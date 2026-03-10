Tổng thống Trump: Cuộc chiến Iran có thể kết thúc trong vài ngày tới

Tổng thống Donald Trump nhận định xung đột với Iran có thể sớm khép lại ngay khi chiến dịch bước sang tuần thứ hai, Foxnews.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Tối 9/3 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump đã tổ chức họp báo tại câu lạc bộ golf Doral, Florida để cập nhật tình hình chiến sự. Cuộc họp diễn ra chỉ vài giờ sau cuộc điện đàm riêng giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin về tình hình tại Iran và Venezuela.

"Chúng tôi vượt xa tiến độ. Tôi không nghĩ rằng chỉ sau một tháng chúng tôi đã ở được vị trí này". Tổng thống tuyên bố một số phương diện của chiến dịch quân sự "gần như đã hoàn tất".

"Mọi thứ họ có đều đã mất"

Tàu chiến Mỹ đổ bộ Trung Đông: Ảnh: Reuters.

Trả lời phóng viên vào thứ Hai (9/3) về khả năng chấm dứt các hoạt động quân sự của Mỹ ngay trong tuần này, ông Trump khẳng định: “Tôi nghĩ vậy”.

Ông nhấn mạnh về sự sụp đổ của bộ máy đối phương: “Hãy nhìn xem, mọi thứ họ có đều đã mất, bao gồm cả bộ máy lãnh đạo. Trên thực tế, có hai cấp lãnh đạo - thậm chí thực tế cho thấy còn nhiều hơn thế - đã bị xóa sổ. Chắc chắn hai cấp lãnh đạo cao nhất đã không còn”.

Tổng thống Trump nhấn mạnh chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran diễn ra "rất, rất mạnh mẽ" và "rất hiệu quả".

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh chính trị Iran có biến động lớn: Mojtaba Khamenei (con trai thứ hai của cố Lãnh đạo Tối cao Ali Khamenei) vừa được đề cử vị trí tối cao. Cha ông đã nắm quyền gần 40 năm trước khi tử vong trong loạt không kích phối hợp của Mỹ và Israel.

Ông nói thêm rằng những nhân vật chủ chốt liên quan vốn không được dư luận biết đến rộng rãi. "Hầu hết mọi người thậm chí chưa từng nghe nói về những nhà lãnh đạo mà họ đang nhắc tới".

Trong những ngày đầu tháng 3, ông Trump đã đưa ra những mốc thời gian mâu thuẫn cho cuộc chiến. Trong bài phát biểu trước các nghị sĩ Cộng hòa Hạ viện vài phút trước đó, người đứng đầu Nhà Trắng gọi chiến dịch này là một "cuộc phiêu lưu ngắn hạn" sau đó tuyên bố sẽ "tiến lên phía trước quyết tâm hơn bao giờ hết để đạt được chiến thắng cuối cùng", theo CNN.

Cũng trong cuộc họp báo nói trên, ông Trump tuyên bố Mỹ đã tấn công hơn 5.000 mục tiêu kể từ khi cuộc xung đột với Iran bắt đầu, "trong đó có nhiều mục tiêu trọng điểm", song quân đội Mỹ đã chừa lại "một số mục tiêu quan trọng cho sau này".

"Nếu chúng ta tấn công váo các mục tiêu này, họ (Iran) sẽ mất nhiều năm để xây dựng lại, chủ yếu xoay quanh điện và một số thứ khác", ông Trump nói.

Người đứng đầu Nhà Trắng nhận xét rằng quyết định tấn công các nước láng giềng của Iran là "vô cùng ngu ngốc và thiếu suy xét", theo CNN.

Ông Trump cho rằng các nước láng giềng của Iran "phần lớn chọn lập trường trung lập hoặc ít nhất là sẽ không can dự vào", đồng thời nói thêm rằng sau các đợt không kích của Iran, "các nước láng giềng của họ đã chọn đứng về phía chúng ta, bắt đầu tấn công Iran và đã khá thành công".

Ông Trump cũng cho rằng quyết định tấn công Iran đã giúp ông giữ đúng lời hứa vào năm 2015 rằng ông sẽ không để Iran có được vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Trump nói rằng Iran đã bày tỏ tham vọng tiếp tục chương trình hạt nhân trong các cuộc đàm phán hạn chế giữa giới chức Mỹ và Iran trong 12 tháng trở lại đây.

Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Jared Kushner của ông Trump đã tiến hành ba vòng đàm phán với các quan chức Iran dưới sự trung gian của Oman. Các bên đã không thể đạt được giải pháp ngoại giao.

"Mặc dù xuất hiện vô số cơ hội để từ bỏ tham vọng hạt nhân, họ đã nói với ông Witkoff rằng 'chúng tôi muốn tiếp tục chế tạo'", ông Trump nói với các phóng viên ở Doral, Florida.

Ông Trump mô tả quan điểm của phía Iran là "về cơ bản muốn tiếp tục chế tạo vũ khí hạt nhân". Ông Trump suy đoán rằng nếu Mỹ không nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào mùa hè 2025, "họ (Iran) đã có vũ khí hạt nhân, họ đã sử dụng nó từ lâu trước đây và có thể Israel đã bị hủy diệt".

Xung đột với Iran sẽ làm giảm giá dầu?

Người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định: Eo biển Hormuz sẽ an toàn. Ảnh: Fox News.

Trong khuôn khổ cuộc họp báo ngày 9/3, ông Trump lập luận rằng xung đột với Iran sẽ làm giảm giá dầu trong dài hạn dù hiện nay giá dầu tăng phi mã do việc vận chuyển qua Eo biển Hormuz bị gián đoạn.

"Eo biển Hormuz sẽ an toàn", người đứng đầu Nhà Trắng phát biểu. "Chúng tôi sẽ chấm dứt sự đe dọa này một lần và mãi mãi, qua đó giúp giảm giá nhiên liệu cho các gia đình Mỹ".

"Chúng ta không thực sự bị ảnh hưởng", ông Trump nói thêm. "Chúng ta có rất nhiều dầu".

Ông Trump cũng cho rằng Iran đã chuẩn bị "chiếm lấy Trung Đông" nếu Mỹ và Israel không khởi động chiến dịch không kích.

"Iran là một cường quốc. Họ đã toan tính chiếm lấy Trung Đông. Nếu chúng ta không tấn công trước, họ đã chiếm lấy Trung Đông", ông Trump nói.

Người đứng đầu Nhà Trắng tuyên bố "phần lớn" tên lửa và các loại vũ khí khác của Iran hiện đã bị phá hủy. Ông cho rằng kho vũ khí này "được chuẩn bị để nhằm vào những quốc gia Trung Đông không liên quan".

Tổng thống 79 tuổi nói rằng Iran cũng chuẩn bị hủy diệt Israel nhưng Mỹ đã "ngăn chặn điều này kịp thời".

Câu trả lời đầy ẩn ý của ông Trump về tân lãnh đạo Iran

Trong cuộc họp báo tại Florida, ông Trump cũng đề cập đến cuộc điện đàm kéo dài gần một giờ với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Tổng thống Trump mô tả cuộc điện đàm "diễn ra tốt đẹp" và nói rằng nhà lãnh đạo Nga đã bày tỏ sự quan tâm và mong muốn giải quyết cuộc khủng hoảng đang leo thang tại Trung Đông, theo CNN.

Người đứng đầu Nhà Trắng bày tỏ sự thất vọng khi Iran chọn Mojtaba Khamenei, con trai thứ của cố lãnh tụ tối cao nước này, làm người lèo lái đất nước. "Tôi thấy thất vọng vì chúng ta đều cho rằng quyết định này sẽ đưa đất nước của họ vào vòng xoáy của vấn đề cũ, nên tôi thất vọng với lựa chọn của họ", ông Trump nói.

Khi được các phóng viên hỏi liệu ông Mojtaba Khamenei có bị phía Mỹ nhắm tới hay không, ông Trump từ chối trả lời thẳng. "Chuyện này không phù hợp chút nào. Nhưng này, tôi biết tôi là người bị nhắm tới đấy", tổng thống 79 tuổi đáp.

Ông Trump cũng lặp lại quan điểm rằng Mỹ nên can thiệp vào quá trình chọn lãnh đạo mới của Iran, theo CNN. Tổng thống Trump phát đi tín hiệu về phương án tìm kiếm lãnh đạo mới ngay từ bên trong hàng ngũ hiện tại của Tehran. Ông Trump khẳng định sự ưu tiên đối với một tiến trình chuyển giao quyền lực không gây sụp đổ hệ thống, lấy dẫn chứng từ tiền lệ tại Caracas. "Tôi thích ý tưởng nội bộ vì nó hiệu quả. Tôi nghĩ chúng tôi đã chứng minh điều đó ở Venezuela".

Đồng thời, người đứng đầu Nhà Trắng tuyên bố rằng thân nhân của các binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc xung đột với Iran yêu cầu ông "hoàn thành mục tiêu".

"Tôi đã đến Dover hôm qua. Tôi gặp bố mẹ của các tử sĩ, họ là những người tuyệt vời", ông nói, nhấn mạnh rằng họ khẩn thiết yêu cầu ông "hoàn thành mục tiêu" trong cuộc đối đầu với Iran.

