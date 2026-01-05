Ngoại trưởng Trung Quốc lên tiếng về tình hình ở Venezuela

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 4/1 tuyên bố không đồng ý bất kỳ quốc gia nào tự nhận mình là "thẩm phán quốc tế" khi nói về tình hình hiện nay ở Venezuela.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Mohammad Ishaq Dar ngày 4/1. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Tuyên bố của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị được đưa ra tại Đối thoại Chiến lược Ngoại trưởng Trung Quốc - Pakistan lần thứ 7 với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Mohammad Ishaq Dar tại Bắc Kinh ngày 4/1.

Ông khẳng định, Trung Quốc nhất quán phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, cũng như việc áp đặt ý chí của một quốc gia lên quốc gia khác.

Theo ông Vương Nghị, tình hình quốc tế hiện nay ngày càng bất ổn và phức tạp, với “hành vi bắt nạt đơn phương ngày càng nghiêm trọng”. Sự thay đổi đột ngột về tình hình ở Venezuela thu hút sự quan tâm cao của cộng đồng quốc tế.

Ông tuyên bố, Trung Quốc “không bao giờ cho rằng quốc gia nào đó có thể đóng vai trò cảnh sát thế giới, cũng không đồng ý bất kỳ quốc gia nào có thể tự cho mình là thẩm phán quốc tế”.

Ông nhấn mạnh, chủ quyền và an ninh của các quốc gia cần được luật pháp quốc tế bảo vệ đầy đủ, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng với cộng đồng quốc tế, trong đó có Pakistan, kiên định bảo vệ Hiến chương Liên hợp quốc, tuân thủ giới hạn đạo đức quốc tế, kiên trì bình đẳng chủ quyền của các quốc gia, cũng như bảo vệ hòa bình và phát triển thế giới.

Sau cuộc tấn công quy mô lớn của Mỹ vào Venezuela và việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro cùng vợ và đưa họ ra khỏi đất nước, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong hai ngày 3 và 4/1 đã “lên án mạnh mẽ” và “bày tỏ quan ngại sâu sắc”, đồng thời kêu gọi Washington đảm bảo an toàn và thả ngay lập tức Tổng thống Maduro cùng vợ, ngừng lật đổ chính phủ Venezuela, giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán.

Bắc Kinh cũng hối thúc Washington “tuân thủ luật pháp quốc tế, cũng như tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, ngừng vi phạm chủ quyền và an ninh của các quốc gia khác”.