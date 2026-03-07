Cận cảnh thiệt hại của Iran qua ảnh vệ tinh

Mỹ và Israel đang tập trung tấn công các căn cứ tên lửa của Iran nhằm làm suy yếu năng lực phóng tên lửa đạn đạo của Tehran. Một căn cứ ở phía tây bắc Isfahan, nằm gần “doanh trại Ahmad Kazemi”, được đặt theo tên tướng Ahmad Kazemi thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã trở thành mục tiêu không kích. Ảnh vệ tinh chụp ngày 1/3 cho thấy một tòa nhà trong khu căn cứ bị hư hại ban đầu. Đến ngày 3/3, công trình này đã bị san phẳng hoàn toàn. Ảnh: Planet Labs PBC.
Một căn cứ khác gần thành phố Kermanshah ở Tây Bắc nước này cũng bị tấn công. Ảnh vệ tinh chụp ngày 4/3 cho thấy ít nhất 10 tòa nhà tại khu căn cứ đã bị phá hủy. Bên cạnh các công trình đổ nát, nhiều hố sâu do bom để lại xuất hiện ngay trước lối vào đường hầm. Theo giới quan sát, đây là chiến thuật có chủ đích nhằm đánh sập lối ra vào của các “thành phố tên lửa” dưới lòng đất, nơi Iran cất giấu kho vũ khí chiến lược. Ảnh: Planet Labs PBC.
Các tên lửa tầm xa của Iran, đặc biệt là mẫu Sajjil với tầm bắn khoảng 2.000 km, từ lâu được xem là mối đe dọa trực tiếp với Mỹ và Israel. Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), số vụ phóng tên lửa của Iran đã giảm tới 86% chỉ trong 4 ngày sau khi hàng trăm địa điểm phòng không và căn cứ bị đánh phá. Ảnh: IISS.
Không chỉ các căn cứ trên đất liền, những bến cảng nơi Hải quân Iran hoạt động cũng trở thành mục tiêu. Hình ảnh chụp ngày 4/3 cho thấy cảng hải quân Konarak bị thiệt hại nặng, với nhiều tòa nhà bị phá hủy và một con tàu bị đánh chìm. Ảnh: Vantor.
Căn cứ hải quân Konarak có vị trí chiến lược khi nằm gần eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với thương mại toàn cầu. Căn cứ này do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sử dụng, được cho là nơi triển khai các cuộc tuần tra và tập trận tại Vịnh Oman và Ấn Độ Dương, đồng thời phục vụ huấn luyện tên lửa và hải quân. Ảnh vệ tinh chụp ngày 4/3 cho thấy một con tàu bị chìm tại cảng Konarak. Ảnh: Vantor.
Tại cảng quân sự Bandar Abbas, trụ sở chính của Hải quân Iran, tàu IRIS Makran được nhìn thấy bốc khói sau cuộc không kích ngày 2/3. Nếu con tàu kiêm căn cứ nổi này mất khả năng chiến đấu, đây sẽ là đòn giáng đáng kể vào sức mạnh hải quân của Tehran. Ảnh: Planet Labs PBC.
Ảnh vệ tinh chụp ngày 4/3 cho thấy một lỗ thủng trên mái nhà của một tòa nhà tại cảng Bandar Abbas. Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), cơ quan phụ trách các hoạt động quân sự của Washington tại Trung Đông, cho biết 17 tàu chiến của Iran đã bị phá hủy. Ảnh: Planet Labs PBC.
Các cơ sở hạt nhân của Iran cũng trở thành mục tiêu tấn công trong bối cảnh phương Tây lo ngại Tehran đang theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân. Một trong những địa điểm bị nhắm tới là Nhà máy làm giàu nhiên liệu Natanz ở phía tây nước này. Ảnh vệ tinh ngày 3/3 cho thấy ba tòa nhà tại khu vực cổng ra vào dành cho nhân viên và phương tiện bị đánh sập. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận thiệt hại này, làm gia tăng căng thẳng quanh chương trình hạt nhân mà Tehran khẳng định phục vụ mục đích hòa bình. Ảnh: Planet Labs PBC.
Trong khi các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu quân sự của IRGC, hạ tầng dân sự gần đó cũng chịu ảnh hưởng. Giới chức Iran cho biết hơn 150 người thiệt mạng khi một trường nữ sinh ở thành phố Minab trúng đạn ngày 28/2. Ảnh vệ tinh ghi nhận ít nhất 6 vị trí trong khuôn viên trường bị mảnh vỡ hoặc tên lửa rơi trúng. Mỹ và Israel khẳng định họ chỉ nhắm vào các bệ phóng tên lửa và không cố tình tấn công trường học, song hậu quả để lại vẫn rất nặng nề. Ảnh: Planet Labs PBC.
Ngay tại Tehran, một tháp truyền hình bị đánh sập, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Bệnh viện Gandhi nằm sát đó. Những hình ảnh vệ tinh này phác họa một bức tranh khốc liệt của cuộc xung đột, nơi ranh giới giữa mục tiêu quân sự và đời sống dân thường ngày càng mong manh. Ảnh: Vantor.
