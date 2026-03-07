Ông Trump công bố 10 thiết giáp hạm sức mạnh 'gấp 100 lần'

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các cuộc không kích của Mỹ vào Iran đã làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự của nước này, khẳng định lực lượng hải quân, không quân và cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc của Tehran đã bị thiệt hại nặng nề.

Mỹ phá hủy 42 tàu hải quân Iran

Phát biểu tại một sự kiện ở Florida, ông Trump cho biết quân đội Mỹ đã phá hủy 42 tàu hải quân của Iran trong những ngày gần đây, đồng thời vô hiệu hóa phần lớn sức mạnh không quân và hệ thống viễn thông của nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh "Lá chắn châu Mỹ" ở Miami, Florida, Mỹ, ngày 7/3. Ảnh: Reuters.

Ông cũng tiết lộ rằng các đợt tấn công trước đó của Mỹ đã nhắm vào các cơ sở liên quan đến chương trình hạt nhân, khẳng định Tehran đã ở rất gần việc sở hữu vũ khí hạt nhân trước khi các đợt tập kích diễn ra. Tổng thống Trump mô tả chiến dịch này là một thành công lớn và đã giáng một đòn quyết định vào khả năng quân sự của Iran, theo Al Jazeera.

Dự kiến, Tổng thống Mỹ sẽ tới Căn cứ Không quân Dover để tham dự lễ tiếp nhận thi hài của 6 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong cuộc xung đột này.

Ông Trump muốn hạn chế thương vong chiến tranh

Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ nỗ lực giữ số binh sĩ United States thiệt mạng trong cuộc chiến với Iran “ở mức tối thiểu”, đồng thời khẳng định các hành động quân sự mà Washington tiến hành là một “sự phục vụ” đối với thế giới.

“Ngay sau đây tôi sẽ rời đi tới Dover. Đây là một tình huống rất buồn, khi gặp gỡ gia đình của những người hùng trở về từ Iran - trở về theo cách mà họ không bao giờ nghĩ tới. Nhưng họ là những anh hùng vĩ đại của đất nước chúng ta, và chúng ta sẽ luôn ghi nhớ điều đó”, ông nói.

Tổng thống Mỹ cho biết ông muốn hạn chế thương vong trong chiến tranh.

“Khi nói đến chiến tranh, điều đó luôn có thể xảy ra, nhưng chúng ta sẽ giữ nó ở mức tối thiểu”, ông nói, đồng thời nhắc tới Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Ông Trump cũng khẳng định các chiến dịch quân sự của Mỹ tại khu vực là một “sự phục vụ” không chỉ cho Trung Đông mà cho toàn thế giới.

Mỹ đang đóng thiết giáp hạm mạnh hơn gấp 100 lần

Ông Trump cho biết Mỹ đang đóng mới 10 thiết giáp hạm với sức mạnh “gấp 100 lần” so với các chiến hạm cùng loại từng hoạt động trong thập niên 1940.

“Chúng tôi đang chế tạo một thứ gọi là thiết giáp hạm, giống như thời xưa. Chúng là những tác phẩm nghệ thuật - tuyệt đẹp. Những thiết giáp hạm khổng lồ của thập niên 1940”, ông nói.

Theo Tổng thống Mỹ, các chiến hạm mới đang được phát triển có sức mạnh vượt trội so với những con tàu từng được trang bị các khẩu pháo hạng nặng trong quá khứ.

“Tôi được thông báo rằng những con tàu đang được chế tạo ngày nay mạnh hơn gấp 100 lần so với những gì chúng ta từng có với các khẩu pháo thời đó”, ông nói. Ông Trump nhấn mạnh mục tiêu của việc phát triển các chiến hạm này không phải để sử dụng trong chiến đấu, mà nhằm tạo ra sức răn đe.

“Chúng tôi không muốn phải sử dụng chúng. Nhưng chỉ cần sở hữu chúng thôi thì sẽ không ai dám chơi trò mạo hiểm”, ông nói. Tổng thống Mỹ cũng cho rằng việc tăng cường sức mạnh quân sự không đồng nghĩa với chủ nghĩa quân phiệt, đồng thời khẳng định ông là người “đã chấm dứt tám cuộc chiến”.

'Iran sở hữu vũ khí hạt nhân từ năm ngoái nếu Mỹ không tấn công'

Tổng thống Donald Trump cho rằng Iran có thể đã sở hữu vũ khí hạt nhân từ tám tháng trước nếu Mỹ không tiến hành chiến dịch Búa Đêm vào mùa hè năm ngoái.

“Họ đã ở rất gần một vũ khí hạt nhân. Nếu chúng ta không thực hiện đòn tấn công bằng máy bay Northrop Grumman B-2 Spirit trong chiến dịch Búa Đêm, họ đã có được nó từ tám tháng trước”, ông Trump nói.

Theo Tổng thống Mỹ, chiến dịch này đã ngăn chặn Iran tiến thêm một bước trong chương trình hạt nhân của mình.

Tổng thống Putin điện đàm chia buồn, chỉ trích 'cuộc xâm lược' nhắm vào Iran

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa thực hiện cuộc gọi tới người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian để bày tỏ sự cảm thông trước những thiệt hại về người sau các đợt không kích từ Mỹ và Israel.

Theo Reuters, ông Putin bày tỏ sự cảm thông về thương vong của người dân Iran và chia buồn về việc Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei bị sát hại. Nhà lãnh đạo Nga định danh các cuộc tấn công này là "cuộc xâm lược vũ trang của liên minh Mỹ - Israel".

Theo thông báo từ Điện Kremlin, ông Putin tái khẳng định lập trường nguyên tắc của Moscow là yêu cầu chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch. Phản đối việc sử dụng vũ lực để giải quyết các vấn đề liên quan đến Iran và Trung Đông. Kêu gọi nhanh chóng quay lại lộ trình giải quyết bằng con đường ngoại giao.

Điện Kremlin nhấn mạnh Nga ủng hộ giải pháp hòa bình và bác bỏ mọi hình thức cưỡng ép quân sự trong khu vực.

Israel tuyên bố phá hủy 16 máy bay của Iran

Quân đội Israel cho biết đã phá hủy 16 máy bay thuộc Lực lượng Quds của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - đơn vị chuyên trách các hoạt động ngoài lãnh thổ - trong các cuộc tấn công đêm qua vào Tehran.

Sân bay Iran bốc cháy ngùn ngụt sau đòn không kích của Israel Israel đã không kích sân bay Mehrabad ở thủ đô Tehran, biến khu vực này thành một “quả cầu lửa” sau loạt đòn tấn công dữ dội. Truyền hình nhà nước Iran cho biết nhiều tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp, trong khi các cột khói dày đặc bốc lên từ cả phía đông và phía tây thành phố.

Trong một tuyên bố, quân đội Israel khẳng định không quân nước này đã thực hiện một "làn sóng tấn công trên diện rộng" khắp thủ đô Iran, bao gồm cả các đợt tập kích vào sân bay Mehrabad.

Phía quân đội cáo buộc sân bay này được Lực lượng Quds sử dụng làm trung tâm vận chuyển vũ khí và tiền mặt cho các nhóm vũ trang khắp Trung Đông, bao gồm cả phong trào Hezbollah tại Lebanon.

Cùng ngày Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận, hơn 80 tiêm kích của Không quân nước này (IAF) đã thực hiện loạt không kích quy mô lớn và đánh trúng một trường đại học mà họ cáo buộc là nơi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sử dụng để đào tạo sĩ quan.

Các mục tiêu khác bao gồm kho chứa tên lửa đạn đạo, hệ thống chỉ huy tên lửa ngầm và các trận địa phóng nhắm vào Israel tại khu vực miền Tây và miền Trung Iran.

IDF khẳng định các đợt tấn công này nhằm làm suy yếu khả năng của chính quyền Tehran trong việc tập kích thường dân Israel.

Iran đe dọa đánh chìm tàu Mỹ

Người phát ngôn quân sự Iran vừa đưa ra cảnh báo đanh thép rằng bất kỳ tàu chiến nào của Mỹ xâm nhập vùng Vịnh sẽ kết thúc ở "đáy biển". Tuyên bố này được đưa ra nhằm đáp trả khẳng định trước đó của Tổng thống Trump về việc Hải quân Mỹ sẽ sớm triển khai hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz.

Cùng ngày, theo theo Al Jazeera, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc Mỹ đã phạm một “tội ác trắng trợn và tuyệt vọng” khi tấn công nhà máy biến nước mặn thành nước ngọt trên đảo Qeshm.

Vụ tấn công gây ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung cấp nước của 30 ngôi làng trong khu vực.

Ông Araghchi cảnh báo việc nhắm vào hạ tầng dân sự là bước đi nguy hiểm kèm "hậu quả nghiêm trọng", đồng thời khẳng định chính Mỹ đã tạo ra tiền lệ cho các cuộc tấn công này.

Ông Trump nói Iran 'đầu hàng' láng giềng, dọa tung đòn đánh lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đăng tải thông điệp trên nền tảng Truth Social, cảnh báo rằng Iran “sẽ hứng chịu những đòn tấn công rất mạnh” trong ngày 7/3.

Trong tuyên bố này, ông Trump cho rằng Tehran đã phải xin lỗi và “đầu hàng” trước các quốc gia láng giềng ở Trung Đông, đồng thời “cam kết sẽ không tiếp tục nổ súng vào họ”.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, cam kết đó chỉ được đưa ra sau “những đợt tấn công không ngừng nghỉ của Mỹ và Israel”.

Bài viết đăng tải trên mạng xã hội Truth Social của ông Trump.

Trước đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong một thông điệp ghi hình phát đi cùng ngày cho biết hội đồng lãnh đạo lâm thời của nước này đã chấp thuận việc dừng các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia láng giềng, trừ khi các đòn tấn công vào Iran xuất phát từ lãnh thổ của những nước đó.

Sau tuyên bố này, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng phát đi cảnh báo rằng toàn bộ các căn cứ quân sự và lợi ích của Mỹ - Israel trong khu vực sẽ bị coi là “mục tiêu ưu tiên” nếu các cuộc tấn công nhằm vào Iran tiếp diễn.

Trong thông điệp trên mạng xã hội, ông Trump đồng thời để ngỏ khả năng mở rộng các đòn tấn công trong ngày. Ông viết rằng một số khu vực và nhóm người, trước đây chưa từng được xem là mục tiêu, đang được “xem xét nghiêm túc để bị phá hủy hoàn toàn”, do điều ông gọi là “hành vi sai trái của Iran”.

Ông Trump nói Iran là 'kẻ thua cuộc'

“Iran, quốc gia đang bị đánh bại nặng nề, đã xin lỗi và đầu hàng các nước láng giềng Trung Đông, đồng thời cam kết sẽ không bắn vào họ nữa”, ông Trump viết trên Truth Social.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, cam kết này chỉ được đưa ra sau “những cuộc tấn công không ngừng nghỉ của United States và Israel”. Ông Trump còn cho rằng đây là lần đầu tiên trong “hàng nghìn năm” Iran thất bại trước các quốc gia láng giềng trong khu vực.

“Iran không còn là ‘kẻ bắt nạt của Trung Đông’ nữa. Thay vào đó, họ trở thành ‘KẺ THUA CUỘC CỦA TRUNG ĐÔNG’”, ông viết, đồng thời nói rằng tình trạng này có thể kéo dài nhiều thập niên.

Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo rằng Iran có thể tiếp tục hứng chịu các đòn tấn công mạnh trong ngày. Ông cho biết một số khu vực và nhóm đối tượng trước đây chưa từng được xem là mục tiêu hiện đang được “xem xét nghiêm túc” để tấn công, với lý do mà ông gọi là “hành vi sai trái của Iran”.

Iran phóng tên lửa đạn đạo Kheibar vào các căn cứ Mỹ - Israel IRGC cho biết đã sử dụng các hệ thống tên lửa nhiên liệu rắn và lỏng thế hệ mới trong đợt tấn công phối hợp tên lửa - UAV, nhắm vào các mục tiêu tại Israel và nhiều căn cứ Mỹ trong khu vực.

Iran cảnh báo trấn áp mạnh tay ‘đội quân thứ năm’

Cơ quan Tình báo Iran ngày 7/3 tuyên bố sẽ sử dụng vũ lực đối với bất kỳ cá nhân nào có hành vi gây hại cho an ninh quốc gia khi chiến sự với Mỹ và Israel bước sang tuần thứ hai.

Chính quyền Tehran cáo buộc nhiều "lính đánh thuê" đã thu thập hình ảnh hiện trường các vụ không kích để cung cấp cho các mạng lưới truyền thông nước ngoài. Trong bối cảnh internet toàn cầu vẫn bị ngắt kết nối, giới chức Iran yêu cầu người dân tăng cường giám sát và báo cáo mọi hoạt động nghi vấn qua các kênh liên lạc nội địa, theo Al Jazeera.

Cơ quan Tình báo Iran đã định danh những cá nhân này là “đặc vụ của Israel”, đóng vai trò như “đội quân thứ năm” và là “tai mắt của chính quyền Tel Aviv” bên trong đất nước. Thông báo nêu rõ, các đối tượng này sẽ đối mặt với những khung hình phạt nghiêm khắc nhất theo bộ luật sửa đổi vốn được ban hành sau cuộc xung đột 12 ngày vào tháng 6/2025.

Trong bối cảnh hệ thống internet toàn cầu tại Iran vẫn tê liệt sau đòn tấn công tiêu diệt Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei và các chỉ huy cấp cao tuần trước, giới chức Iran đang hối thúc người dân tăng cường tố giác các hoạt động khả nghi thông qua mạng lưới điện thoại và các ứng dụng nhắn tin nội địa.

Tác động kinh tế và chuỗi cung ứng toàn cầu

Xung đột tại Iran đang gây ra những cú sốc dây chuyền lên kinh tế toàn cầu. Giá dầu thô WTI thiết lập kỷ lục lịch sử khi tăng 36% trong một tuần, đạt ngưỡng 91- 94 USD /thùng, đẩy lạm phát thế giới lên mức báo động, theo Bloomberg.

Huyết mạch năng lượng tại eo biển Hormuz rơi vào tình trạng tê liệt. Hiện chỉ còn các tàu liên quan đến Iran lưu thông qua khu vực, buộc Qatar phải khẩn cấp chuyển hướng hàng hóa sang đường bộ qua Saudi Arabia để tránh bị cô lập hoàn toàn.

Ngành hàng không quốc tế cũng đình trệ nghiêm trọng. Hãng bay Emirates đã phải tạm dừng hoạt động sau khi UAE liên tục đánh chặn vật thể bay xâm nhập không phận. Sự đứt gãy đồng thời trên các phương thức vận tải biển và hàng không đang đẩy chuỗi cung ứng toàn cầu vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

Theo Al Jazeera, giá năng lượng tăng vọt kéo dài sẽ đẩy chi phí của các loại hàng hóa thiết yếu hàng ngày lên cao. Khi đó, các ngân hàng trung ương có khả năng sẽ tăng lãi suất vay để kiềm chế lạm phát, điều này làm giảm chi tiêu tiêu dùng và kéo lùi tăng trưởng kinh tế.

Dự báo giá dầu và lỗ hổng của châu Á

Theo Goldman Sachs, ước tính giá dầu toàn cầu sẽ chạm mốc 100 USD /thùng nếu tình trạng vận tải bị cắt giảm kéo dài trong 5 tuần.

Bộ trưởng Năng lượng Saad al-Kaabi cảnh báo giá dầu có thể vọt lên tới 150 USD /thùng.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), cứ mỗi 10% giá dầu tăng lên sẽ làm giảm 0,15% tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, nỗi đau này không chia đều cho tất cả. 80% lượng dầu vận chuyển qua eo biển này là dành cho châu Á.

Al Jazeera đưa tin các nền kinh tế như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines phụ thuộc nặng nề vào năng lượng nhập khẩu, do đó sẽ là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước sự tăng vọt chi phí thực phẩm và nhiên liệu.

"Tác động sẽ được cảm nhận rõ rệt nhất tại châu Á và châu Âu", Lutz Kilian, chuyên gia kinh tế tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas, kết luận.

Giáo sĩ Iran kêu gọi sớm công bố người kế nhiệm Lãnh tụ Tối cao

Hai đại giáo chủ Iran, Hossein Nouri Hamedani và Naser Makarem Shirazi, đã kêu gọi đẩy nhanh việc công bố người kế nhiệm cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, theo thông tin được hãng tin Tasnim dẫn lại.

Phát biểu về vấn đề này, ông Nouri Hamedani cho rằng việc sớm công bố lãnh đạo mới là cần thiết nhằm “làm thất vọng kẻ thù, đồng thời duy trì sự đoàn kết và thống nhất của dân tộc”, vốn theo ông hiện vẫn đang được giữ vững.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hậu thuẫn các lực lượng vũ trang Iran trong bối cảnh họ đang đối đầu với các cuộc tấn công từ bên ngoài.

Trong khi đó, ông Makarem Shirazi nhận định việc giải quyết kịp thời vấn đề kế nhiệm sẽ góp phần giúp bộ máy lãnh đạo điều hành đất nước “tổ chức và xử lý công việc hiệu quả hơn” trong giai đoạn nhạy cảm hiện nay.

Sơ đồ bộ máy quyền lực tại Iran và một số ứng viên kế nhiệm vị trí Lãnh tụ Tối cao của Iran. Sơ đồ: CNN.

Iran thách thức kế hoạch tàu hộ tống tại Hormuz của Mỹ

Người phát ngôn của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã lên tiếng thách thức kế hoạch của Mỹ về việc triển khai tàu hải quân hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất của thế giới.

Dẫn lời người phát ngôn IRGC Alimohammad Naini, truyền thông nhà nước Iran ngày 6/3 cho biết Tehran “hoan nghênh mạnh mẽ” kế hoạch trên của Washington, đồng thời tuyên bố Iran “đang chờ” lực lượng Mỹ tại khu vực.

Tuy nhiên, quan chức Iran cũng khuyến cáo Washington nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định triển khai, đồng thời nhắc lại vụ siêu tàu chở dầu SS Bridgeton của Mỹ bị tấn công năm 1987, trong giai đoạn căng thẳng tại vùng Vịnh.

Trước đó, ngày 3/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết United States Navy có thể bắt đầu hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz nếu cần thiết, nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động vận chuyển năng lượng trong khu vực. Theo một số nguồn tin, ít nhất chín tàu đã bị tấn công kể từ khi giao tranh bùng phát, trong khi IRGC cảnh báo các tàu thương mại tránh đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Israel tấn công sâu vào Lebanon: 41 người thiệt mạng tại Bekaa

Bộ Y tế Lebanon cho biết ít nhất 41 người đã thiệt mạng và 40 người bị thương trong các cuộc không kích và đột kích trên bộ của Israel vào thị trấn Nabi Chit, thuộc Thung lũng Bekaa ở phía Đông nước này.

Theo Cơ quan Thông tin Quốc gia Lebanon (NNA), một đơn vị biệt kích Israel đã lợi dụng bóng tối để xâm nhập vào một nghĩa trang gia đình ở phía Đông Nabi Chit.

Lực lượng Hezbollah và người dân địa phương đã phát hiện và nổ súng ngăn chặn. Sau đó, Israel đã huy động máy bay phản lực và trực thăng thực hiện khoảng 40 đợt oanh tạc yểm trợ đơn vị này rút lui.

Trong số những người thiệt mạng có ít nhất 3 binh sĩ quân đội Lebanon và một thành viên của cơ quan an ninh tổng hợp.

Quân đội Israel xác nhận đã thực hiện chiến dịch nhằm tìm kiếm hài cốt của phi công mất tích từ năm 1986, Ron Arad, nhưng không tìm thấy dấu vết nào.