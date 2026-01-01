Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Maduro và vợ sẽ tiếp tục bị biệt giam

  • Thứ ba, 6/1/2026 01:32 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau phiên điều trần tại tòa liên bang Mỹ, ông Nicolás Maduro và phu nhân Cilia Flores đồng ý tiếp tục bị tạm giam, trong khi khả năng xin tại ngoại được để ngỏ và sẽ xem xét vào thời điểm sau.

Ông Nicolás Maduro được đưa lên trực thăng, áp giải tới tòa án ở New York. Ảnh: Reuters.

Sau hai ngày bị tạm giam tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ, bà Cilia Flores, có mặt tại phiên điều trần đầu tiên tại New York vào ngày 5/1 (giờ địa phương).

Trong phiên tòa, ông Nicolas Maduro và vợ bác bỏ cáo trạng do Mỹ đưa ra, khẳng định mình vô tội, khi dự phiên điều trần tại tòa án ở New York (Mỹ) với cáo buộc buôn ma túy.

Luật sư Barry Pollack, người bào chữa cho ông Nicolás Maduro, cho biết ở thời điểm hiện tại, thân chủ của ông chưa đề nghị được tại ngoại, song vẫn bảo lưu quyền nộp đơn xin tại ngoại vào một thời điểm phù hợp sau này.

Tại phiên tòa, ông Maduro cũng trực tiếp trình bày với thẩm phán mong muốn các ghi chép cá nhân của mình được tôn trọng và ông được phép giữ lại.

Trước đề nghị này, Thẩm phán Alvin Hellerstein đáp lại với chút ngạc nhiên, khẳng định: “Tôi tin rằng ông có quyền giữ các ghi chú đó”.

Vo chong ong Maduro anh 1

Một chiếc xe chở ông Nicolás Maduro rời bến sau phiên tòa sơ thẩm tại Tòa án Liên bang Manhattan. Ảnh: Reuters.

Cũng theo luật sư Pollack, phía bào chữa có thể sẽ đệ trình thêm các kiến nghị liên quan đến vị thế của ông Maduro với tư cách là nguyên thủ của một quốc gia có chủ quyền, đồng thời đặt vấn đề về tính hợp pháp của việc quân đội tiến hành bắt giữ ông Maduro, theo New York Post.

Phiên điều trần kết đầu tiên kết thúc sau khoảng 30 phút. Cả ông Nicolás Maduro và phu nhân Cilia Flores đều chấp thuận tiếp tục bị tạm giam trong giai đoạn hiện nay. Theo các luật sư, khả năng nộp đơn xin tại ngoại sẽ được cân nhắc vào thời điểm thích hợp.

Thẩm phán Alvin Hellerstein cho biết phiên điều trần tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 17/3.

Theo truyền thông Mỹ, sau phiên xét hỏi hôm 5/1, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã được đưa rời Tòa án Liên bang Daniel Patrick Moynihan tại Manhattan bằng xe bọc thép.

Ông Maduro và bà Cilia Flores đều tuyên bố không nhận tội trước các cáo buộc liên bang liên quan đến khủng bố ma túy. Đoàn xe sau đó được cho là đưa hai người trở lại Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, nơi họ đang bị giam giữ riêng biệt trong các buồng giam khác nhau.

Sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân, Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước trong khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm, có nguy cơ làm xói mòn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Phương Linh

Vợ chồng ông Maduro Mỹ Pháp Liên Hợp Quốc Venezuela điều trần Mỹ Nicolás Maduro Cilia Flores tạm giam

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Vo chong ong Maduro gap van de ve suc khoe hinh anh

Vợ chồng ông Maduro gặp vấn đề về sức khỏe

2 giờ trước 01:14 6/1/2026

0

Tại phiên điều trần đầu tiên ở Mỹ, luật sư cho biết ông Nicolás Maduro và phu nhân Cilia Flores đang gặp vấn đề sức khỏe, trong đó bà Flores có thể bị chấn thương xương sườn.

