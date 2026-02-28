Mỹ - Israel tấn công phủ đầu Iran

Israel tiến hành không kích nhằm vào Iran và đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông.

Ông Trump xác nhận chiến dịch tấn công

Tổng thống Donald Trump đã xác nhận trong một video đăng tải trên mạng xã hội rằng Mỹ đã bắt đầu một chiến dịch quân sự tại Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran trong video đăng tải trên mạng xã hội Truth Social.

“Mục tiêu của chúng ta là bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ các mối đe dọa hiện hữu từ chính quyền Iran - một nhóm người tàn bạo và cực kỳ nguy hiểm", Tổng thống phát biểu trong video.

“Các hoạt động đe dọa của chính quyền này gây nguy hiểm trực tiếp cho Mỹ, binh sĩ, các căn cứ hải ngoại và đồng minh của chúng ta trên khắp thế giới", ông nói trong thông điệp dài 8 phút.

Ông Trump nhấn mạnh trong suốt 47 năm qua, chính quyền Iran đã duy trì tư tưởng thù địch với khẩu hiệu "Cái chết cho nước Mỹ" và thực hiện nhiều chiến dịch gây đổ máu, sát hại người dân vô tội tại nhiều quốc gia.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết quân đội Israel đã mở một “cuộc tấn công phủ đầu” nhằm vào Iran vào sáng 28/2. Ngay sau đó, chính phủ tuyên bố áp dụng tình trạng khẩn cấp trên phạm vi cả nước.

Theo kênh truyền hình Channel 12 của Israel, một nguồn tin an ninh Israel cho biết cuộc tấn công đang diễn ra ở Iran là một chiến dịch phối hợp giữa Mỹ và Israel.

Cột khói lớn bốc lên từ khu trung tâm thành phố. Ảnh: Reuters.

Lãnh tụ Ali Khamenei được đưa tới địa điểm an toàn

Tờ Yedioth Ahronoth dẫn nguồn tin cho biết quân đội Israel đã nhắm mục tiêu vào hơn 30 địa điểm chiến lược trên lãnh thổ Iran.

Hãng tin Fars đưa tin nhiều tên lửa đã bắn trúng phố University và khu vực Jomhouri tại Tehran. Các vụ nổ cũng được ghi nhận ở phía bắc và phía đông Tehran, cũng như ở Isfahan, Qom, Karaj và Kermanshah. Người dân chạy toán loạn tìm nơi ẩn náu sau tiếng nổ lớn.

Quan chức Iran cho biết rất may lãnh tụ tối cao Ali Khamenei không có mặt ở Tehran khi xảy ra không kích và "đã được đưa tới địa điểm an toàn".

Theo giới chức Israel, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Tel Aviv dự báo khả năng Iran sẽ đáp trả bằng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo. Chính quyền kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác và tuân thủ các hướng dẫn an ninh khi tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp.

Đại sứ quán Mỹ tại Qatar đã triển khai lệnh trú ẩn tại chỗ cho toàn bộ nhân viên, đồng thời khuyến cáo mọi công dân Mỹ thực hiện tương tự cho đến khi có thông báo mới.

Iran đóng cửa toàn bộ không phận

Cơ quan Hàng không Dân sự Iran thông báo nước này đã đóng cửa toàn bộ không phận cho đến khi có thông báo mới, trong bối cảnh tình hình an ninh diễn biến phức tạp sau các cuộc không kích.

Ở diễn biến liên quan, hoạt động khai thác tại Erbil International Airport ở miền bắc Iraq cũng bị gián đoạn. Được biết, không lâu trước khi các tiếng nổ dội lên ở Iran do cuộc không kích của Mỹ và Israel, các tên lửa được nhìn thấy bay qua không phận Iraq.

Người dân chạy tìm nơi trú ẩn sau vụ nổ tại Tehran - Ảnh: Reuters.

Trước đó, Truyền thông nhà nước Iran (IRNA) đưa tin một vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu vực trung tâm thủ đô Tehran, kèm theo cột khói dày đặc bốc lên từ hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được xác định và chưa có thông tin chính thức về thương vong hay thiệt hại.

Theo ghi nhận từ AP, cột khói lớn bốc lên từ khu trung tâm thành phố. Vụ không kích được cho là xảy ra gần khu văn phòng của Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei.

Một quan chức Mỹ và một người am hiểu chiến dịch xác nhận với hãng tin AP rằng Mỹ đang tham gia vào các đòn không kích do Israel tiến hành nhằm vào Iran.

Người dân chạy tìm chỗ ẩn náu sau tiếng nổ lớn, khi Israel tuyên bố mở cuộc tấn công phủ đầu vào Iran tại Tehran, ngày 28/2. Ảnh: Reuters.

Khói bốc lên ở thủ đô Iran khi Israel tấn công Truyền thông nhà nước Iran (IRNA) đưa tin một vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu vực trung tâm thủ đô Tehran, kèm theo cột khói dày đặc bốc lên từ hiện trường, trong bối cảnh Israel tuyên bố phát động một “cuộc tấn công phủ đầu" vào Iran.

Mỹ không kích loạt mục tiêu quân sự

Một quan chức Mỹ cho biết các đòn tấn công của Washington hiện tập trung vào các mục tiêu quân sự, song từ chối cung cấp thêm chi tiết vì chiến dịch vẫn đang diễn ra.

Một quan chức khác nhấn mạnh mục tiêu của các cuộc không kích là vô hiệu hóa mối đe dọa quân sự từ Iran và bảo vệ lực lượng Mỹ. Theo nguồn tin thứ nhất, trước khi triển khai hành động, Mỹ đã chủ động áp dụng nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho các binh sĩ và cơ sở quân sự của nước này trong khu vực.

Một quan chức Mỹ cũng tiết lộ với Reuters hôm 28/2 rằng các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran đang được thực hiện bằng đường không và đường biển.

Quan chức quốc phòng Israel xác nhận đã phối hợp với Mỹ tấn công Iran. Chiến dịch này được lên kế hoạch từ nhiều tháng và đã ấn định thời điểm từ nhiều tuần trước.

Israel và Mỹ đánh giá "không còn lộ trình đàm phán"

Bất chấp nhiều vòng thảo luận nhằm ngăn chặn xung đột, các nguồn tin an ninh khẳng định Israel và Mỹ đã chính thức xác định không còn cơ hội cho các giải pháp ngoại giao trong 24 giờ qua.

Trong vòng 12 giờ qua, Ngoại trưởng Oman - nhà đàm phán chính giữa Mỹ và Iran - đã hội đàm với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại Washington với hy vọng ngăn chặn đối đầu, nhưng không đạt kết quả.

Hiện nay Israel đã chính thức đóng cửa không phận toàn quốc. Các báo cáo xác nhận cuộc đối đầu quân sự đã bắt đầu từ phía mặt trận Israel.

Nguồn thạo tin tiết lộ, chiến dịch tấn công đã được Mỹ và Israel phối hợp xây dựng kế hoạch trong nhiều tháng qua, cho thấy mức độ chuẩn bị kỹ lưỡng và tính toán chiến lược từ sớm. Israel được cho là đang “dốc toàn lực” cho chiến dịch này, trong khi phía Mỹ “có chung quan điểm” về mục tiêu và cách tiếp cận.

Theo nguồn tin, giai đoạn đầu của chiến dịch dự kiến kéo dài khoảng 4 ngày, với đòn mở màn được triển khai vào rạng sáng nhằm tạo yếu tố bất ngờ tối đa đối với Iran.

Mossad kêu gọi người dân Iran đấu tranh

Trong bối cảnh Israel tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran, cơ quan tình báo Mossad đã phát đi thông điệp trực tiếp tới người dân Iran qua kênh Telegram chính thức bằng tiếng Ba Tư, kêu gọi họ hợp tác để “đưa đất nước trở lại thời kỳ huy hoàng”.

“Tới những người anh em Iran của chúng tôi, các bạn không hề đơn độc. Chúng tôi đã thiết lập một kênh Telegram riêng biệt với mức độ bảo mật cao dành cho các bạn. Cùng nhau, chúng ta sẽ đưa Iran trở lại những ngày tháng rực rỡ”, tuyên bố nhấn mạnh.

Ở chiều ngược lại, Israel cũng đặt trong tình trạng cảnh giác cao. Ông Tzvika Tesler, đại diện Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cho biết nước này đang chuẩn bị cho khả năng Iran tiến hành các đòn đáp trả sau các cuộc không kích.

Theo ông Tesler, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa đang “triển khai mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm người dân được cảnh báo kịp thời” trước mọi nguy cơ an ninh. Hiện người dân Israel được khuyến cáo ở gần các khu trú ẩn an toàn và tuân thủ nghiêm các hướng dẫn phòng vệ dân sự.