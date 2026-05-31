Loạt tiếng nổ lạ liên tiếp xuất hiện tại Bờ Đông nước Mỹ

Những tiếng nổ lớn bất thường xuất hiện ở thành phố Boston, bang Massachusetts và các khu vực ở bang South Carolina khiến người dân ngạc nhiên và đồn đoán nhiều khả năng.

Ảnh vệ tinh cho thấy dấu vết thiên thạch lao vào khí quyển và phát nổ ngoài khơi bang Massachusetts ngày 30/5. Quả cầu lửa được xác định là vệt sáng chói gần khu vực trung tâm bức ảnh. Ảnh: CNN.

Hai lần trong tuần này, người dân sống dọc Bờ Đông nước Mỹ giật mình vì những tiếng nổ lớn bất ngờ làm rung cửa sổ và nhà cửa, khiến họ không khỏi thắc mắc điều gì đã gây ra hiện tượng lạ lùng này.

Tiếng nổ mới nhất xuất hiện vào khoảng 14h ngày 30/5 tại khu vực Boston. Sau những hoang mang của người dân, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA đã đưa ra lý giải.

Theo đó, một thiên thạch lao vào khí quyển Trái Đất với tốc độ khoảng 120.000 km/h trước khi vỡ tung trên bầu trời khu vực Boston, tạo ra tiếng nổ lớn khiến nhiều người dân hoảng hốt.

Vụ nổ xảy ra ở độ cao khoảng 64 km phía trên khu vực thuộc bang Massachusetts và New Hampshire, thiên thạch vỡ thành nhiều mảnh sau vụ nổ.

NASA cho biết năng lượng giải phóng khi khối thiên thạch không gian này tan rã trên bầu trời nước Mỹ tương đương khoảng 300 tấn thuốc nổ TNT, tạo nên những tiếng nổ lớn được ghi nhận trên mặt đất.

Trước khi có lời giải thích chính thức của NASA, người dân tại khu vực Boston và bang Rhode Island đã đưa ra nhiều giả thuyết trên mạng xã hội, từ một cuộc tấn công hạt nhân cho đến khả năng người ngoài hành tinh xâm lược.

Ông Rich Sauro, sống tại thị trấn Medfield thuộc bang Massachusetts, cách Boston khoảng 64 km về phía tây, cho biết ông đang nằm nghỉ trong phòng ngủ ở tầng hai thì bất ngờ nghe thấy âm thanh lớn và lạ lùng, chưa từng nghe trước đây.

“Tôi tưởng có chiếc ôtô đâm vào nhà mình”, ông Sauro nói. Ông Sauro, 64 tuổi, phản ứng giống nhiều người khác trong khu vực khi lập tức gọi điện thông báo hiện tượng cho cảnh sát.

Ông Sauro sau đó cùng con trai đi quanh khu phố với hy vọng có thể phát hiện ra một vụ việc nghiêm trọng nào đó. Tuy nhiên, họ không phát hiện điều gì bất thường.

Sở Cảnh sát Boston cho biết họ nhận được cuộc gọi từ nhiều nơi trên toàn bang. Các sĩ quan cũng đã được điều động tới một số khu vực để kiểm soát tình hình.

Theo ông Carl W. Hergenrother, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Sao băng Mỹ (AMS), do bầu trời Boston ngày 30/5 nhiều mây, người dân có thể đã không nhìn thấy rõ khối đá bốc cháy khi nó lao xuống Trái Đất.

Tiếng nổ lạ xuất hiện tại Bờ Đông nước Mỹ Những tiếng nổ lớn nghe thấy tại thành phố Boston trong ngày 30/5 và tại bang South Carolina ngày 28/5 gây ra nhiều đồn đoán. NASA đã đưa ra những lý giải đầu tiên.

Sự hoang mang của người dân về nguồn gốc tiếng nổ một phần xuất phát từ thời điểm xảy ra hiện tượng.

Hai ngày trước đó, tại bang South Carolina, cách Boston khoảng 1.600 km về phía nam, người dân cũng bối rối khi nghe thấy những tiếng nổ lớn vào khoảng 17h30 ngày 28/5.

Hàng trăm người cho biết họ nghe thấy âm thanh lớn vọng xuống từ bầu trời. Trên mạng xã hội, một số người dân ở bang South Carolina cho rằng âm thanh giống tiếng bom nổ, trong khi những người khác cho biết căn phòng của họ đã rung lên vì tiếng nổ.

Giới chức địa phương không đưa ra lời giải thích. NASA sau đó xác nhận những tiếng nổ tại bang South Carolina không phải do thiên thạch gây ra, nhưng không loại trừ khả năng âm thanh lớn xuất hiện do các mảnh vỡ trong không gian vũ trụ rơi xuống Trái Đất.

Theo ông Hergenrother, hiện tượng tiếng nổ lớn vang lên trên bầu trời xảy ra khoảng vài lần mỗi năm trên lãnh thổ nước Mỹ. Tuy nhiên, sự phổ biến của mạng xã hội khiến các sự việc này hiện ghi nhận rõ ràng và lan truyền rộng rãi hơn.

Theo ông Hergenrother, hiện tượng các khối thiên thạch từ không gian lao xuống trái đất nhìn chung hiếm khi gây thương tích hoặc tử vong cho con người. Khi rơi xuống mặt đất, chúng cũng không tạo ra những hố lớn bốc khói như thường được mô tả trong phim ảnh.

“Trong phim, thiên thạch rơi xuống bề mặt trái đất và tạo nên hố lớn bốc khói trên mặt đất. Trong thực tế, chúng ta sẽ chỉ thấy một tảng đá màu đen xuất hiện ở nơi trước đó nó không tồn tại”, ông Hergenrother cho hay.