Iran phóng tên lửa thế hệ mới trong đợt tấn công thứ 23

Iran tuyên bố phát động làn sóng tấn công mới trong chiến dịch “Lời hứa đích thực 4”, triển khai tên lửa thế hệ mới nhằm vào các mục tiêu tại Israel và nhiều căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông.

Trong tuyên bố công bố ngày 7/3, Văn phòng Quan hệ công chúng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết giai đoạn mới nhất của chiến dịch được tiến hành trước đó cùng ngày, kết hợp các đòn tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa, Press TV cho biết.

Theo IRGC, đợt tấn công lần này sử dụng các hệ thống tên lửa tiên tiến có khả năng đánh trúng nhiều mục tiêu cùng lúc.

“Trong làn sóng này, các tên lửa nhiên liệu rắn và nhiên liệu lỏng thế hệ mới đã nhắm vào các mục tiêu trong những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng cũng như các căn cứ Mỹ trong khu vực”, tuyên bố nêu rõ.

Iran phóng tên lửa đạn đạo Kheibar vào các căn cứ Mỹ - Israel IRGC cho biết đã sử dụng các hệ thống tên lửa nhiên liệu rắn và lỏng thế hệ mới trong đợt tấn công phối hợp tên lửa - UAV, nhắm vào các mục tiêu tại Israel và nhiều căn cứ Mỹ trong khu vực.

IRGC cho biết loạt tên lửa đã đánh trúng một số cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Trong số các mục tiêu bị tấn công có sở chỉ huy của lực lượng Mỹ tại các căn cứ Căn cứ Không quân Sheikh Isa, Căn cứ hỗ trợ Hải quân Mỹ Juffair, Căn cứ Không quân Ali Al Salem và Căn cứ Không quân Azraq, đặt tại Bahrain, Kuwait và Jordan.

Ngoài ra, IRGC cho biết các mục tiêu trong lãnh thổ do Israel kiểm soát cũng bị tấn công trong chiến dịch. Theo tuyên bố, tại khu vực quan trọng Beersheba, các trung tâm công nghệ cao, cơ sở an ninh mạng và những trung tâm hỗ trợ quân sự đã trở thành mục tiêu của các đòn đánh. Thành phố này được xem là một trong những trung tâm công nghệ then chốt của Israel.

Trước đó cùng ngày, IRGC cho biết một giai đoạn khác của chiến dịch “Lời hứa đích thực 4” cũng đã được triển khai, nhấn mạnh “việc phóng tên lửa hoàn hảo từ chuỗi căn cứ tên lửa không thể bị phá vỡ của IRGC”.

Theo lực lượng này, giai đoạn trước đó đã “đập tan những tuyên truyền ngạo mạn của các thế lực toàn cầu cho rằng năng lực phòng thủ của Iran suy yếu hoặc các chiến dịch tên lửa và máy bay không người lái đang chững lại”.

IRGC cho biết chiến dịch sử dụng nhiều hệ thống tên lửa hiện đại như Khorramshahr-4, Kheibar và Fattah. Loạt tên lửa này được tuyên bố đã đánh trúng các mục tiêu tại những vùng lãnh thổ do Israel kiểm soát cũng như các vị trí liên quan tới lực lượng Mỹ trong khu vực.

Iran phóng tên lửa mang đầu đạn 1,5 tấn về phía Israel Hãng thông tấn Mehr đã công bố đoạn video ghi lại cảnh Iran phóng tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4 về phía trung tâm Tel Aviv, sân bay Ben Gurion (Israel) ngày 5/3.

Tuyên bố của IRGC được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Mỹ và Israel tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào lãnh thổ Iran.

Theo IRGC, chiến dịch “Lời hứa đích thực 4”, được khởi động ngay sau khi các cuộc tấn công này bắt đầu, đã nhắm vào hàng loạt mục tiêu chiến lược và nhạy cảm của Mỹ và Israel.

Các đòn tấn công được cho là đã vươn tới sâu bên trong Tel Aviv và thành phố linh thiêng Jerusalem, đồng thời nhằm vào những lợi ích quân sự của Mỹ như tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72) và một tàu khu trục Mỹ hoạt động tại Indian Ocean, cách bờ biển Iran hàng trăm km.