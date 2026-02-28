63 học sinh Iran thiệt mạng trong đợt không kích của Israel - Mỹ

63 người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel nhằm vào một trường tiểu học dành cho nữ sinh ở thành phố Minab, miền Nam Iran.

Người dân tìm nơi trú ẩn tại Ashkelon, Israel sau khi Iran phóng tên lửa đáp trả. Ảnh: Reuters.

Mohammad Radmehr, Thống đốc hạt Minab - nơi được cho là xảy ra vụ không kích - cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 63 học sinh, cùng 92 người khác bị thương.

Ông nói thêm vẫn còn một số nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát khi lực lượng cứu hộ tiếp tục công tác tìm kiếm, theo CNN.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nêu rõ tòa nhà bị phá hủy là một trường tiểu học dành cho nữ sinh ở miền Nam Iran.

“Ngôi trường bị ném bom giữa ban ngày, khi bên trong có rất đông học sinh nhỏ tuổi”, ông viết.

Trả lời câu hỏi về vụ việc, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Tim Hawkins cho biết: “Chúng tôi đã ghi nhận các báo cáo liên quan đến thương vong dân sự phát sinh từ các hoạt động quân sự đang diễn ra. Chúng tôi xem xét nghiêm túc những thông tin này và đang tiến hành xác minh. Việc bảo vệ dân thường là ưu tiên hàng đầu, và chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng mọi biện pháp có thể nhằm giảm thiểu nguy cơ gây tổn hại ngoài ý muốn”.

Trước đó, hãng thông tấn IRNA dẫn lời quan chức địa phương Mohammad Radmehr cho biết Israel đã “trực tiếp tấn công” ngôi trường vào sáng ngày 28/2 (giờ địa phương). Số liệu cập nhật cho thấy ngoài 57 người tử vong, còn có khoảng 60 người khác bị thương, nhiều trường hợp trong tình trạng nghiêm trọng.

Ở một diễn biến liên quan, người phát ngôn của Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) nói với Reuters rằng ít nhất 2 tay súng thuộc lực lượng Hashid Shaabi - một nhánh của PMF - đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương nặng sau các cuộc không kích tại Jurf al-Sakhar, khu vực phía nam thủ đô Baghdad của Iraq.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố vụ tấn công nhằm vào một trường tiểu học dành cho nữ sinh tại thành phố Minab, tỉnh Hormozgan, miền Nam Iran, "chắc chắn sẽ bị đáp trả dứt khoát". Ông Araghchi nhấn mạnh các nạn nhân đều là “những đứa trẻ vô tội”, đồng thời lên án mạnh mẽ hành động tấn công.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmael Baqaie lên án đây là hành động "xâm lược tàn bạo, vô căn cứ", nhắm mục tiêu bừa bãi vào dân thường và khiến hàng chục trẻ em vô tội thương vong.

Các video tại hiện trường cho thấy khói bốc lên nghi ngút và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực dọn dẹp đống đổ nát. Đáng chú ý, thứ Bảy là ngày bắt đầu tuần học mới tại Iran.

Trong khi đó, phía Israel xác nhận ghi nhận trường hợp đầu tiên bị thương do tên lửa kể từ khi căng thẳng leo thang. Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Quốc gia Israel cho biết một người đàn ông trung niên đã bị thương nhẹ tại khu vực miền bắc nước này, do ảnh hưởng của sóng xung kích từ một vụ nổ xảy ra sau khi tên lửa rơi xuống địa bàn. Nạn nhân được sơ cứu tại chỗ và không nguy hiểm đến tính mạng.

Ngoài trường hợp trên, lực lượng y tế cũng hỗ trợ một số người bị ngã trong lúc vội vã chạy đến nơi trú ẩn, cùng các ca gặp tình trạng lo âu cấp tính do tác động của tiếng nổ và còi báo động.

Ngoài ra, theo hãng thông tấn nhà nước Syria SANA, đã có 4 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi một tên lửa của Iran đánh trúng một tòa nhà tại thành phố Sweida, miền nam Syria.

Theo các nhân chứng của Reuters và các đoạn video do người dân chia sẻ, mảnh vỡ tên lửa cũng rơi xuống thành phố Quneitra và khu vực lòng chảo Yarmouk thuộc tỉnh Daraa, miền nam Syria.

Người dân tại nhiều khu vực ở Syria cho biết họ liên tục nghe thấy tiếng máy bay chiến đấu gầm rú trên bầu trời, sau khi Mỹ và Israel tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran.

Tại thủ đô Damascus, hàng chục tên lửa đánh chặn được nhìn thấy trên không trung. Trước đó, Iran tuyên bố đã tấn công các căn cứ của Mỹ và Israel trong khu vực. Sau tuyên bố này, một loạt quốc gia Arab vùng Vịnh cho biết họ trở thành mục tiêu của các đợt phóng tên lửa từ Iran trong ngày 28/2.

Truyền thông nhà nước Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất cho biết một người đã thiệt mạng tại Abu Dhabi, song không cung cấp thêm chi tiết. Trong khi đó, Kuwait, Qatar, UAE và Jordan - những nước có sự hiện diện quân sự của Mỹ - thông báo đã đánh chặn thành công các tên lửa Iran.

Trong tuyên bố cứng rắn, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định: “Tất cả các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và các căn cứ tội phạm của Mỹ trong khu vực đã hứng chịu những đòn tấn công mạnh mẽ của tên lửa Iran. Chiến dịch sẽ tiếp tục không ngừng cho đến khi kẻ thù bị đánh bại hoàn toàn”.

Bahrain xác nhận một vụ tấn công đã xảy ra trên lãnh thổ nước này và cho biết một trung tâm dịch vụ của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ đã bị đánh trúng. Tại Abu Dhabi, nhiều tiếng nổ lớn vang lên khắp thành phố, theo lời năm nhân chứng.

Ở Qatar, quân đội nước này thông báo đã đánh chặn các tên lửa Iran đang bay tới trước khi chúng xâm nhập lãnh thổ, sau “sự phối hợp chung”. Tại thủ đô Doha, nhiều đợt tiếng nổ liên tiếp cũng được ghi nhận.

