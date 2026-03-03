Mỹ - Israel nêu lý do tấn công Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định Washington không tìm cách thay đổi chế độ tại Iran, song không loại trừ khả năng triển khai bộ binh nếu cần thiết.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Washington sẽ không "sa lầy" trong xung đột với Iran, đồng thời nhấn mạnh chiến dịch hiện nay không nhằm mục tiêu thay đổi chế độ tại Tehran.

Phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi chiến sự leo thang hôm 28/2, ông Hegseth mô tả các cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel là "chiến dịch không quân sát thương và chính xác nhất trong lịch sử".

"Đây không phải là Iraq. Đây không phải một cuộc chiến kéo dài vô tận", ông Hegseth tuyên bố tại Lầu Năm Góc, đồng thời nhấn mạnh đây "không phải là một nỗ lực xây dựng dân chủ".

Ông cho biết hiện không có bộ binh của Mỹ tại Iran, song từ chối loại trừ khả năng triển khai lực lượng nếu tình hình đòi hỏi, nói rằng ông sẽ không suy đoán về những gì Washington "sẽ hoặc sẽ không thực hiện".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cũng để ngỏ phương án sử dụng bộ binh. Trả lời phỏng vấn New York Post, người đứng đầu Nhà Trắng nói: "Tôi không e ngại chuyện bộ binh. Tôi nói ‘có thể không cần’ hoặc ‘nếu cần thiết’".

Theo các quan chức Mỹ, ông Trump đã phê chuẩn kế hoạch tấn công từ hôm 27/2, sớm hơn so với thông tin được công bố trước đó. Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ hành động không phải vì Iran chuẩn bị một cuộc tấn công phủ đầu bằng tên lửa đạn đạo, mà do lo ngại Tehran sẽ trả đũa sau khi Israel phát động chiến dịch nhằm vào lãnh tụ Ali Khamenei.

Ông Rubio nói: "Đã tồn tại một mối đe dọa cận kề và đó là việc chúng tôi biết rằng nếu Iran bị tấn công, họ sẽ lập tức nhắm vào chúng tôi". Phát biểu này khác với một số thông tin trước đó từ giới chức Mỹ cho rằng Iran đang chuẩn bị đòn tấn công trực tiếp.

Về mục tiêu quân sự, ông Hegseth cho biết chiến dịch nhằm phá hủy hải quân Iran, năng lực sản xuất tên lửa đạn đạo và khả năng phát triển vũ khí hạt nhân của nước này.

"Chúng ta không khởi đầu cuộc chiến này, song dưới thời Tổng thống Trump, chúng ta sẽ kết thúc nó", ông Hegseth phát biểu, đồng thời nhấn mạnh Mỹ "chiến đấu để giành chiến thắng" theo các điều kiện do Washington đặt ra.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, cho biết Mỹ đã giành ưu thế trên không cục bộ sau khi vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Iran.

Tuy nhiên, Tướng Caine cảnh báo chiến dịch "không thể hoàn tất chỉ sau một đêm" và có thể sẽ còn tổn thất. Theo ông, 6 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng do một tên lửa đạn đạo xuyên thủng hệ thống phòng thủ của lực lượng đồng minh.

Theo thông tin từ Lầu Năm Góc, Bộ Tư lệnh Không gian và Bộ Tư lệnh Mạng Mỹ đã làm tê liệt hệ thống liên lạc và cảm biến của Iran trước khi hơn 100 máy bay, bao gồm tiêm kích, máy bay ném bom và thiết bị bay không người lái, đồng loạt xuất kích từ đất liền và trên biển.

Giới chức quốc phòng Mỹ cho biết chiến dịch sẽ tiếp tục được điều chỉnh tùy theo diễn biến thực địa, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên kiềm chế nhằm tránh leo thang thêm căng thẳng khu vực.

Theo Al Jazeera.

Đồng quan điểm với Mỹ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng khẳng định chiến dịch quân sự chung với Mỹ sẽ kết thúc nhanh chóng và dứt khoát, đồng thời dự báo về một "kỷ nguyên hòa bình chưa từng thấy" tại Trung Đông sau khi chính quyền Tehran sụp đổ.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Thủ tướng Netanyahu thẳng thừng bác bỏ những lo ngại về một cuộc chiến kéo dài tại Iran. "Đây sẽ là một hành động nhanh chóng và dứt khoát. Các bạn sẽ không phải đối mặt với một cuộc chiến không hồi kết”.

Ông lập luận rằng chính quyền Tehran đang ở "thời điểm yếu nhất" kể từ khi thành lập năm 1979, tạo điều kiện thuận lợi cho một chiến thắng sớm.

Khác với những thông điệp thận trọng từ Lầu Năm Góc, ông Netanyahu công khai kỳ vọng các cuộc không kích của Mỹ và Israel sẽ tạo ra tiền đề cho việc thay đổi chính quyền Iran.

Trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định mục tiêu chỉ là vô hiệu hóa năng lực hạt nhân và tên lửa, thì ông Netanyahu tin rằng sự sụp đổ của chính quyền Iran là chìa khóa giải quyết "95% vấn đề của Trung Đông".

Thủ tướng Israel đưa ra một viễn cảnh lạc quan hậu xung đột: "Chiến dịch này sẽ mở ra một kỷ nguyên hòa bình mà chúng ta thậm chí chưa từng mơ tới”.

Trước những ý kiến cho rằng Israel đang "kéo" Mỹ vào cuộc chiến, ông Netanyahu gọi đó là điều "nực cười". Ông ca ngợi Tổng thống Mỹ là "nhà lãnh đạo mạnh mẽ nhất thế giới", người hành động dựa trên lợi ích của nước Mỹ và các thế hệ tương lai.

Thủ tướng Netanyahu khẳng định ông Trump tự có những đánh giá sắc bén về mối đe dọa từ Iran mà không cần sự tác động từ bên ngoài.

Israel công bố video không kích trụ sở chính quyền Iran Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 1/3 công bố đoạn video chính thức đầu tiên cho thấy các đòn không kích nhằm vào mục tiêu là các trụ sở của chính quyền Iran nằm tại trung tâm thủ đô Tehran.