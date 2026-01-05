Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Ngoại trưởng Trung Quốc lên tiếng về tình hình ở Venezuela

  • Thứ hai, 5/1/2026 12:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 4/1 tuyên bố không đồng ý bất kỳ quốc gia nào tự nhận mình là "thẩm phán quốc tế" khi nói về tình hình hiện nay ở Venezuela.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Mohammad Ishaq Dar ngày 4/1. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Tuyên bố của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị được đưa ra tại Đối thoại Chiến lược Ngoại trưởng Trung Quốc - Pakistan lần thứ 7 với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Mohammad Ishaq Dar tại Bắc Kinh ngày 4/1.

Ông khẳng định, Trung Quốc nhất quán phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, cũng như việc áp đặt ý chí của một quốc gia lên quốc gia khác.

Theo ông Vương Nghị, tình hình quốc tế hiện nay ngày càng bất ổn và phức tạp, với “hành vi bắt nạt đơn phương ngày càng nghiêm trọng”. Sự thay đổi đột ngột về tình hình ở Venezuela thu hút sự quan tâm cao của cộng đồng quốc tế.

Ông tuyên bố, Trung Quốc “không bao giờ cho rằng quốc gia nào đó có thể đóng vai trò cảnh sát thế giới, cũng không đồng ý bất kỳ quốc gia nào có thể tự cho mình là thẩm phán quốc tế”.

Ông nhấn mạnh, chủ quyền và an ninh của các quốc gia cần được luật pháp quốc tế bảo vệ đầy đủ, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng với cộng đồng quốc tế, trong đó có Pakistan, kiên định bảo vệ Hiến chương Liên hợp quốc, tuân thủ giới hạn đạo đức quốc tế, kiên trì bình đẳng chủ quyền của các quốc gia, cũng như bảo vệ hòa bình và phát triển thế giới.

Sau cuộc tấn công quy mô lớn của Mỹ vào Venezuela và việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro cùng vợ và đưa họ ra khỏi đất nước, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong hai ngày 3 và 4/1 đã “lên án mạnh mẽ” và “bày tỏ quan ngại sâu sắc”, đồng thời kêu gọi Washington đảm bảo an toàn và thả ngay lập tức Tổng thống Maduro cùng vợ, ngừng lật đổ chính phủ Venezuela, giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán.

Bắc Kinh cũng hối thúc Washington “tuân thủ luật pháp quốc tế, cũng như tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, ngừng vi phạm chủ quyền và an ninh của các quốc gia khác”.

Sau Venezuela, ông Trump cảnh báo Colombia

Trong phát ngôn mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng khả năng hành động quân sự với Colombia là “hợp lý”, làm dấy lên lo ngại căng thẳng mới tại Mỹ Latinh.

3 giờ trước

Lời cuối cùng của ông Maduro trước khi bị Mỹ bắt giữ

Chỉ vài ngày trước khi bị bắt, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã bộc bạch về tình thế mong manh của mình và tìm cách gửi đi “cành ô liu” tới Tổng thống Mỹ Donald Trump.

4 giờ trước

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela: Phần lớn vệ sĩ của ông Maduro đã thiệt mạng

Phần lớn đội ngũ an ninh của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã thiệt mạng trong cuộc đột kích của Mỹ dẫn đến việc nhà lãnh đạo này bị bắt giữ hôm 3/1, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela - Vladimir Padrino - cho biết.

4 giờ trước

Sau vụ bắt giữ, Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước trong khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm, có nguy cơ làm xói mòn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

https://vov.vn/the-gioi/ngoai-truong-trung-quoc-len-tieng-ve-tinh-hinh-o-venezuela-post1258919.vov

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Venezuela Trung Quốc Mỹ Pháp Liên Hợp Quốc Đức Mỹ Trung Quốc Vương Nghị

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

My bac bo cao buoc Ukraine tan cong noi o cua Tong thong Putin hinh anh

Mỹ bác bỏ cáo buộc Ukraine tấn công nơi ở của Tổng thống Putin

3 giờ trước 10:29 5/1/2026

0

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 5/1 cho biết các cơ quan an ninh quốc gia Mỹ đã xác định Ukraine không tiến hành cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào nơi ở của Tổng thống Nga Vladimir Putin, bác bỏ cáo buộc trước đó từ phía Điện Kremlin.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý