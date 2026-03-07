Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Iran: khinh hạm bị Mỹ đánh chìm 'không được vũ trang'

  • Thứ bảy, 7/3/2026 21:42 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Tehran cáo buộc Mỹ đã sát hại 88 thủy thủ và khiến nhiều người mất tích trên khinh hạm Iris Dena, khẳng định con tàu bị tàu ngầm Mỹ phóng ngư lôi đánh chìm khi đang trong trạng thái không vũ trang.

Trong bối cảnh cuộc xung đột Mỹ - Israel - Iran, một tàu ngầm Hải quân Mỹ đã phóng ngư lôi đánh chìm khinh hạm Iris Dena của Iran ngoài khơi phía nam Sri Lanka vào tối muộn 3/3 (giờ địa phương). Lực lượng cứu hộ đã cứu 32 người và tìm thấy 87 thi thể, trong khi những thủy thủ còn lại vẫn mất tích, theo Bloomberg.

Phát biểu tại New Delhi ngày 6/3, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nói rằng khinh hạm Iris Dena không mang theo vũ khí và đang tham gia một hoạt động mang tính nghi lễ.

"Con tàu đó đến theo lời mời của những người bạn Ấn Độ của chúng tôi để tham dự một cuộc tập trận quốc tế. Đó là hoạt động mang tính nghi lễ. Con tàu không chở hàng và không được trang bị vũ khí", ông Khatibzadeh phát biểu. "Nhiều thủy thủ trẻ Iran tham gia cuộc tập trận đã mất mạng. Những người thực hiện hành động này không thể chối bỏ khỏi trách nhiệm".

Phản ứng trước vụ việc, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gọi đây là một "hành động tàn bạo" và cảnh báo Mỹ sẽ phải "trả giá đắt". Tehran đồng thời tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả thích đáng, theo Bloomberg.

My danh chim tau Iran anh 1

Khinh hạm Iris Dena của Iran tại cảng Rio de Janeiro (Brazil) vào ngày 28/2/203. Ảnh: Reuters.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 7/3, Thủ tướng Australia Anthony Albanese xác nhận ba quân nhân Australia đã có mặt trên tàu ngầm của Mỹ tham gia chiến dịch đánh chìm khinh hạm Iris Dena, tờ New York Times đưa tin.

Trong cuộc phỏng vấn với Sky News, ông Albanese khẳng định "các quân nhân Australia không tham gia bất kỳ hành động tấn công nào nhằm vào Iran", đồng thời nhấn mạnh họ phải tuân thủ luật pháp và chính sách của Australia dù đang làm việc cùng lực lượng vũ trang Mỹ.

Sự hiện diện của các sĩ quan Australia trên tàu ngầm Mỹ nằm trong khuôn khổ quá trình hợp tác và hội nhập hải quân ngày càng sâu rộng giữa hai nước. Đây là một phần của thỏa thuận an ninh AUKUS giữa Australia, Mỹ và Anh, được thiết lập nhằm tăng cường năng lực quân sự và đối phó các thách thức chiến lược trong khu vực.

Tuy nhiên, sự hợp tác quân sự sâu rộng cũng vấp phải chỉ trích từ một số chính trị gia. Thượng nghị sĩ David Shoebridge thuộc đảng Greens cảnh báo rằng việc quân nhân Australia hiện diện trên tàu chiến Mỹ tham gia xung đột với Iran là "hệ quả tất yếu của AUKUS".

"Chúng ta đã bị kéo vào cuộc chiến này mà thậm chí chưa có quyết định nào được đưa ra trong phòng họp nội các", ông Shoebridge nói.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

Mỹ dồn thêm tàu sân bay, chuẩn bị đợt không kích lớn nhất vào Iran

Cuộc xung đột tại Trung Đông bước sang giai đoạn leo thang nguy hiểm mới khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố chỉ chấp nhận sự "đầu hàng vô điều kiện" từ Tehran, đồng thời ra lệnh tăng gấp bốn lần sản lượng vũ khí.

21 giờ trước

Chỉ một quả ngư lôi, Mỹ làm điều chưa từng có trong 80 năm

Sự kiện tàu ngầm Hải quân Mỹ đánh chìm tàu chiến của Iran làm dấy lên những câu hỏi về phạm vi ngày càng mở rộng cuộc chiến giữa Mỹ-Israel với Iran.

30:1820 hôm qua

Tàu sân bay chở UAV Iran cháy ngùn ngụt

Ngày 6/3, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã công bố đoạn video về một cuộc tấn công nhằm vào tàu sân bay chở thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran khiến con tàu này bốc cháy.

32:1948 hôm qua

Đại Hoàng

Mỹ đánh chìm tàu Iran Israel Mỹ Pháp Australia Trung Đông Iran Iris Dena Iran khinh hạm Mỹ Trung Đông xung đột

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Australia

    Australia
    • Thủ đô: Canberra
    • Diện tích: 7.741.200 km²
    • Dân số: 24,6 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.323 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đôla Úc
    • Mã điện thoại: +61
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

Nhung nhan vat co the dinh hinh tuong lai Iran hinh anh

Những nhân vật có thể định hình tương lai Iran

7 giờ trước 19:46 7/3/2026

0

Sau cái chết của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, cấu trúc quyền lực phức tạp của Iran bước vào giai đoạn nhạy cảm. Những nhân vật chủ chốt trong quân đội, giáo giới và chính trường đang dần lộ diện.

Ong Trump cong bo 10 thiet giap ham suc manh 'gap 100 lan' hinh anh

Ông Trump công bố 10 thiết giáp hạm sức mạnh 'gấp 100 lần'

8 giờ trước 19:22 7/3/2026

0

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các cuộc không kích của Mỹ vào Iran đã làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự của nước này, khẳng định lực lượng hải quân, không quân và cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc của Tehran đã bị thiệt hại nặng nề.

