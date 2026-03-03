Lịch sử đối đầu căng thẳng Mỹ - Iran

Sau hơn 45 năm kể từ Cách mạng Hồi giáo 1979, quan hệ Mỹ - Iran đã rơi vào điểm gãy đổ nghiêm trọng nhất lịch sử với cái chết của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei trong chiến dịch không kích vừa qua.
Khi chính quyền Tehran tuyên bố quốc tang và Washington công khai mục tiêu thay đổi hệ thống lãnh đạo tại Iran, Trung Đông đang đứng trước một "vòng xoáy hận thù" mới với những hệ quả không thể đảo ngược. Cùng nhìn lại hành trình từ đồng minh thành "kẻ thù không đội trời chung" để giải mã nguồn cơn của cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong 50 năm qua.
Nguồn: Alj Azeera.
