Tổng thống Putin sẵn sàng hòa giải xung đột Mỹ - Israel - Iran

  • Thứ ba, 3/3/2026 10:04 (GMT+7)
  • 22 giờ trước

Giữa nguy cơ xung đột lan rộng ở Trung Đông, ông Putin nhấn mạnh giải pháp chính trị - ngoại giao và khẳng định Moscow sẵn sàng góp phần ổn định tình hình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters.

Theo thông cáo Điện Kremlin được RiaNovosti dẫn lại tối 2/3 (giờ địa phương), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trao đổi quan trọng với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman Al Saud về tình hình khu vực sau khi MỹIsrael phát động chiến dịch tấn công Iran.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ quan ngại sâu sắc trước nguy cơ xung đột lan rộng khắp Trung Đông và có thể dẫn đến “những hậu quả thảm khốc”. Tổng thống Putin nhấn mạnh cần xử lý “tình thế cực kỳ nguy hiểm hiện nay” bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao thay vì tiếp tục leo thang quân sự.

Về phần mình, Thái tử Mohammed bin Salman cho rằng Nga có thể đóng vai trò tích cực trong việc ổn định tình hình, nhờ duy trì quan hệ hữu nghị với Iran cũng như nhiều quốc gia khác tại vùng Vịnh.

Không chỉ Riyadh, Điện Kremlin cho biết ông Putin còn trao đổi với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất Mohamed bin Zayed Al Nahyan về diễn biến quân sự leo thang.

Hãng thông tấn nhà nước UAE WAM đưa tin hai bên đã thảo luận các cuộc tấn công của Iran nhằm vào lãnh thổ UAE và một số quốc gia Arab, đồng thời đánh giá tác động của xung đột đối với hòa bình và ổn định quốc tế. Hai nhà lãnh đạo kêu gọi chấm dứt ngay hành động leo thang và đặt đối thoại, ngoại giao làm ưu tiên hàng đầu.

Tổng thống Nga cũng điện đàm với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani và Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa. Các bên bày tỏ hy vọng xung đột sớm được kiềm chế và quay trở lại giải quyết bất đồng bằng các biện pháp chính trị dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng.

Ông Putin khẳng định Nga sẵn sàng sử dụng “mọi biện pháp có thể” nhằm góp phần ổn định khu vực, theo RT.

Cùng ngày 2/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng điện đàm với người đồng cấp Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud, tái khẳng định lập trường ủng hộ chấm dứt ngay các hành động thù địch và bảo vệ dân thường cùng cơ sở hạ tầng dân sự ở Iran cũng như các nước láng giềng.

Căng thẳng tại Trung Đông bùng phát từ ngày 28/2, khi Mỹ và Israel mở chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, khiến Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei cùng một số chỉ huy cấp cao thiệt mạng. Tehran sau đó đáp trả bằng việc phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trên khắp vùng Vịnh.

Chiến dịch của Mỹ - Israel hiện đã bước sang ngày thứ tư. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục các đòn tấn công trong nhiều tuần nếu cần thiết hoặc “cho đến khi tất cả mục tiêu được hoàn thành”.

Mỹ - Israel nêu lý do tấn công Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định Washington không tìm cách thay đổi chế độ tại Iran, song không loại trừ khả năng triển khai bộ binh nếu cần thiết.

22 giờ trước

Mỹ không loại trừ khả năng tấn công Iran trên bộ

Giới chức Mỹ thừa nhận không thể chặn toàn bộ hỏa lực đáp trả và đang cân nhắc mọi lựa chọn, kể cả triển khai bộ binh, để đạt mục tiêu quân sự tại Iran.

23 giờ trước

Trung Quốc ủng hộ Iran

Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh ủng hộ Iran bảo vệ chủ quyền trước đòn đánh của Mỹ - Israel, đồng thời kêu gọi chấm dứt chiến sự và ngăn xung đột lan khắp Trung Đông.

34:2035 hôm qua

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

Phương Linh

Putin Donald Trump Vladimir Putin Israel Mỹ Nga Pháp Trung Đông Iran Iran Nga Trung Đông Saudi Arabia Arab Thống nhất Qatar vùng Vịnh Mỹ Israel tấn công

  • Vladimir Putin

    Vladimir Putin

    Vladimir Vladimirovich Putin là một chính trị gia người Nga và là cựu Thủ tướng của Liên bang Nga, là Tổng thống thứ hai của Nga từ 7 tháng 5 năm 2000 cho đến 7 tháng 5 năm 2008, và một lần nữa, là Tổng thống thứ bốn của Nga từ 7 tháng 5 năm 2012.

    • Ngày sinh: 7/10/1952
    • Vợ: Lyudmila Putina (đã ly hôn)
    • Con: 2
    • Chiều cao: 1.7m

    Website

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

Vì sao khối Arab chưa đáp trả Iran?

Phần lớn các quốc gia Arab đến nay vẫn thể hiện sự kiềm chế và tránh đối đầu trực tiếp với Iran, bất chấp việc Tehran tấn công nhiều mục tiêu lớn.

