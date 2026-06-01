Ông Trump: Iran đã chấp nhận từ bỏ vũ khí hạt nhân

Tổng thống Trump cho biết Iran đã đồng ý không phát triển hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân, điều mà ông mô tả là một bước nhượng bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo khả năng Mỹ tiếp tục hành động quân sự nếu tiến trình đàm phán đổ vỡ. Phát biểu với báo chí, ông Trump cho biết Tehran đã chấp nhận cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, theo ông, Washington cũng muốn bảo đảm rằng Iran sẽ không thể mua hoặc tiếp cận loại vũ khí này dưới bất kỳ hình thức nào.

“Hiện nay, nội dung thỏa thuận là: Iran sẽ không phát triển hoặc mua vũ khí hạt nhân. Đó là một khác biệt rất lớn. Chúng tôi đang từng bước đạt được điều mình mong muốn, dù các nhà đàm phán của họ rất cứng rắn”, ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông không vội vàng thúc đẩy một thỏa thuận, nhấn mạnh rằng sự vội vã có thể làm giảm chất lượng kết quả đàm phán. “Quá trình này cần thời gian. Tôi không vội, bởi nếu vội vàng, bạn sẽ không đạt được một thỏa thuận tốt”, ông nói.

Theo ông Trump, giải pháp ngoại giao vẫn là lựa chọn ưu tiên vì một thỏa thuận thành công có thể giúp eo biển Hormuz được mở cửa trở lại ngay lập tức, góp phần kéo giảm giá nhiên liệu và giảm thiểu thương vong.

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng nếu Iran không đáp ứng các điều kiện do Mỹ đưa ra, Washington có thể lựa chọn những biện pháp khác. “Nếu họ không đáp ứng các điều khoản, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề theo một cách khác”, ông nói.

Ông Trump cũng khẳng định các chiến dịch quân sự của Mỹ đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho năng lực hải quân và không quân của Iran, đồng thời cáo buộc truyền thông đánh giá thấp mức độ thành công của Washington trong khu vực.

Dù vậy, ông cho biết không muốn phá hủy hoàn toàn các lực lượng quân sự còn lại của Iran vì điều đó có thể khiến quá trình tái thiết đất nước này kéo dài trong nhiều năm. Tổng thống Mỹ đồng thời để ngỏ khả năng nối lại các hoạt động quân sự nếu đàm phán thất bại hoặc nếu kết quả cuối cùng không đáp ứng lợi ích của Washington. Ông cho rằng mặc dù Iran sở hữu đội ngũ đàm phán hiệu quả, Mỹ vẫn là bên nắm ưu thế trong các cuộc thương lượng.

Đề cập đến yếu tố chính trị trong nước, ông Trump khẳng định ông không lo ngại tác động của các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Theo ông, nguy cơ xảy ra chiến tranh sẽ thấp nếu chính quyền tập trung thực hiện những điều đúng đắn thay vì chỉ theo đuổi các quyết định nhằm chiều lòng cử tri.