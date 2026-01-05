Sau Venezuela, ông Trump cảnh báo Colombia

Trong phát ngôn mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng khả năng hành động quân sự với Colombia là “hợp lý”, làm dấy lên lo ngại căng thẳng mới tại Mỹ Latinh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một tối ngày 4/1 (giờ địa phương), ông Trump chỉ trích gay gắt tình hình tại Colombia, cho rằng quốc gia này “đang rất tệ” và ám chỉ Tổng thống Colombia Gustavo Petro liên quan đến việc sản xuất và buôn bán cocaine sang Mỹ, theo Reuters.

“Ông ta sẽ không còn làm việc đó được lâu nữa”, ông Trump nói.

Khi được hỏi trực tiếp liệu Mỹ có theo đuổi một chiến dịch quân sự chống lại Colombia hay không, Tổng thống Trump đáp ngắn gọn: “Nghe có vẻ hợp lý với tôi”.

Những tuyên bố này được đưa ra sau khi Mỹ tiến hành cuộc đột kích táo bạo vào Venezuela, bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro và đưa ông tới New York để đối mặt với các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy.

Colombia là nước láng giềng của Venezuela. Tổng thống Colombia Guistavo Petro đã lên tiếng chỉ trích Mỹ gay gắt và bày tỏ lo ngại sau vụ Mỹ bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cùng phu nhân, bà Cilia Flores, dự kiến ra hầu tòa lần đầu vào trưa 5/1 (giờ miền Đông nước Mỹ) tại tòa án liên bang ở Manhattan, thành phố New York.

Theo cáo trạng được công bố ngày 3/1, hai bị cáo phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng, trong đó có âm mưu khủng bố ma túy, nhập khẩu cocaine vào Mỹ cùng nhiều tội danh khác.

Tờ New York Times nhận định, phiên tòa sắp tới nhiều khả năng chỉ là bước mở đầu cho một quá trình truy tố phức tạp, có thể kéo dài trong nhiều năm.

Phiên xét hỏi ban đầu sẽ do Thẩm phán Alvin K. Hellerstein, 92 tuổi, chủ trì.

Một số nhà phân tích dự đoán rằng ông Maduro và bà Cilia Flores được cho là sẽ tuyên bố không nhận tội. Thẩm phán gần như chắc chắn sẽ ra lệnh tạm giam, trong khi quá trình thành lập bồi thẩm đoàn để xem xét các chứng cứ có thể phải mất hơn một năm.

Sau vụ bắt giữ, Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước trong khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm, có nguy cơ làm xói mòn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.