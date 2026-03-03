Hezbollah mở mặt trận mới, Israel dọa trả đũa mạnh

Hezbollah phóng tên lửa và UAV vào miền Bắc Israel, tuyên bố trả đũa cho Iran, trong khi Israel huy động 100.000 quân dự bị và cảnh báo "mọi phương án đều được cân nhắc".

Rạng sáng 2/3 (giờ địa phương), lực lượng Hezbollah đã phóng "tên lửa và một loạt máy bay không người lái" nhằm vào một căn cứ quân sự ở miền Bắc Israel, mở thêm một mặt trận mới trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang, theo CNN.

Nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn cho biết hành động này nhằm trả đũa việc Iran mất lãnh tụ Ayatollah Ali Khamenei.

Phía Israel tuyên bố cuộc tấn công không gây thiệt hại đáng kể. Theo thông tin từ quân đội Israel, một đầu đạn đã bị đánh chặn, các quả còn lại rơi xuống khu vực trống. Tuy nhiên, động thái của Hezbollah được xem là bước ngoặt có thể đẩy căng thẳng dọc biên giới Israel - Lebanon lên mức nguy hiểm mới.

Khói bốc lên tại Beirut vào tối 2/2 sau khi xung đột giữa Israel và Beirut leo thang. Ảnh: Reuters.

Tại Beirut, Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam lên án đây là "một hành động vô trách nhiệm và đáng ngờ", đồng thời tuyên bố cấm các hoạt động quân sự của Hezbollah. Trước đó một tuần, Ngoại trưởng Lebanon Youssef Raggi cũng cảnh báo rằng bất kỳ sự can dự nào của Hezbollah có thể khiến Israel tấn công các mục tiêu hạ tầng. Trên mạng xã hội, ông Raggi bày tỏ hy vọng Hezbollah sẽ "tránh những cuộc phiêu lưu mới và giúp Lebanon không phải hứng chịu thêm tàn phá".

Dù lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah có hiệu lực từ năm 2024, quân đội Israel vẫn tiến hành các cuộc không kích gần như hàng ngày tại Lebanon, cáo buộc Hezbollah tái vũ trang và vi phạm thỏa thuận.

Tháng 11/2025, Israel tuyên bố đã tiêu diệt nhân vật số hai và là Tham mưu trưởng của Hezbollah, Haytham Ali Tabatabai, trong một cuộc tấn công có mục tiêu. Tuy nhiên, các hoạt động trước đây chủ yếu mang tính đơn lẻ.

Sau đòn tấn công mới nhất, Israel phát tín hiệu sẽ gia tăng đáng kể các biện pháp quân sự. Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Chuẩn tướng Effie Defrin, tuyên bố: "Hezbollah đã nổ súng đêm 1/3. Chúng tôi đã cảnh báo. Họ sẽ phải trả giá đắt".

Theo Bộ Y tế Lebanon, ít nhất 31 người đã thiệt mạng và 149 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel nhằm vào Beirut và miền Nam Lebanon.

Một ngày trước đó, Israel thông báo huy động 100.000 quân dự bị, bao gồm "hàng chục tiểu đoàn, lữ đoàn và sư đoàn", nhiều đơn vị được triển khai tới khu vực biên giới phía bắc. Quân đội Israel hiện vẫn duy trì kiểm soát năm điểm bên kia biên giới, coi đây là các vị trí quan sát lâu dài để theo dõi miền Nam Lebanon.

Trả lời câu hỏi về khả năng mở chiến dịch trên bộ quy mô lớn vào Lebanon, Chuẩn tướng Defrin cho biết: "Mọi phương án đều được cân nhắc. Chúng tôi đang tiến hành đánh giá tình hình liên tục". Trong khi đó, người phát ngôn phụ trách truyền thông nước ngoài của IDF, Trung tá Nadav Shoshani, khẳng định "chưa có sự chuẩn bị tức thời cho một cuộc tấn công trên bộ", song cảnh báo rằng nếu Hezbollah tiếp tục leo thang, tình hình "có thể kéo dài nhiều tuần".

IDF tấn công tiêu diệt người đứng đầu cơ quan tình báo của Hezbollah Tờ Times of Israel cho biết các cuộc tấn công của Israel trên khắp Lebanon tiêu diệt một chỉ huy cao cấp của PIJ, đánh trúng các ngân hàng liên kết với Hezbollah. Beirut yêu cầu nhóm này giao nộp vũ khí và ra lệnh cho quân đội ngăn chặn nhóm này tấn công Israel.