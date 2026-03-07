Iran: khinh hạm bị Mỹ đánh chìm 'không được vũ trang'

Tehran cáo buộc Mỹ đã sát hại 88 thủy thủ và khiến nhiều người mất tích trên khinh hạm Iris Dena, khẳng định con tàu bị tàu ngầm Mỹ phóng ngư lôi đánh chìm khi đang trong trạng thái không vũ trang.

Trong bối cảnh cuộc xung đột Mỹ - Israel - Iran, một tàu ngầm Hải quân Mỹ đã phóng ngư lôi đánh chìm khinh hạm Iris Dena của Iran ngoài khơi phía nam Sri Lanka vào tối muộn 3/3 (giờ địa phương). Lực lượng cứu hộ đã cứu 32 người và tìm thấy 87 thi thể, trong khi những thủy thủ còn lại vẫn mất tích, theo Bloomberg.

Phát biểu tại New Delhi ngày 6/3, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nói rằng khinh hạm Iris Dena không mang theo vũ khí và đang tham gia một hoạt động mang tính nghi lễ.

"Con tàu đó đến theo lời mời của những người bạn Ấn Độ của chúng tôi để tham dự một cuộc tập trận quốc tế. Đó là hoạt động mang tính nghi lễ. Con tàu không chở hàng và không được trang bị vũ khí", ông Khatibzadeh phát biểu. "Nhiều thủy thủ trẻ Iran tham gia cuộc tập trận đã mất mạng. Những người thực hiện hành động này không thể chối bỏ khỏi trách nhiệm".

Phản ứng trước vụ việc, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gọi đây là một "hành động tàn bạo" và cảnh báo Mỹ sẽ phải "trả giá đắt". Tehran đồng thời tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả thích đáng, theo Bloomberg.

Khinh hạm Iris Dena của Iran tại cảng Rio de Janeiro (Brazil) vào ngày 28/2/203. Ảnh: Reuters.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 7/3, Thủ tướng Australia Anthony Albanese xác nhận ba quân nhân Australia đã có mặt trên tàu ngầm của Mỹ tham gia chiến dịch đánh chìm khinh hạm Iris Dena, tờ New York Times đưa tin.

Trong cuộc phỏng vấn với Sky News, ông Albanese khẳng định "các quân nhân Australia không tham gia bất kỳ hành động tấn công nào nhằm vào Iran", đồng thời nhấn mạnh họ phải tuân thủ luật pháp và chính sách của Australia dù đang làm việc cùng lực lượng vũ trang Mỹ.

Sự hiện diện của các sĩ quan Australia trên tàu ngầm Mỹ nằm trong khuôn khổ quá trình hợp tác và hội nhập hải quân ngày càng sâu rộng giữa hai nước. Đây là một phần của thỏa thuận an ninh AUKUS giữa Australia, Mỹ và Anh, được thiết lập nhằm tăng cường năng lực quân sự và đối phó các thách thức chiến lược trong khu vực.

Tuy nhiên, sự hợp tác quân sự sâu rộng cũng vấp phải chỉ trích từ một số chính trị gia. Thượng nghị sĩ David Shoebridge thuộc đảng Greens cảnh báo rằng việc quân nhân Australia hiện diện trên tàu chiến Mỹ tham gia xung đột với Iran là "hệ quả tất yếu của AUKUS".

"Chúng ta đã bị kéo vào cuộc chiến này mà thậm chí chưa có quyết định nào được đưa ra trong phòng họp nội các", ông Shoebridge nói.