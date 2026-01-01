Ông Maduro và vợ sẽ tiếp tục bị biệt giam

Sau phiên điều trần tại tòa liên bang Mỹ, ông Nicolás Maduro và phu nhân Cilia Flores đồng ý tiếp tục bị tạm giam, trong khi khả năng xin tại ngoại được để ngỏ và sẽ xem xét vào thời điểm sau.

Ông Nicolás Maduro được đưa lên trực thăng, áp giải tới tòa án ở New York. Ảnh: Reuters.

Sau hai ngày bị tạm giam tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ, bà Cilia Flores, có mặt tại phiên điều trần đầu tiên tại New York vào ngày 5/1 (giờ địa phương).

Trong phiên tòa, ông Nicolas Maduro và vợ bác bỏ cáo trạng do Mỹ đưa ra, khẳng định mình vô tội, khi dự phiên điều trần tại tòa án ở New York (Mỹ) với cáo buộc buôn ma túy.

Luật sư Barry Pollack, người bào chữa cho ông Nicolás Maduro, cho biết ở thời điểm hiện tại, thân chủ của ông chưa đề nghị được tại ngoại, song vẫn bảo lưu quyền nộp đơn xin tại ngoại vào một thời điểm phù hợp sau này.

Tại phiên tòa, ông Maduro cũng trực tiếp trình bày với thẩm phán mong muốn các ghi chép cá nhân của mình được tôn trọng và ông được phép giữ lại.

Trước đề nghị này, Thẩm phán Alvin Hellerstein đáp lại với chút ngạc nhiên, khẳng định: “Tôi tin rằng ông có quyền giữ các ghi chú đó”.

Một chiếc xe chở ông Nicolás Maduro rời bến sau phiên tòa sơ thẩm tại Tòa án Liên bang Manhattan. Ảnh: Reuters.

Cũng theo luật sư Pollack, phía bào chữa có thể sẽ đệ trình thêm các kiến nghị liên quan đến vị thế của ông Maduro với tư cách là nguyên thủ của một quốc gia có chủ quyền, đồng thời đặt vấn đề về tính hợp pháp của việc quân đội tiến hành bắt giữ ông Maduro, theo New York Post.

Phiên điều trần kết đầu tiên kết thúc sau khoảng 30 phút. Cả ông Nicolás Maduro và phu nhân Cilia Flores đều chấp thuận tiếp tục bị tạm giam trong giai đoạn hiện nay. Theo các luật sư, khả năng nộp đơn xin tại ngoại sẽ được cân nhắc vào thời điểm thích hợp.

Thẩm phán Alvin Hellerstein cho biết phiên điều trần tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 17/3.

Theo truyền thông Mỹ, sau phiên xét hỏi hôm 5/1, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã được đưa rời Tòa án Liên bang Daniel Patrick Moynihan tại Manhattan bằng xe bọc thép.

Ông Maduro và bà Cilia Flores đều tuyên bố không nhận tội trước các cáo buộc liên bang liên quan đến khủng bố ma túy. Đoàn xe sau đó được cho là đưa hai người trở lại Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, nơi họ đang bị giam giữ riêng biệt trong các buồng giam khác nhau.

Sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân, Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước trong khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm, có nguy cơ làm xói mòn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.