyệt quân sự - nói rằng đánh giá này liên quan đến các chỉ huy cấp cao và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Truyền thông tiếng Do Thái trước đó đưa tin rằng một cơ sở của tổng thống đã bị nhắm mục tiêu trong các cuộc tấn công ban đầu.

Israel được cho là “rất hài lòng” với kết quả của các cuộc tấn công.

Bản tin được soạn thảo cẩn thận này cũng nói thêm rằng “không rõ liệu [Lãnh đạo tối cao của Iran Ali] Khamenei có trải qua một sự kiện kịch tính nào không”.

Channel 12 lưu ý rằng trước đây họ đã đưa tin rằng ông Khamenei là một mục tiêu tiềm năng cho cuộc tấn công.

Về phần mình, theo hãng tin Tabnak ngày 28/2, chính quyền Iran đã bác bỏ các thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng Tổng thống Masoud Pezeshkian đã thiệt mạng.

Một quan chức cấp cao được hãng tin Shafaqna liên hệ đã phủ nhận các tin đồn trên, khẳng định đây là những thông tin sai sự thật. Giới chức Iran nhấn mạnh Tổng thống Pezeshkian hoàn toàn không gặp bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe. Tuy nhiên, không có thêm chi tiết về địa điểm hiện tại của ông Pezeshkian được công bố.

Các tuyên bố bác bỏ được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Israel và Mỹ tiến hành một chiến dịch tấn công nhằm vào Tehran rạng sáng 28/2. Những tiếng nổ đầu tiên được ghi nhận gần khu phức hợp của Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei ở trung tâm thủ đô Tehran vào khoảng 9h45 sáng theo giờ địa phương. Trước khi các vụ tấn công xảy ra, các tuyến đường dẫn đến khu phức hợp này đã bị phong tỏa.

Cùng ngày Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đang tăng cường quân đội trên bộ dọc biên giới Israel trong bối cảnh xung đột đang diễn ra với Iran.

Sau một cuộc đánh giá mới, quân đội cho biết họ đã bắt đầu “tăng cường quy mô lớn lực lượng mặt đất tại tất cả các khu vực và bộ chỉ huy vùng, cũng như huy động lực lượng đặc nhiệm cùng với việc huy động lực lượng dự bị quy mô lớn, như một phần của việc tăng cường khả năng sẵn sàng cho các kịch bản tấn công và phòng thủ khác nhau”.

Ngoài ra, quân đội cho biết họ đang gửi lực lượng tăng viện đáng kể cho Không quân và Hải quân Israel, và cũng đã triển khai hàng chục tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn Tìm kiếm và Cứu hộ của Bộ Chỉ huy Hậu phương trên khắp cả nước để ứng phó với các vụ tấn công tên lửa.

Cuộc tăng cường lực lượng của Israel được tiến hành sau khi Iran phóng tên lửa trả đũa cuộc tấn công phủ đầu của Israel xuống các mục tiêu ở Tehran và các thành phố khác của Iran trong cùng ngày 28/2.