Chi tiết 200 binh sĩ Mỹ trong chiến dịch bắt giữ ông Maduro

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth lần đầu công bố số lượng lính đặc nhiệm Mỹ tham gia vào chiến dịch bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro tại Caracas.

Ông Maduro xuất hiện tại bãi đáp ở Manhattan, New York, Mỹ, ngày 5/1, trước khi bước vào phiên hầu tòa đầu tiên trên đất Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo CBS News, phát biểu ngày 5/1 trước các thủy thủ trên tàu sân bay USS John F. Kennedy ở Newport News, bang Virginia, Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho hay: “Gần 200 lính Mỹ tinh nhuệ nhất đã tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại trung tâm Caracas”.

Các tiêm kích và máy bay ném bom của Mỹ đã tấn công hệ thống phòng không Venezuela, mở đường cho lực lượng đặc nhiệm Delta Force tiếp cận khu phức hợp pháo đài Fort Tiuna.

Ông Hegseth cho biết tính bất ngờ của chiến dịch đã được đảm bảo, khiến ông Maduro không biết Mỹ đang tiếp cận pháo đài Fort Tiuna cho tới những thời khắc quan trọng cuối cùng của chiến dịch.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết thêm rằng lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã đạt mục tiêu “bắt giữ một cá nhân bị nền tư pháp Mỹ truy tố, nhằm hỗ trợ thực thi pháp luật, không có bất kỳ binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng trong quá trình tham gia chiến dịch”. Trong khi truyền thông thế giới đưa tin chiến dịch đột kích của Mỹ đã khiến 80 thiệt mạng.

Hỏa lực của Mỹ không kích 5 địa điểm tại Caracas trong chiến dịch “Absolute Resolve” (Quyết tâm Tuyệt đối). Ảnh: BBC.

Giới chức Mỹ mô tả chiến dịch “Absolute Resolve” (Quyết tâm Tuyệt đối) đã được lên kế hoạch trong nhiều tháng, sử dụng một mô hình sao chép nơi ở của ông Maduro để chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau. Đây là một cuộc đột kích được chuẩn bị kỹ lưỡng, khiến phía Venezuela bị bất ngờ.

Ngày 3/1, Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết: “Chúng tôi suy nghĩ, xây dựng kế hoạch, huấn luyện, diễn tập, rút kinh nghiệm rồi lại diễn tập, không phải để làm cho đúng, mà để bảo đảm không thể làm sai”.

Ngày 4/1, Tổng thống Trump chia sẻ với báo giới Mỹ: “Lực lượng đặc nhiệm vừa rời khỏi trực thăng thì đạn bay khắp nơi. Một trong những chiếc trực thăng bị trúng đạn khá nặng, nhưng chúng tôi đã đưa được tất cả trở về”.

Giới chức Mỹ xác nhận một số binh sĩ Mỹ bị thương trong chiến dịch. Phía Venezuela có hàng chục người thiệt mạng.

Hỏa lực của Mỹ tham gia chiến dịch “Absolute Resolve” (Quyết tâm Tuyệt đối). Ảnh: NYP.

Theo CBS News, nhân viên CIA tại Venezuela đã theo dõi các hoạt động của ông Maduro từ tháng 8. Một điệp viên của Mỹ đã thâm nhập vào vòng thân cận của ông Maduro để có được các thông tin tình báo then chốt.

Ngày 5/1, trong phiên hầu tòa đầu tiên tại Manhattan, New York, Mỹ, ông Nicolás Maduro và vợ, bà Cilia Flores, đã khẳng định họ vô tội trước hàng loạt cáo buộc do phía Mỹ đưa ra.

Sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước trong khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm, có nguy cơ làm xói mòn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.