Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ trích ‘hành động bá quyền đơn phương’

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Iran lần lượt lên tiếng về trật tự quốc tế và quan hệ với Venezuela, sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 4/12/2025. Ảnh: Reuters.

Ngày 5/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu thế giới “đang trải qua một giai đoạn biến động và thay đổi, trong đó có các hành động bá quyền đơn phương làm suy yếu nghiêm trọng trật tự quốc tế”, theo South China Morning Post.

Phát biểu được đưa ra khi Chủ tịch Trung Quốc tiếp Thủ tướng Ireland Micheal Martin tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.

Theo nhà lãnh đạo, tất cả quốc gia cần tôn trọng con đường phát triển do người dân tự quyết định, tuân thủ luật pháp quốc tế và các mục tiêu, nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, trong đó các cường quốc có trách nhiệm nêu gương.

Chủ tịch Trung Quốc cũng kêu gọi tăng cường phối hợp đa phương, cùng duy trì vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc và thúc đẩy cải cách quản trị toàn cầu theo hướng công bằng hơn.

Những phát biểu này nối tiếp các tuyên bố trước đó của Bắc Kinh chỉ trích hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela. Sau vụ đột kích, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ “thực sự bàng hoàng và cực lực lên án” việc Mỹ sử dụng vũ lực với quốc gia có chủ quyền, đồng thời bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về việc ông Maduro và vợ bị đưa ra khỏi Venezuela.

Về quan hệ song phương, Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục duy trì hợp tác với Venezuela. “Hợp tác giữa Trung Quốc và Venezuela là quan hệ giữa hai quốc gia có chủ quyền, và được bảo vệ bởi luật pháp quốc tế cũng như pháp luật của hai nước”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm phát biểu hôm 5/1.

“Dù tình hình chính trị tại Venezuela có diễn biến như thế nào, Trung Quốc vẫn kiên định thúc đẩy hợp tác thực chất với Venezuela trên nhiều lĩnh vực,” ông Lâm nói. “Các lợi ích hợp pháp của Trung Quốc tại Venezuela sẽ được bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật”.

Iran cũng đưa ra lập trường tương tự. Phát biểu tại họp báo ngày 05-01-26, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baqaei khẳng định quan hệ giữa Tehran và Caracas không thay đổi sau khi ông Maduro bị bắt.

“Quan hệ của chúng tôi với tất cả các quốc gia, bao gồm Venezuela, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và sẽ tiếp tục như vậy”, AFP dẫn lời ông Esmail Baqaei. Ông đồng thời cho biết Iran vẫn đang liên lạc với các cơ quan chức năng Venezuela.