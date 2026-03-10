Ông Trump và ông Putin điện đàm về Iran

Tổng thống Mỹ đã có cuộc điện đàm kéo dài khoảng một giờ với người đồng cấp Nga, thảo luận về xung đột Iran, chiến sự Ukraine và những rủi ro đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/3 đã tiến hành một cuộc điện đàm nhằm trao đổi về các diễn biến quốc tế gần đây, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông và cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.

Theo trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov, cuộc gọi do phía Mỹ chủ động khởi xướng và kéo dài khoảng một giờ. Ông Ushakov mô tả cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo mang tính xây dựng và thẳng thắn.

"Cuộc đối thoại diễn ra theo phong cách công việc, cởi mở và mang tính xây dựng", ông Ushakov nói, đồng thời cho biết cả hai bên đều bày tỏ sẵn sàng tiếp tục duy trì các kênh liên lạc thường xuyên trong thời gian tới. Theo trợ lý Điện Kremlin, việc duy trì đối thoại trực tiếp được xem là cần thiết trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng quốc tế ngày càng phức tạp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik.

Một trong những nội dung chính của cuộc điện đàm là tình hình xung đột tại Ukraine. Theo ông Ushakov, Tổng thống Trump đã tái khẳng định rằng Washington mong muốn chấm dứt các hành động thù địch giữa Nga và Ukraine, đồng thời hướng tới một giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc chiến. Ông Putin đã cảm ơn những nỗ lực trung gian mà chính quyền Mỹ đang tiến hành trong các cuộc trao đổi giữa Nga, Mỹ và Ukraine nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Bên cạnh vấn đề Ukraine, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về tình hình căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là cuộc xung đột liên quan đến Iran. Theo ông Ushakov, Tổng thống Putin đã chia sẻ với người đồng cấp Mỹ về các cuộc trao đổi gần đây của ông với lãnh đạo nhiều quốc gia Vùng Vịnh cũng như với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ông Trump cũng đưa ra quan điểm riêng về diễn biến tại khu vực này và hai bên đã có cuộc trao đổi mà ông Ushakov mô tả là "rất thực chất".

Theo Điện Kremlin, đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ tháng 12 năm ngoái. Khi đó, Nhà Trắng mô tả cuộc trao đổi có tính chất "tích cực".

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Nga liên tục bày tỏ lo ngại về những hệ lụy kinh tế toàn cầu do xung đột Trung Đông gây ra. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Putin cảnh báo rằng tình trạng chiến sự leo thang có thể làm gián đoạn nghiêm trọng các tuyến cung ứng năng lượng toàn cầu, đặc biệt khi eo biển Hormuz, vốn là tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng của thế giới, trên thực tế đang bị đóng lại.

Phát biểu tại một cuộc họp chính phủ, nhà lãnh đạo Nga cho rằng tình hình hiện nay có thể dẫn tới những biến động lớn trên thị trường năng lượng. Ông nói cuộc xung đột có thể khiến hoạt động sản xuất dầu tại khu vực Vùng Vịnh bị đình trệ và dẫn tới "thực tế giá cả mới" trên thị trường năng lượng toàn cầu. Đồng thời, ông khẳng định Nga vẫn sẽ duy trì vai trò là nhà cung cấp năng lượng ổn định cho các đối tác.

"Chúng tôi vẫn là một nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy", ông Putin nhấn mạnh, đồng thời cho biết Moscow sẽ tiếp tục cung cấp dầu và khí đốt cho những quốc gia mà Nga coi là đối tác tin cậy. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh thị trường năng lượng quốc tế đang theo dõi sát sao những diễn biến tại Trung Đông, nơi bất kỳ sự gián đoạn nào đối với các tuyến vận tải dầu khí cũng có thể gây tác động lan tỏa trên quy mô toàn cầu.