Việt Nam có 6 tàu biển ở điểm nóng Trung Đông

Qua rà soát, hiện có 6 tàu Việt Nam đang hoạt động trong khu vực Trung Đông. Các tàu được yêu cầu thường xuyên cập nhật thông tin an ninh hàng hải từ cơ quan có thẩm quyền, tuân thủ nghiêm các cảnh báo của quốc gia sở tại cũng như khu vực chịu ảnh hưởng chiến sự.

Theo , Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) đang khẩn trương rà soát, liên hệ và phát cảnh báo an toàn tới các tàu, thuyền viên Việt Nam đang hoạt động hoặc dự kiến đi qua khu vực eo biển Hormuz và vùng lân cận - nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro trong bối cảnh xung đột quân sự tại Trung Đông diễn biến phức tạp.

Qua rà soát, hiện có 6 tàu Việt Nam đang hoạt động trong khu vực. Các tàu được yêu cầu thường xuyên cập nhật thông tin từ cơ quan có thẩm quyền, tuân thủ nghiêm các cảnh báo của quốc gia sở tại cũng như khu vực chịu ảnh hưởng chiến sự. Thuyền trưởng và thuyền viên được nhắc nhở duy trì trực canh an toàn theo quy định, bật và duy trì hoạt động của hệ thống nhận dạng tự động AIS, đồng thời rà soát và thực hiện đầy đủ kế hoạch an ninh tàu.

Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, các tàu cần chủ động điều chỉnh hải trình để tránh xa khu vực nguy hiểm và báo cáo ngay khi phát hiện các tình huống bất thường trên biển nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Có 6 tàu Việt Nam đang hoạt động trong khu vực gần eo biển Hormuz và vùng lân cận. Ảnh minh họa: Marineinsight.

Hôm nay (3/3), Reuters đưa tin truyền thông Iran dẫn lời một số quan chức quân sự cho biết eo biển Hormuz và lực lượng hải quân nước này sẵn sàng nổ súng vào bất kỳ tàu nào cố gắng đi qua. Eo biển Hormuz nằm giữa Iran và Oman, nối vùng Vịnh với vịnh Oman và Biển Arab. Ở điểm hẹp nhất, eo biển rộng khoảng 33 km, trong khi mỗi chiều của luồng hàng hải chỉ khoảng 3 km.

Dữ liệu của Vortexa cho thấy trung bình trong năm 2025 có hơn 20 triệu thùng dầu thô, condensate và nhiên liệu đi qua tuyến này mỗi ngày. Các quốc gia xuất khẩu dầu lớn của OPEC như Ả Rập Xê Út, Iran, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Kuwait và Iraq đều phụ thuộc nhiều vào tuyến vận tải này để đưa dầu ra thị trường quốc tế, đặc biệt là châu Á. Qatar - một trong những nước xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới - cũng vận chuyển phần lớn LNG qua eo biển này.

Ngày 2/3, tàu thuyền đều đã chuyển hướng để tránh đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: X.

Đối với hoạt động vận tải biển Việt Nam, tuyến Trung Đông là một hành lang thương mại quan trọng. Các chuyến tàu hàng từ Việt Nam đi Trung Đông, chẳng hạn đến cảng Jebel Ali (UAE), thường di chuyển qua eo Malacca, Ấn Độ Dương và Biển Đỏ. Tuy nhiên, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông và khu vực Biển Đỏ, nhiều tàu vận tải có thể phải thay đổi lộ trình, đi vòng qua Mũi Hảo Vọng (Nam Phi) thay vì như thông thường, khiến thời gian vận chuyển kéo dài đáng kể.

Ngoài các tàu mang cờ Việt Nam, nhiều thuyền viên Việt Nam cũng làm việc trên các tàu vận tải quốc tế như tàu dầu hay tàu container, thường xuyên hoạt động tại vùng biển Trung Đông, đặc biệt là khu vực gần eo biển Hormuz và Oman. Tuy nhiên, ngày 2/3 Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Nội vụ đã có công văn gửi các doanh nghiệp phái cử, yêu cầu tạm dừng đưa người đi làm việc tại Trung Đông từ 1/3 cho đến khi tình hình được kiểm soát và ổn định trở lại.

Trong quá trình theo dõi tình hình khu vực Trung Đông, ngày 2/3, VMRCC nhận được thông tin từ Công ty TNHH Vận tải Dầu khí Phương Đông - chủ tàu Sand (quốc tịch Panama) - về một vụ cứu nạn trên biển xảy ra một ngày trước đó.

Theo báo cáo, ngày 1/3, khi đang hoạt động trên vùng biển ngoài khơi Muscat (Oman), tàu Sand phát hiện tàu Mkd Vyom (quốc tịch Marshall Islands) gặp nạn và đã tổ chức cứu vớt thành công 21 thuyền viên trên tàu.

Hình ảnh thuyền viên tàu MKD VYOM gặp nạn. Ảnh: VMRCC.

Những người được cứu gồm 1 thuyền viên quốc tịch Ukraine, 4 thuyền viên Bangladesh và 16 thuyền viên Ấn Độ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, VMRCC đã liên hệ với tàu Sand và chủ tàu để xác minh tình hình, đồng thời xác nhận tàu an toàn và sức khỏe của các thuyền viên được cứu vớt ổn định.