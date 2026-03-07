Tổng thống Iran xin lỗi láng giềng vùng Vịnh, tuyên bố không đầu hàng

Tổng thống Iran cho biết hội đồng lãnh đạo lâm thời của nước này đã quyết định Iran sẽ không tiếp tục tấn công các quốc gia láng giềng, đồng thời tuyên bố ý định đầu hàng là "hão huyền".

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Anadolu.

Phát biểu của ông Pezeshkian được đưa ra trong một đoạn thông điệp ghi hình dài khoảng 5 phút, trong đó ông đề cập tới nhiều vấn đề liên quan đến tình hình leo thang gần đây.

Mở đầu bài phát biểu, Tổng thống Iran nhắc tới việc các khu dân cư, trường học và bệnh viện bị tấn công, cho rằng đây là hành động vi phạm luật pháp và các quy định quốc tế. Ông đồng thời kêu gọi người dân đoàn kết và thể hiện tinh thần đoàn kết để bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Al Jazeera nhận định những phát biểu mới nhất của Tổng thống Masoud Pezeshkian được xem là một tín hiệu hạ nhiệt, dù còn rất hạn chế, trong bối cảnh căng thẳng leo thang khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran đã bước sang ngày thứ tám.

Theo các tuyên bố được truyền thông Iran đăng tải, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đồng thời gửi lời xin lỗi tới các nước trong khu vực vì những cuộc tấn công xảy ra trong vài ngày qua, trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.

“Tôi xin lỗi… các nước láng giềng đã bị Iran tấn công”, ông Pezeshkian nói trong bài phát biểu được truyền hình nhà nước phát sóng và được hãng tin AFP đưa tin.

Liên quan đến làn sóng hỏa lực nhằm vào Bahrain, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất sáng 7/3, lãnh đạo Iran cho biết Tehran lấy làm tiếc về các vụ việc này và cam kết sẽ chấm dứt những hành động tương tự trong thời gian tới.

Tổng thống Pezeshkian giải thích các vụ tấn công nhắm vào một số nước láng giềng vùng Vịnh là hệ quả của “sai sót trong thông tin liên lạc nội bộ” giữa các cấp chỉ huy trong bối cảnh tình hình quân sự căng thẳng.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết hội đồng lãnh đạo lâm thời của nước này đã quyết định rằng Iran sẽ không tiếp tục tấn công các quốc gia láng giềng, trừ khi các cuộc tấn công nhằm vào Iran xuất phát từ lãnh thổ của những nước đó.

Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh ưu tiên giải quyết tranh chấp bằng ngoại giao thay vì đối đầu quân sự gây bất ổn khu vực. Ông kêu gọi các quốc gia vùng Vịnh không trở thành "con rối của chủ nghĩa đế quốc", đồng thời đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với bất kỳ hành vi xâm phạm lãnh thổ Iran nào.

Cũng trong ngày 7/3, phát biểu trên truyền hình nhà nước, ông Pezeshkian khẳng định Iran sẽ không đầu hàng trước sức ép từ Mỹ và Israel, khi cuộc xung đột đã bước sang tuần thứ hai.

“Những kẻ thù hãy mang xuống mồ mong muốn buộc người dân Iran đầu hàng”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh người dân Iran sẽ tiếp tục chống lại các sức ép từ bên ngoài.

Những bình luận này, được hãng tin AP trích dẫn, được đưa ra trong bối cảnh Iran liên tục tấn công các quốc gia vùng Vịnh vào sáng sớm ngày 7/3, cùng lúc đó Israel và Mỹ tiếp tục các cuộc không kích nhắm vào Iran.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng chỉ khi Iran "đầu hàng vô điều kiện" thì cuộc tấn công được phát động cách đây một tuần mới chấm dứt.

