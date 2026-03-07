Mỹ sắp điều thêm tàu sân bay, có đợt ném bom lớn nhất vào Iran

Cuộc xung đột tại Trung Đông bước sang giai đoạn leo thang nguy hiểm mới khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố chỉ chấp nhận sự "đầu hàng vô điều kiện" từ Tehran, đồng thời ra lệnh tăng gấp bốn lần sản lượng vũ khí.

Iran phóng tên lửa Khorramshahr vào trụ sở Bộ Quốc phòng Israel, đồng thời dùng hơn 120 drone và tên lửa tấn công loạt căn cứ tại UAE, Qatar, Bahrain và Saudi Arabia để trả đũa.

Israel tuyên bố đã phá hủy 80% hệ thống phòng không và vô hiệu hóa 60% bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran sau 2.500 lượt xuất kích.

Tổng thống Donald Trump muốn tham gia lựa chọn lãnh tụ mới của Iran. Ông công khai bác bỏ ứng viên Mojtaba Khamenei - con trai cố lãnh đạo. Trong khi tướng Mỹ tuyên bố đánh chìm 30 tàu Iran.

Châu Âu đang chia rẽ về cách ứng phó với cuộc xung đột leo thang. Anh, Pháp đã triển khai các khí tài quân sự phòng thủ trong khi Đức, Ireland, Bỉ và Hà Lan nhấn mạnh vào ngoại giao, theo Al Jazeera.

Phát biểu trên kênh Fox News ngày 6/3 (giờ Mỹ), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết chiến dịch không kích mà Washington dự kiến tiến hành nhằm vào Iran trong đêm cùng ngày có thể trở thành đợt oanh kích quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

“Đêm nay sẽ là chiến dịch ném bom lớn nhất của chúng tôi”, ông Bessent tuyên bố trong cuộc phỏng vấn.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, các đòn tấn công dự kiến sẽ tập trung vào hệ thống bệ phóng tên lửa và các cơ sở sản xuất tên lửa của Iran, với mục tiêu gây thiệt hại nặng nề cho năng lực quân sự của Tehran. Ông khẳng định Washington đang từng bước làm suy yếu đáng kể sức mạnh quân sự của Iran.

Ông Bessent đồng thời cáo buộc Tehran “tìm cách tạo ra hỗn loạn kinh tế”, nhắc tới việc Iran kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược eo biển Hormuz, nơi có vai trò đặc biệt quan trọng đối với dòng chảy năng lượng toàn cầu.

Washington sẽ điều tàu sân bay thứ ba tới Trung Đông

Mỹ được cho là đang chuẩn bị triển khai thêm một tàu sân bay tới Trung Đông, nâng tổng số nhóm tác chiến tàu sân bay của Washington tại khu vực này lên ba, theo Fox News.

Tàu sân bay lớp Nimitz USS George HW Bush đang di chuyển trên Đại Tây Dương, ngày 6/2. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Theo Hải quân Mỹ, tàu sân bay USS George H.W. Bush đã hoàn tất chương trình huấn luyện trước khi triển khai vào ngày thứ Năm. Viện Hải quân Mỹ cho biết tàu sân bay này, cùng các chiến hạm hộ tống và không đoàn trên hạm, đã hoàn tất cuộc diễn tập huấn luyện tổng hợp - bước đánh giá bắt buộc để một nhóm tác chiến tàu sân bay được chứng nhận sẵn sàng nhận nhiệm vụ chiến lược.

Fox News dẫn nguồn tin cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay này “dự kiến sẽ sớm được triển khai” và nhiều khả năng hướng tới khu vực đông Địa Trung Hải, nơi tàu sân bay USS Gerald R. Ford - chiến hạm lớn nhất thế giới - vừa được điều tới.

Theo các bức ảnh do quân đội Mỹ công bố, USS Gerald R. Ford đã đi qua kênh đào Suez hôm 5/3 và đang hoạt động tại Biển Đỏ. Trong khi đó, tàu sân bay USS Abraham Lincoln vẫn đang hiện diện tại biển Arab, tham gia các chiến dịch tấn công nhằm vào Iran trong bối cảnh xung đột leo thang.

Sân bay Iran bốc cháy ngùn ngụt sau đòn không kích của Israel Israel đã không kích sân bay Mehrabad ở thủ đô Tehran, biến khu vực này thành một “quả cầu lửa” sau loạt đòn tấn công dữ dội. Truyền hình nhà nước Iran cho biết nhiều tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp, trong khi các cột khói dày đặc bốc lên từ cả phía đông và phía tây thành phố.

Iran tập kích tàu chở dầu treo cờ Malta gần eo biển Hormuz

Hãng thông tấn Tasnim đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sáng 7-3 đã thực hiện vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào tàu chở dầu Prima tại khu vực vùng Vịnh, gần eo biển Hormuz.

Tàu Prima chở dầu và hóa chất đang di chuyển dưới cờ Malta.

Theo Al Jazeera, Quân đội Iran tuyên bố đã tấn công "tàu vi phạm" sau khi phớt lờ các cảnh báo lặp đi lặp lại của Hải quân IRGC về lệnh cấm lưu thông và tình trạng mất an toàn tại eo biển Hormuz.

Hành động này diễn ra trong bối cảnh Tehran đang nỗ lực thực thi lệnh phong tỏa thực tế đối với eo biển Hormuz nhằm đáp trả các cuộc không kích của liên quân Mỹ - Israel.

Tổng thống Iran tuyên bố không bao giờ đầu hàng

Trong bài phát biểu ghi hình sẵn phát sóng ngày 7-3, Tổng thống Masoud Pezeshkian khẳng định yêu cầu "đầu hàng vô điều kiện" từ phía Mỹ là phi thực tế, đồng thời bất ngờ lên tiếng xin lỗi các nước láng giềng về những vụ tập kích vừa qua, theo The Guardian.

Iran tuyên bố Tổng thống Masoud Pezeshkian vẫn khỏe mạnh sau cuộc tấn công do Mỹ và Israel phối hợp nhằm vào nước này. Ảnh tư liệu: Phủ Tổng thống Iran

Đáp trả tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc chỉ chấm dứt chiến sự nếu Iran chịu "đầu hàng vô điều kiện", ông Pezeshkian tuyên bố đây là "giấc mơ mà họ nên mang theo xuống mồ". Đây là phản hồi chính thức của Tehran sau một tuần hứng chịu chiến dịch tấn công quy mô lớn từ liên quân Mỹ - Israel.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết hội đồng lãnh đạo lâm thời của nước này đã quyết định rằng Iran sẽ không tiếp tục tấn công các quốc gia láng giềng, trừ khi các cuộc tấn công nhằm vào Iran xuất phát từ lãnh thổ của những nước đó.

Liên quan đến làn sóng hỏa lực nhắm vào Bahrain, Saudi Arabia và UAE sáng 7-3, lãnh đạo Iran đã gửi lời xin lỗi và cam kết sẽ chấm dứt các hành động này. Ông Pezeshkian lý giải các vụ tấn công nhắm vào láng giềng vùng Vịnh là hệ quả của "sai sót thông tin liên lạc nội bộ" giữa các cấp chỉ huy.

Iran tiến hành các đòn đáp trả vào Israel vào nhiều quốc gia Trung Đông - nơi đặt các căn cứ quân sự của Mỹ. Biểu đồ: CNN - Việt hóa: Phan Nhật.

Israel huy động 80 tiêm kích, dội 230 bom vào mục tiêu quân sự Iran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết một làn sóng không kích trong đêm nhằm vào Tehran và khu vực miền trung Iran đã đánh trúng nhiều mục tiêu quân sự quan trọng, trong đó có một nhà máy tên lửa đạn đạo ngầm và một học viện quân sự, Times of Israel đưa tin.

Theo IDF, hơn 80 tiêm kích của không quân Israel đã tham gia chiến dịch, thả tổng cộng khoảng 230 quả bom xuống các mục tiêu được xác định trước.

Một trong những mục tiêu bị tấn công là cơ sở ngầm dùng để lưu trữ và sản xuất tên lửa đạn đạo, nơi mà theo IDF, “hàng trăm binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang của chính quyền Iran” từng hoạt động. Quân đội Israel cho biết khu phức hợp này bao gồm nhiều hầm trú ẩn và sở chỉ huy quân sự của các lực lượng thuộc chính quyền Iran.

Ngoài ra, IDF cũng tuyên bố đã đánh trúng một địa điểm lưu trữ tên lửa khác, nơi có các hầm ngầm và hạ tầng phóng. Đồng thời, Đại học Imam Hossein - học viện quân sự của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - cũng nằm trong danh sách mục tiêu.

Theo IDF, cơ sở này từng được sử dụng làm địa điểm tập kết và hỗ trợ khẩn cấp cho IRGC, đặc biệt trong thời chiến. Trong bối cảnh xung đột bước sang giai đoạn mới, quân đội Israel cho biết đang gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào mạng lưới cơ sở sản xuất vũ khí trên khắp Iran, bao gồm những địa điểm chế tạo tên lửa và bệ phóng.

Mỹ nới lỏng trừng phạt dầu Nga nhằm ổn định thị trường năng lượng

Trước đà tăng giá dầu kỷ lục 35% do xung đột tại Iran, chính quyền Tổng thống Trump đã triển khai hàng loạt biện pháp khẩn cấp để hạ nhiệt thị trường toàn cầu.

Theo Fox Business, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Mỹ đã chấp thuận cho Ấn Độ nối lại việc mua dầu thô Nga. Washington kỳ vọng động thái này sẽ đưa hàng trăm triệu thùng dầu đang bị trừng phạt trở lại lưu thông, giúp bổ sung nguồn cung thiếu hụt do chiến sự Trung Đông.

Tổng thống Trump cam kết bảo vệ hành lang năng lượng chiến lược bằng cách cung cấp bảo hiểm rủi ro chính trị cho các tàu chở dầu. Ngoài ra, Mỹ đang cân nhắc phương án điều động hải quân hộ tống tàu qua eo biển Hormuz để ngăn chặn sự gián đoạn nguồn cung.

Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum xác nhận đang thảo luận với Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) về việc xả kho dự trữ dầu mỏ chiến lược. Đây là bước đi quan trọng nhằm kiềm chế giá xăng trong nước và ổn định tâm lý thị trường hợp đồng tương lai.

Tổng thống Trump dự lễ tiếp nhận di hài 6 binh sĩ tử trận

Tổng thống Donald Trump sẽ có mặt tại Căn cứ Không quân Dover để tham dự lễ tiếp nhận di hài của 6 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong vụ tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Iran tại Kuwait vừa qua.

"Tôi sẽ đến căn cứ Dover để bày tỏ sự tôn kính cao nhất đối với những chiến binh vĩ đại của chúng ta", Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social tối 6-3. Theo kế hoạch, ông cùng Đệ nhất phu nhân và các quan chức cấp cao sẽ dự lễ tiếp nhận thi hài các binh sĩ hy sinh tại căn cứ không quân Dover vào ngày 7-3.

6 binh sĩ này đã hy sinh trong một vụ đáp trả của Iran nhắm vào cảng Shuaiba (Kuwait) vào giữa tuần này. Đây là tổn thất sinh mạng lớn nhất của quân đội Mỹ tính đến thời điểm hiện tại trong cuộc xung đột năm 2026 với Tehran, theo CNN.

Vùng Vịnh rung chuyển

Căng thẳng tại Trung Đông đã đẩy các quốc gia vùng Vịnh vào tình trạng báo động đỏ khi Iran liên tiếp triển khai các đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các cơ sở quân sự và hạ tầng năng lượng chiến lược trong ngày 7/3.

Bộ Quốc phòng Saudi Arabia xác nhận lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và tiêu diệt thành công hai tên lửa đạn đạo hướng về Căn cứ Không quân Hoàng tử Sultan tại al-Kharj. Đây là một trong những cơ sở quan trọng có sự hiện diện của lực lượng Mỹ tại khu vực, theo Al Jazeera.

Cùng ngày, Riyadh cho biết đã đập tan đợt tập kích của 6 UAV nhắm vào mỏ dầu Shaybah. Trước đó, một UAV khác cũng bị bắn hạ tại khu vực phía đông thủ đô Riyadh.

Tại Qatar, Bộ Quốc phòng báo cáo đã hứng chịu một làn sóng gồm 10 UAV phóng từ lãnh thổ Iran vào hôm thứ Sáu. Dù 9 chiếc đã bị đánh chặn, 1 chiếc vẫn rơi xuống khu vực hẻo lánh, gây lo ngại về lỗ hổng phòng thủ.

Để đối phó với tình hình, Cục Hàng không Dân dụng Qatar đã phải tạm dừng các chuyến bay thương mại thông thường và chỉ vận hành hạn chế thông qua các "hành lang an toàn" được quân đội chỉ định. Hiện tại, các chuyến bay này chỉ ưu tiên nhiệm vụ sơ tán hành khách bị kẹt và vận chuyển hàng hóa thiết yếu.

Tại Bahrain, còi báo động khẩn cấp đã vang lên lần thứ hai chỉ trong vòng vài giờ. Bộ Nội vụ nước này liên tục phát đi thông điệp yêu cầu người dân nhanh chóng di chuyển đến các khu vực trú ẩn an toàn.

Trong khi đó, dữ liệu từ hệ thống theo dõi hàng không Flightradar24 cho thấy bầu trời Dubai (UAE) đang rơi vào tình trạng quá tải cục bộ. Nhiều chuyến bay quốc tế đang phải thực hiện chế độ chờ bay hoặc chuyển hướng do lo ngại các mảnh vỡ từ quá trình đánh chặn trên không có thể gây nguy hiểm cho an toàn bay.

Ông Trump tính điều bộ binh Mỹ tới Iran

Binh sĩ Mỹ: Ảnh: Task& Purpose.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã bày tỏ quan tâm tới khả năng triển khai một số lực lượng bộ binh Mỹ tới Iran, theo một báo cáo của NBC News.

Theo nguồn tin của đài truyền hình Mỹ, ông Trump đã nêu vấn đề này trong các cuộc thảo luận với các trợ lý tại Nhà Trắng cũng như một số chính trị gia Cộng hòa, khi trình bày tầm nhìn về Iran sau chiến tranh.

Trong kịch bản mà ông hình dung, Tehran có thể hợp tác với Washington trong lĩnh vực dầu mỏ, tương tự mô hình quan hệ giữa Mỹ và Venezuela.

Các nguồn tin cho biết Tổng thống Trump không bàn tới một chiến dịch tấn công bộ binh quy mô lớn vào Iran. Thay vào đó, phương án được thảo luận là triển khai một lực lượng nhỏ với các nhiệm vụ mang mục tiêu chiến lược cụ thể. Tuy vậy, theo các nguồn tin, ông Trump hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định cuối cùng nào liên quan tới khả năng điều quân bộ binh tới Iran.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã đánh trúng hơn 3.000 mục tiêu bên trong Iran kể từ khi khởi động Chiến dịch mang tên "Epic Fury" (Cơn thịnh nộ sử thi). Các cuộc tấn công cũng đã làm hư hại 43 tàu chiến của Iran.

Sáng 6/3, quân đội Israel thông báo đã phá hủy hoàn toàn boong-ke ngầm của cố Lãnh đạo Tối cao Ali Khamenei tại Tehran. Đây là nơi giới chức cấp cao của Iran đang sử dụng làm trung tâm chỉ huy sau khi ông Khamenei tử trận trong đợt không kích đầu tiên. Khoảng 50 tiêm kích của Không quân Israel đã thả hơn 100 quả bom xuống khu vực này.

Mỹ phê duyệt bán khẩn cấp vũ khí cho Israel

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã thông qua việc phê duyệt một thương vụ bán đạn dược và hỗ trợ quân sự khẩn cấp cho Israel, với tổng trị giá khoảng 151,8 triệu USD .

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao, Ngoại trưởng Marco Rubio đã xác định rằng “tồn tại tình huống khẩn cấp đòi hỏi phải tiến hành ngay việc bán vũ khí cho chính phủ Israel”.

“Thương vụ này sẽ góp phần phục vụ chính sách đối ngoại và lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ, đồng thời giúp tăng cường an ninh cho một đối tác chiến lược trong khu vực - quốc gia đã và đang đóng vai trò quan trọng đối với ổn định chính trị và phát triển kinh tế tại Trung Đông”, tuyên bố nêu rõ.

Gói hỗ trợ khẩn cấp bao gồm bom đa dụng BLU-110A/B cùng các dịch vụ hậu cần và hỗ trợ kỹ thuật đi kèm.

Video Mỹ tấn công tàu sân bay Iran Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố đoạn video về một cuộc tấn công nhằm vào tàu sân bay chở thiết bị bay không người lái (UAV) khiến con tàu này bốc cháy.

Giới tinh hoa UAE chỉ trích ông Trump

Cuộc tấn công giữa Mỹ - Israel - Iran gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường tài chính và kinh tế vùng Vịnh. Ảnh: Bloomberg.

Giới thượng lưu và người dân UAE nói chung đang chỉ trích Mỹ khi hằng ngày họ phải hứng chịu phần lớn các cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa và UAV từ Iran vào các quốc gia vùng Vịnh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường tài chính và kinh tế.

Xung đột gây áp lực lên nhiều lĩnh vực tại Dubai, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và ảnh hưởng đến ngành du lịch. Các công ty có thể phải đưa ra những quyết định khó khăn nếu chiến tranh kéo dài hơn một tháng.

UAE vốn là một trong những đồng minh trung thành nhất của Tổng thống Donald Trump, với cam kết đầu tư khoảng 1,4 nghìn tỷ USD và duy trì các mối quan hệ thương mại chặt chẽ với gia đình ông. Tuy nhiên, mối quan hệ này dường như không giúp Abu Dhabi có được tiếng nói trong việc kiểm soát xung đột.

"Ai đã cho ông quyền kéo khu vực của chúng tôi vào một cuộc chiến với Iran? Và trên cơ sở nào mà ông đưa ra quyết định nguy hiểm này?", Khalaf Al Habtoor, tỷ phú và ông trùm khách sạn Dubai, viết trên X ngày 5/3.

"Ông đã đặt các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) và các nước Ả Rập vào tâm điểm của một mối nguy hiểm mà họ không hề lựa chọn”, ông nói thêm.

UAE hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các cuộc tấn công trả đũa của Iran. Dù lực lượng vũ trang đã đánh chặn hầu hết tên tửa và UAV, xung đột vẫn đang hủy hoại niềm tin về sự ổn định của khu vực.

Israel không kích dữ dội vào khu phức hợp của Đại giáo chủ Iran Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vừa công bố video ghi lại cảnh các tiêm kích Israel tấn công khu vực trung tâm Tehran. Trước đó, Israel điều 50 chiến đấu cơ tham gia không kích trong ngày 6/3, để phá nát boongke ngầm nằm bên dưới khu phức hợp, nơi Đại giáo chủ Ali Khamenei thường lưu lại khi còn sống. Theo Israel, boongke này đang được sử dụng làm trung tâm chỉ huy khẩn cấp.

Iran thách Mỹ điều chiến hạm tới eo biển Hormuz

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thách thức hải quân Mỹ đưa chiến hạm tới hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược đang bị Tehran siết chặt kiểm soát.

“Chúng tôi hoan nghênh mạnh mẽ việc Mỹ triển khai lực lượng hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz và đang chờ xem họ sẽ hiện diện tại khu vực này như thế nào”, phát ngôn viên IRGC Alimohammad Naini tuyên bố ngày 6/3, theo AFP.

Quan chức này cũng cảnh báo Washington rằng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, họ nên “nhớ lại vụ hỏa hoạn trên siêu tàu chở dầu Bridgeton năm 1987, cũng như những tàu dầu vừa bị nhắm mục tiêu gần đây”.

Trường tiểu học ở Tehran bị tập kích

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết một trường tiểu học tại Quảng trường Niloufar ở thủ đô Tehran đã bị trúng đạn trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Trên mạng xã hội X, ông Baghaei đã chia sẻ đoạn video về trường Shahid Hamedani trước và sau vụ tấn công. Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết vụ việc. Nếu được xác nhận, đây sẽ là ngôi trường thứ tư tại Iran bị tấn công kể từ khi chiến sự bùng nổ.

CNN đã phát hiện một hố bom rộng ít nhất 12 m tại trụ sở của đài truyền hình quốc gia Iran (IRIB) ở Tehran. Hình ảnh vệ tinh cho thấy, đường kính hố bom này tương ứng với loại bom nặng khoảng 900 kg. Khi phát nổ, loại vũ khí này bắn ra các mảnh kim loại nóng chảy có thể gây tử vong trong bán kính lên tới 300 m.

Vào thứ bảy tuần trước, trong đợt tấn công đầu tiên, Mỹ - Israel đánh trúng hai trường học ở thành phố Minab, miền Nam Iran. Theo các chuyên gia Liên Hợp Quốc, vụ tập kích đã khiến 160 học sinh và 5 nhân viên thiệt mạng.

Người dân Iran đau đớn khi mất người thân do Mỹ và Israel liên tục tấn công. Ảnh: Reuters, Guardian.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bác lo ngại Nga hỗ trợ Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Washington “không lo ngại” trước các thông tin cho rằng Nga đang cung cấp dữ liệu tình báo cho Iran về vị trí và hoạt động của binh sĩ Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình “60 Minutes” của CBS, ông Hegseth không xác nhận các báo cáo trên nhưng khẳng định quân đội Mỹ đang theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến.

“Chúng tôi nắm được tất cả. Các chỉ huy của chúng tôi đều được cập nhật đầy đủ”, ông nói. “Mỹ sở hữu hệ thống tình báo hàng đầu thế giới. Chúng tôi biết rõ ai đang liên lạc với ai”. Người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh Washington không xem đây là mối đe dọa đáng ngại. “Chúng tôi không lo lắng về điều đó. Nếu cần thiết, chúng tôi luôn có biện pháp để hóa giải”, ông nói.

Iran cảnh báo châu Âu là 'mục tiêu' nếu tham gia cùng Mỹ-Israel

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi hôm 6/3 tuyên bố rằng các quốc gia châu Âu tham gia vào các cuộc tấn công chống lại Iran sẽ trở thành "mục tiêu hợp pháp" của Tehran.

"Nếu bất kỳ quốc gia nào tham gia vào hành động xâm lược chống lại Iran - cùng với Mỹ và Israel tấn công Iran - chắc chắn họ cũng sẽ là mục tiêu hợp pháp cho sự trả đũa của Iran", ông Takht-Ravanchi nói trong cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh với đài France24.

Khi được hỏi về việc một số quốc gia châu Âu đang hỗ trợ hậu cần cho Mỹ, ông Takht-Ravanchi cho biết Iran "đã thông báo cho phía châu Âu và tất cả các bên khác rằng họ nên cẩn trọng để không bị lôi kéo vào cuộc chiến xâm lược chống lại Iran", mặc dù ông không nêu tên cụ thể quốc gia nào.

Liên quan đến các cuộc tấn công nhắm vào các quốc gia khác trong khu vực vùng Vịnh, Thứ trưởng Ngoại giao Iran cho biết: "Chúng tôi đã thông báo cho bạn bè và láng giềng trước khi cuộc chiến xâm lược này bắt đầu vào tuần trước rằng, nếu Mỹ thực hiện hành vi thù địch chống lại Iran, chắc chắn các căn cứ và tài sản của Mỹ sẽ là mục tiêu hợp pháp, bất kể chúng ở đâu trong khu vực lân cận của chúng tôi".

Ông cũng chỉ trích Mỹ vì đã từ bỏ các cuộc đàm phán ngoại giao, lập luận rằng Iran đã "đàm phán với thiện chí" trong tuần lễ ngay trước khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công, theo CNN.

Máy bay Mỹ tham gia chiến đấu tại Iran. Ảnh: US Navy.

Iran bác bỏ tuyên bố của ông Trump về việc chọn Lãnh đạo Tối cao

Giới chức Iran đồng loạt phản đối mạnh mẽ gợi ý của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Washington sẽ can dự vào quá trình lựa chọn Lãnh đạo Tối cao mới, khẳng định đây là vấn đề nội bộ tối thượng của Tehran.

Ngày 6/3, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định tương lai chính trị của quốc gia chỉ do chính dân tộc Iran quyết định. Ông nhấn mạnh mọi tuyên bố can thiệp từ bên ngoài đều hoàn toàn vô căn cứ và không có giá trị pháp lý.

Tuyên bố này một lần nữa tái khẳng định lập trường cứng rắn của Iran trong bối cảnh xung đột leo thang: Cơ chế kế vị là chủ quyền bất khả xâm phạm của quốc gia Hồi giáo này.

Ông Trump: "Chúng tôi muốn tiến vào Iran và dọn sạch mọi thứ"

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Trong một động thái làm rung chuyển các nỗ lực trung gian quốc tế, ngày 6/3 ông Trump đã khẳng định: “Sẽ không có thỏa thuận nào với Iran ngoại trừ đầu hàng vô điều kiện!".

Điều này cho thấy Nhà Trắng có thể chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài, trái ngược với các khẳng định trước đây của giới chức Mỹ là không nhằm thay đổi chế độ.

Ông bác bỏ ứng viên Mojtaba Khamenei - con trai cố lãnh đạo - và gọi là “đồ tép riu”, cho rằng đối phương sẽ không thay đổi chính sách hiện tại của chính quyền Iran.

“Chúng tôi muốn tiến vào và dọn sạch mọi thứ. Chúng tôi không muốn một người sẽ tái thiết lại trong vòng 10 năm", ông Trump nói.

Trước đó, Iran đã phủ nhận thông tin cho rằng cơ quan tình báo nước này đã liên hệ với Mỹ để đàm phán chấm dứt xung đột tại Trung Đông.

Tính đến nay, cuộc chiến đã khiến trên 1.300 người tại Iran thiệt mạng, 6 binh sĩ Mỹ tử trận, theo Bloomberg.

Giá dầu Mỹ ghi nhận tuần tăng kỷ lục lịch sử

Giá dầu thô Mỹ (WTI) vừa thiết lập mức tăng tuần mạnh nhất kể từ năm 1983 với mức tăng khoảng 36%, đạt ngưỡng trên 91 USD /thùng. Riêng phiên ngày 6/3, giá dầu WTI vọt tăng hơn 12%, mức cao nhất kể từ tháng 10/2023.

Cùng đà tăng, dầu Brent đã vượt 94 USD /thùng (tăng hơn 9%), chạm mốc cao nhất kể từ tháng 4/2024. Tại thị trường bán lẻ, giá xăng trung bình ở Mỹ tăng mạnh 0,34 USD chỉ trong một tuần, lên mức 3,32 USD /gallon - tốc độ tăng nhanh nhất tính từ thời điểm cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 3/2022.

Nguyên nhân chính do cuộc chiến tại Iran và căng thẳng Trung Đông làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung kéo dài. Ngoài ra, việc Kuwait bắt đầu cắt giảm sản lượng tại một số mỏ do thiếu khả năng lưu trữ cũng gây áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu, theo Wall Street Journal.

Ông Trump tuyên bố tăng gấp bốn lần sản lượng vũ khí

Tổng thống Donald Trump cho biết các công ty quốc phòng Mỹ đã đồng ý tăng gấp bốn lần sản lượng loại vũ khí mà ông gọi là "đẳng cấp” sau một cuộc họp tại Nhà Trắng.

Trong một bài đăng trên Truth Social, Tổng thống cho biết việc mở rộng các cơ sở sản xuất đã bắt đầu từ ba tháng trước và các nhà máy mới đang được triển khai.

Ông nói thêm: "Mỹ muốn đạt được mức số lượng cao nhất trong thời gian nhanh nhất có thể".

Tuyên bố này được đưa ra bất chấp việc ông Trump cũng khẳng định trong cùng bài đăng rằng Mỹ có "nguồn cung đạn dược gần như vô hạn", thứ mà ông cho biết hiện được sử dụng tại Iran.

Rạn nứt quan hệ vùng Vịnh - Mỹ

Trao đổi với Al Jazeera, một chuyên gia nhận định Mỹ đã gây tổn hại nghiêm trọng đến mối quan hệ với các quốc gia vùng Vịnh khi theo đuổi chiến tranh với Iran.

Ông Omar Rahman, nghiên cứu viên tại Hội đồng Trung Đông về các vấn đề toàn cầu (Doha), cho biết các nước vùng Vịnh - tiêu biểu là Ả Rập Xê-út và UAE - đã dành nhiều năm qua để nỗ lực hàn gắn quan hệ với Iran.

"Dù vậy, Washington đã phớt lờ những quan ngại từ phía vùng Vịnh để thúc đẩy điều mà dư luận Mỹ và quốc tế gọi là một 'cuộc chiến tự chọn' (war of choice)", ông nói.

Song song đó, quan điểm cho rằng sự hiện diện của các căn cứ quân sự Mỹ là "lá chắn bảo vệ" khu vực đã bị đập tan. Theo ông Rahman, điều này đang trực tiếp làm xói mòn niềm tin của các quốc gia vùng Vịnh đối với Mỹ.

Khủng hoảng nhân đạo tại Lebanon: "Sốc, sợ hãi và bối rối"

Mohammad Taleb, cán bộ dự án của tổ chức Islamic Relief Lebanon, đã chia sẻ với Al Jazeera về thảm cảnh của những người dân phải di dời sau các cuộc tấn công của Israel.

"Tình hình hiện tại thực sự đau đớn và đầy thách thức. Nhiều gia đình đang vật lộn để đối phó với thực tại. Họ đang trong trạng thái sốc, sợ hãi và bối rối. Nhiều người bị sang chấn tâm lý và lo sợ rằng bi kịch này sẽ không sớm kết thúc”, ông Taleb nói.

Taleb cho biết nhiều người đang chật vật tìm chỗ trong các khu trú ẩn do tình trạng quá tải. Ông mô tả cảnh tượng bên trong một khu trú ẩn mà ông đã đến thăm ngày hôm qua. “Tình hình thực sự thảm khốc và khó khăn. Tôi đã chứng kiến một cảnh tượng rất đau lòng, nơi có hơn 20 cá nhân bị nhồi nhét hoặc tập trung quá đông trong một căn phòng nhỏ duy nhất mà không có điện hay nước”.

Ông đã kêu gọi cộng đồng quốc tế “hiểu rõ tính cấp bách của tình hình” tại Lebanon và “cung cấp sự hỗ trợ ngay lập tức cũng như lâu dài để bảo vệ tính mạng cùng với nhân phẩm của các gia đình phải di dời”.

Ngày 6/3, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) chính thức xác định cuộc khủng hoảng tại Trung Đông là một tình trạng nhân đạo khẩn cấp nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thường dân.

Iran phóng tên lửa mang đầu đạn 1,5 tấn về phía Israel Hãng thông tấn Mehr đã công bố đoạn video ghi lại cảnh Iran phóng tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4 về phía trung tâm Tel Aviv, sân bay Ben Gurion (Israel) ngày 5/3.

Israel không kích dữ dội vào khu phức hợp của Đại giáo chủ Iran Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vừa công bố video ghi lại cảnh các tiêm kích Israel tấn công khu vực trung tâm Tehran. Trước đó, Israel điều 50 chiến đấu cơ tham gia không kích trong ngày 6/3, để phá nát boongke ngầm nằm bên dưới khu phức hợp, nơi Đại giáo chủ Ali Khamenei thường lưu lại khi còn sống. Theo Israel, boongke này đang được sử dụng làm trung tâm chỉ huy khẩn cấp.