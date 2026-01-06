Tổng thống lâm thời Venezuela gửi thông điệp tới Mỹ

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez kêu gọi Washington đối thoại, khẳng định lập trường của quốc gia Mỹ Latinh này là hòa bình chứ không phải chiến tranh.

Kênh RT của Liên bang Nga chiều 5/1, theo giờ địa phương cho biết Tổng thống lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodriguez đã kêu gọi Washington hợp tác với Caracas sau cuộc đột kích của Mỹ dẫn tới việc Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ, đưa ra khỏi Venezuela.

Bà Rodriguez, người giữ chức Phó tổng thống Venezuela từ năm 2018, đã đảm nhiệm vai trò Tổng thống lâm thời sau khi ông Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ tại Caracas và đưa sang New York để đối mặt với các cáo buộc tổ chức một “âm mưu khủng bố ma túy”.

Viết trên Telegram hôm 5/1, bà Rodriguez tuyên bố: “Thưa Tổng thống Donald Trump, người dân của chúng ta và khu vực của chúng ta xứng đáng với hòa bình và đối thoại, chứ không phải chiến tranh. Đây luôn là thông điệp của Tổng thống Nicolas Maduro, và hiện nay đó là thông điệp của toàn thể Venezuela”.

Bà Rodriguez cũng kêu gọi một mối quan hệ “cân bằng và tôn trọng” với Mỹ, đồng thời thúc giục Nhà Trắng cùng Caracas xây dựng “một chương trình nghị sự hợp tác nhằm hướng tới phát triển chung”.

Tổng thống lâm thời Venezuela khẳng định quyền của Cộng hòa Bolivar “được hưởng hòa bình, phát triển, chủ quyền và một tương lai”.

Trước đó, Tổng thống lâm thời Venezuela đã yêu cầu Washington lập tức trả tự do cho ông Maduro, đồng thời tuyên bố Venezuela sẽ “không bao giờ quay trở lại làm thuộc địa của một đế chế khác” hay “trở lại làm nô lệ”.

Vào hôm 4/1, Tổng thống Trump cảnh báo Tổng thống lâm thời Venezuela Rodriguez rằng bà sẽ phải trả “cái giá lớn hơn” so với người tiền nhiệm vừa bị bắt của mình “nếu bà không làm điều đúng đắn”.

Tổng thống Maduro và phu nhân, bà Cilia Flores, bị bắt giữ hôm 3/1 trong một chiến dịch của Mỹ bao gồm hàng loạt cuộc không kích tại thủ đô Caracas và một số bang khác.

Sau đó, Chính phủ Venezuela đã ra tuyên bố chính thức, gọi đây là một hành động xâm lược quân sự cực kỳ nghiêm trọng do Mỹ tiến hành.

Lệnh tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trên toàn lãnh thổ Venezuela, trong đó ra lệnh cho cảnh sát “ngay lập tức tiến hành truy tìm và bắt giữ trên phạm vi toàn quốc đối với tất cả những cá nhân liên quan đến việc thúc đẩy hoặc hỗ trợ cuộc tấn công vũ trang của Mỹ”.

Sắc lệnh này có hiệu lực từ ngày 3/1, nhưng chỉ được công bố đầy đủ vào ngày 5/1.

Washington cho biết hôm 4/1 rằng ông Maduro và phu nhân đã bị truy tố tại Tòa án Quận phía Nam New York với các cáo buộc bao gồm âm mưu khủng bố ma túy, âm mưu nhập khẩu cocaine và các tội danh liên quan đến vũ khí.

Ông Maduro nhiều lần bác bỏ các cáo buộc cho rằng ông có liên quan đến buôn bán ma túy, nói rằng Washington đang sử dụng những cáo buộc này làm cái cớ cho việc thay đổi chế độ tại Venezuela.

Tại phiên xét xử ngày 5/1 ở New York, Tổng thống Maduro cũng bác bỏ tất cả các cáo buộc của Mỹ, khẳng định ông hoàn toàn vô tội.

Chiến dịch mới nhất của Mỹ tại quốc gia Mỹ Latinh này diễn ra sau nhiều thập kỷ quan hệ căng thẳng, được đánh dấu bởi các rạn nứt ngoại giao ngày càng sâu sắc, các lệnh trừng phạt đơn phương trên diện rộng, đối đầu chính trị và những cáo buộc lẫn nhau. Washington từ lâu đã từ chối công nhận ông Maduro là Tổng thống hợp pháp của Venezuela.