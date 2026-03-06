Tàu sân bay chở UAV Iran cháy ngùn ngụt

Ngày 6/3, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã công bố đoạn video về một cuộc tấn công nhằm vào tàu sân bay chở thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran khiến con tàu này bốc cháy.

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay dẫn lời chỉ huy lực lượng Mỹ trong khu vực cho biết hiện đã có hơn 30 tàu của Iran bị phá hủy và tiết lộ rằng tàu ngầm USS Charlotte (SSN‑766) đã phóng ngư lôi đánh chìm khinh hạm IRIS Dena của Iran hồi đầu tuần này.

Mỹ tấn công tàu sân bay chở thiết bị bay không người lái IRIS Shahid Bagheri của Iran

Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X ngày 6/3, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết: “Các lực lượng Mỹ không hề kiềm chế trong nhiệm vụ đánh chìm toàn bộ hải quân Iran”, đồng thời công bố đoạn video đen trắng cho thấy con tàu bốc cháy sau nhiều đợt tấn công (xem dưới đây).

Video Mỹ tấn công tàu sân bay Iran Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố đoạn video về một cuộc tấn công nhằm vào tàu sân bay chở thiết bị bay không người lái (UAV) khiến con tàu này bốc cháy.

“Ngày hôm nay, một tàu sân bay chở thiết bị bay không người lái của Iran, có kích thước tương đương tàu sân bay thời Chiến tranh thế giới thứ hai, đã bị tấn công và hiện đang bốc cháy”, bài đăng của CENTCOM cho biết.

Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper, đã xác nhận cuộc tấn công trong cuộc họp báo tại trụ sở CENTCOM ở Tampa, Florida (Mỹ)

“Hiện tại con số đã vượt quá 30 tàu. Chỉ trong vài giờ qua, chúng tôi đã đánh trúng một tàu sân bay chở thiết bị bay không người lái của Iran có kích thước tương đương tàu sân bay thời Thế chiến II. Và ngay lúc này, con tàu đang bốc cháy”, Đô đốc Cooper nói.

Tàu sân bay chở thiết bị bay không người lái này, mang tên IRIS Shahid Bagheri, thực chất là một tàu container được Iran cải hoán và đưa vào hoạt động vào tháng 2/2025.

Con tàu có đường băng dài khoảng 180 mét dành cho thiết bị bay không người lái và theo các báo cáo vào thời điểm nó được hạ thủy, có thể di chuyển tới 22.000 hải lý mà không cần tiếp nhiên liệu.

Tàu ngầm USS Charlotte phóng hai ngư lôi vào khinh hạm IRIS Dena, quả thứ hai đánh chìm chiến hạm

Vào hôm 5/3, nhiều quan chức Mỹ nói với kênh CBS News rằng gư lôi đánh trúng chiến hạm Iran IRIS Dena trên Ấn Độ Dương hồi đầu tuần này được phóng từ tàu ngầm USS Charlotte (SSN‑766).

“USS Charlotte đã phóng hai quả ngư lôi MK-48 vào IRIS Dena. Quả đầu tiên trượt mục tiêu, nhưng quả thứ hai đã đánh chìm chiến hạm”, các quan chức cho biết.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth lần đầu tiên thông báo về cuộc tấn công hôm 4/3, nói với các phóng viên rằng chiến hạm Iran “nghĩ rằng nó an toàn ở vùng biển quốc tế”.

Đây là lần đầu tiên kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai một tàu ngầm Mỹ phóng ngư lôi chống lại tàu chiến đối phương.

Hải quân Sri Lanka đã cứu được 32 thành viên thủy thủ đoàn từ IRIS Dena sau khi con tàu bị chìm ngoài khơi thành phố Galle, trong khi ít nhất 101 thủy thủ vẫn mất tích và một số thi thể đã được vớt từ biển.

Ba thiết bị bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ bị bắn hạ

Các quan chức Mỹ nói với CBS News rằng ba thiết bị bay không người lái MQ‑9 Reaper của Mỹ đã bị bắn hạ trong cuộc xung đột.

Hiện chưa rõ chính xác những chiếc thiết bị bay không người lái này rơi ở đâu, mặc dù một chiếc đã cố lao xuống ngoài khơi Iran. Cũng chưa rõ chúng bị bắn hạ bằng cách nào hoặc bởi lực lượng nào.

“Trong một sự cố riêng biệt, một chiếc MQ-9 Reaper khác đã bị bắn rơi trong vài ngày qua, được cho là do hỏa lực nhầm lẫn từ lực lượng Qatar”, các quan chức cho biết.

Những tổn thất này làm gia tăng chi phí của cuộc xung đột.

Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2, khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei cùng hơn 1.000 người thiệt mạng.

Iran đã đáp trả bằng hơn 500 tên lửa đạn đạo và hơn 2.000 thiết bị bay không người lái nhằm vào Israel và các tài sản của Mỹ trên khắp khu vực Vịnh, khiến sáu quân nhân Mỹ thiệt mạng.