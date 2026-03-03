Tổng thống Putin sẵn sàng hòa giải xung đột Mỹ - Israel - Iran

Giữa nguy cơ xung đột lan rộng ở Trung Đông, ông Putin nhấn mạnh giải pháp chính trị - ngoại giao và khẳng định Moscow sẵn sàng góp phần ổn định tình hình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters.

Theo thông cáo Điện Kremlin được RiaNovosti dẫn lại tối 2/3 (giờ địa phương), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trao đổi quan trọng với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman Al Saud về tình hình khu vực sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công Iran.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ quan ngại sâu sắc trước nguy cơ xung đột lan rộng khắp Trung Đông và có thể dẫn đến “những hậu quả thảm khốc”. Tổng thống Putin nhấn mạnh cần xử lý “tình thế cực kỳ nguy hiểm hiện nay” bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao thay vì tiếp tục leo thang quân sự.

Về phần mình, Thái tử Mohammed bin Salman cho rằng Nga có thể đóng vai trò tích cực trong việc ổn định tình hình, nhờ duy trì quan hệ hữu nghị với Iran cũng như nhiều quốc gia khác tại vùng Vịnh.

Không chỉ Riyadh, Điện Kremlin cho biết ông Putin còn trao đổi với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất Mohamed bin Zayed Al Nahyan về diễn biến quân sự leo thang.

Hãng thông tấn nhà nước UAE WAM đưa tin hai bên đã thảo luận các cuộc tấn công của Iran nhằm vào lãnh thổ UAE và một số quốc gia Arab, đồng thời đánh giá tác động của xung đột đối với hòa bình và ổn định quốc tế. Hai nhà lãnh đạo kêu gọi chấm dứt ngay hành động leo thang và đặt đối thoại, ngoại giao làm ưu tiên hàng đầu.

Tổng thống Nga cũng điện đàm với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani và Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa. Các bên bày tỏ hy vọng xung đột sớm được kiềm chế và quay trở lại giải quyết bất đồng bằng các biện pháp chính trị dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng.

Ông Putin khẳng định Nga sẵn sàng sử dụng “mọi biện pháp có thể” nhằm góp phần ổn định khu vực, theo RT.

Cùng ngày 2/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng điện đàm với người đồng cấp Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud, tái khẳng định lập trường ủng hộ chấm dứt ngay các hành động thù địch và bảo vệ dân thường cùng cơ sở hạ tầng dân sự ở Iran cũng như các nước láng giềng.

Căng thẳng tại Trung Đông bùng phát từ ngày 28/2, khi Mỹ và Israel mở chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, khiến Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei cùng một số chỉ huy cấp cao thiệt mạng. Tehran sau đó đáp trả bằng việc phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trên khắp vùng Vịnh.

Chiến dịch của Mỹ - Israel hiện đã bước sang ngày thứ tư. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục các đòn tấn công trong nhiều tuần nếu cần thiết hoặc “cho đến khi tất cả mục tiêu được hoàn thành”.