Thế giới

Lịch sử đối đầu căng thẳng Mỹ - Iran

  • Thứ ba, 3/3/2026 11:26 (GMT+7)
  • 20 giờ trước

Nửa thế kỷ đối đầu Mỹ - Iran, từ những cái bắt tay chiến lược thời Chiến tranh Lạnh đến bờ vực của một cuộc chiến toàn diện năm 2026.

Sau hơn 45 năm kể từ Cách mạng Hồi giáo 1979, quan hệ Mỹ - Iran đã rơi vào điểm gãy đổ nghiêm trọng nhất lịch sử với cái chết của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei trong chiến dịch không kích vừa qua.

Khi chính quyền Tehran tuyên bố quốc tang và Washington công khai mục tiêu thay đổi hệ thống lãnh đạo tại Iran, Trung Đông đang đứng trước một "vòng xoáy hận thù" mới với những hệ quả không thể đảo ngược. Cùng nhìn lại hành trình từ đồng minh thành "kẻ thù không đội trời chung" để giải mã nguồn cơn của cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong 50 năm qua.

Iran anh 1
Iran anh 2

Nguồn: Alj Azeera.

