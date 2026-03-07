Cận cảnh thiệt hại của Iran qua ảnh vệ tinh

Một căn cứ khác gần thành phố Kermanshah ở Tây Bắc nước này cũng bị tấn công. Ảnh vệ tinh chụp ngày 4/3 cho thấy ít nhất 10 tòa nhà tại khu căn cứ đã bị phá hủy. Bên cạnh các công trình đổ nát, nhiều hố sâu do bom để lại xuất hiện ngay trước lối vào đường hầm. Theo giới quan sát, đây là chiến thuật có chủ đích nhằm đánh sập lối ra vào của các “thành phố tên lửa” dưới lòng đất, nơi Iran cất giấu kho vũ khí chiến lược. Ảnh: Planet Labs PBC.