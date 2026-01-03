Nhiều nước phản đối Mỹ tấn công Venezuela

Sau khi Mỹ tiến hành tấn công vào thủ đô Caracas của Venezuela ngày 3/1, nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới đã đồng loạt lên tiếng phản đối, cho rằng hành động này vi phạm chủ quyền quốc gia và Hiến chương Liên hợp quốc.

Nhà máy lọc dầu của Công ty dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) ở bang Anzoategui. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Nhiều nước trên thế giới, trong đó có một số quốc gia láng giềng gần nhất của Venezuela, đã lên án các cuộc không kích, trong khi các chính phủ khác trên thế giới kêu gọi giảm leo thang và bày tỏ quan ngại về sự an toàn của công dân của họ tại quốc gia Mỹ Latinh này.

Phản ứng từ Mỹ Latin

Theo CBS News ngày 3/1, Colombia, quốc gia có chung đường biên giới với Venezuela, đã kêu gọi giảm leo thang khẩn cấp. Chính phủ Colombia cho biết họ đã “triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ dân thường, duy trì ổn định tại khu vực biên giới Colombia - Venezuela, đồng thời nhanh chóng ứng phó với bất kỳ nhu cầu nhân đạo hoặc di cư tiềm tàng nào”.

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 3/1 cho biết thêm Tổng thống Colombia Gustavo Petro nói rằng chính phủ của ông đang theo dõi “với mối quan ngại sâu sắc các thông tin về những vụ nổ và hoạt động trên không bất thường được ghi nhận trong những giờ gần đây tại… Venezuela, cũng như sự leo thang căng thẳng kéo theo trong khu vực”.

“Chính phủ Colombia phản đối mọi hành động quân sự đơn phương có thể làm trầm trọng thêm tình hình hoặc đặt dân thường vào nguy hiểm”, Tổng thống Petro nói thêm.

Cũng trong ngày 3/1, RT dẫn lời Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel gọi chiến dịch của Mỹ là một “cuộc tấn công tội phạm”. Ông Miguel Diaz-Canel nói Cuba lên án cuộc tấn công và kêu gọi “phản ứng KHẨN CẤP từ cộng đồng quốc tế”.

Cùng ngày, theo hãng tin AFP của Pháp, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva gọi hành động của Mỹ là “một sự xúc phạm nghiêm trọng” đối với chủ quyền của Venezuela. Ông Lula da Silva cho rằng các cuộc không kích và việc bắt giữ Tổng thống Venezuela đã “vượt qua một lằn ranh không thể chấp nhận được” và đe dọa “việc gìn giữ khu vực này như một vùng hòa bình”.

Iran và Nga lên án hành động của Mỹ tại Venezuela

Iran cũng lên án cuộc tấn công. Theo AFP, Tehran đã gọi đây là “một sự vi phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ” của Venezuela.

Về phía Liên bang Nga, RT cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã lên án điều mà họ gọi là hành động “xâm lược vũ trang” của Mỹ nhằm vào Venezuela diễn ra cùng ngày, kêu gọi các bên kiềm chế và cảnh báo nguy cơ leo thang thêm.

Moskva tái khẳng định sự đoàn kết với nhân dân Venezuela và ủng hộ lời kêu gọi triệu tập khẩn cấp một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Bộ Ngoại giao Liên bang Nga nhấn mạnh rằng Mỹ Latinh cần phải tiếp tục là một khu vực hòa bình và Venezuela phải được tự do quyết định tương lai của mình, không bị can thiệp từ bên ngoài.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia Liên bang Nga (Hạ viện) Leonid Slutsky mô tả các cuộc không kích mới nhất nhằm vào Venezuela là một chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm thay đổi một chính quyền bị coi là “không mong muốn”, đồng thời cáo buộc Washington tìm cách áp đặt ý chí của mình lên quốc gia này.

Các nước châu Âu kêu gọi giảm leo thang, bày tỏ lo ngại về công dân tại Venezuela

Theo CBS News, nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas, cho biết bà đã trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đại sứ EU tại Caracas. Bà Kallas nói EU đang “theo dõi chặt chẽ tình hình”, đồng thời nhấn mạnh: “Trong mọi hoàn cảnh, các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc phải được tôn trọng”.

Bà Kallas nói: “Chúng tôi kêu gọi kiềm chế. Sự an toàn của công dân EU tại Venezuela là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”.

Nhiều quốc gia châu Âu, trong đó có Italy và Bỉ, cho biết an toàn của công dân nước họ là ưu tiên cao nhất và họ đang theo dõi sát diễn biến.

Đối với Tây Ban Nha, theo Reuters, Bộ Ngoại giao nước này ra tuyên bố kêu gọi “giảm leo thang và chừng mực, đồng thời mọi hành động phải luôn phù hợp với luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc”.

Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cũng đề nghị sẵn sàng hỗ trợ trung gian “nhằm đạt được một giải pháp hòa bình và thông qua đàm phán cho cuộc khủng hoảng hiện nay.”

Về phần mình, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố tất cả các quốc gia cần “tuân thủ luật pháp quốc tế” và nhấn mạnh rằng: “Anh không hề tham gia theo bất kỳ cách nào vào chiến dịch này”.

Trong những phát biểu ngắn được phát trên truyền hình Anh vài giờ sau cuộc tấn công của Mỹ, Thủ tướng Starmer cho biết: “Tôi muốn nói chuyện với Tổng thống Trump, tôi muốn nói chuyện với các đồng minh. Tôi có thể khẳng định hoàn toàn rõ ràng rằng chúng tôi không liên quan đến việc này. Và như các bạn biết, tôi luôn nói và tin rằng tất cả chúng ta cần tuân thủ luật pháp quốc tế”.