Mỹ phô diễn sức mạnh công nghệ trong 'cơn thịnh nộ dữ dội'

Chiến dịch tấn công quy mô lớn của Mỹ nhằm vào Iran không chỉ sử dụng hỏa lực hiện đại mà còn đánh dấu việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và UAV chi phí thấp trong thực chiến.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết Lầu Năm Góc đã huy động nhiều khí tài hiện đại, từ tên lửa hành trình đến máy bay tàng hình và hệ thống không người lái trong chiến dịch "Cơn thịnh nộ dữ dội" nhằm vào các mục tiêu tại Iran.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Washington xác nhận sử dụng các UAV tấn công một chiều chi phí thấp trong thực chiến, đồng thời ứng dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) từ công ty công nghệ Anthropic trong quá trình điều phối chiến dịch.

Hỏa lực đa tầng và chiến lược "số lượng lớn chi phí thấp"

Theo CENTCOM, chiến dịch bao gồm các đòn tấn công bằng tên lửa hành trình Tomahawk, tiêm kích F-35 Lightning II, F/A-18 Hornet và máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit. Hình ảnh do CENTCOM công bố cho thấy các khí tài này đã tham gia trực tiếp vào các đòn không kích.

Đối tượng tấn công được cho là các cơ sở tên lửa ngầm được gia cố của Iran. Oanh tạc cơ B-2 đã thả bom nặng gần một tấn nhằm vào các mục tiêu kiên cố dưới lòng đất. Theo giới chuyên gia, việc sử dụng B-2 cho thấy Washington muốn bảo đảm khả năng xuyên phá tối đa đối với các công trình phòng thủ kiên cố.

B-2 Spirit, được mệnh danh là "bóng ma tàng hình" của Không quân Mỹ, do tập đoàn Northrop Grumman sản xuất, có sải cánh khoảng 52 m và tầm bay lên tới 6.000 hải lý mà không cần tiếp nhiên liệu. Khả năng tàng hình giúp máy bay này vượt qua hệ thống radar đối phương, thực hiện các đòn đánh chính xác.

"Bóng ma tàng hình" B-2 Spirit là một trong những oanh tạc cơ có sức răn đe cao nhất từng tham chiến trong lịch sử. Ảnh: Reuters.

Song song với khí tài đắt đỏ, Mỹ cũng triển khai UAV tấn công chi phí thấp LUCAS, với giá ước tính khoảng 35.000 USD mỗi chiếc. Đây được xem là bước đi theo chiến lược "chi phí thấp số lượng lớn" để tăng cường sức ép chiến thuật.

Các UAV một chiều này được cho là phát triển dựa trên mô hình Shahed-136 của Iran. Việc Mỹ áp dụng thiết kế tương tự cho thấy xu hướng học hỏi và thích ứng trong chiến tranh công nghệ cao.

UAV MQ-9 Reaper của Mỹ. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, Mỹ còn sử dụng UAV MQ-9 Reaper cùng các hệ thống chống UAV nhằm bảo vệ lực lượng. Sự kết hợp giữa phương tiện giá rẻ và nền tảng công nghệ cao phản ánh cách tiếp cận đa tầng trong tác chiến hiện đại.

Tên lửa Tomahawk, do Raytheon Technologies sản xuất, có tầm bắn khoảng 1.600 km và giá trung bình khoảng 1,3 triệu USD mỗi quả. Lầu Năm Góc dự kiến mua 57 quả trong năm 2026 và đang thúc đẩy kế hoạch nâng sản lượng lên 1.000 quả mỗi năm, SCMP dẫn nguồn các tài liệu ngân sách quốc phòng Mỹ.

Ứng dụng AI

Một điểm đáng chú ý của chiến dịch là việc Lầu Năm Góc sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo của Anthropic, bao gồm hệ thống Claude, để hỗ trợ quá trình tác chiến. Tuy nhiên, Reuters cho biết chưa thể xác định cụ thể AI được ứng dụng trong khâu nào của chiến dịch.

Việc triển khai AI diễn ra trong bối cảnh chính phủ Mỹ trước đó từng xếp Anthropic vào diện rủi ro chuỗi cung ứng và yêu cầu các cơ quan hạn chế hợp tác. Điều này làm dấy lên câu hỏi về sự nhất quán trong chính sách công nghệ quốc phòng.

Theo Reuters, "không rõ chính xác các công cụ AI đã được sử dụng như thế nào trong chiến dịch". Hãng tin này cũng nhấn mạnh rằng Anthropic trước đây từng hợp tác với cộng đồng tình báo và quốc phòng Mỹ thông qua hạ tầng điện toán đám mây của Amazon.

Giới phân tích cho rằng AI có thể được dùng trong khâu phân tích dữ liệu, xác định mục tiêu hoặc tối ưu hóa điều phối lực lượng. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc chưa xác nhận chính thức về phạm vi ứng dụng cụ thể.

Việc Mỹ ứng dụng AI trong chiến dịch không kích mới đánh dấu bước tiến lớn trong công nghệ quân sự. Ảnh: Reuters.

Việc tích hợp AI vào tác chiến phản ánh xu hướng hiện đại hóa quân đội Mỹ, trong đó dữ liệu lớn và tự động hóa đóng vai trò ngày càng quan trọng. Đây được xem là bước chuyển từ chiến tranh dựa trên hỏa lực thuần túy sang chiến tranh dựa trên thông tin.

Đồng thời, việc sử dụng UAV giá rẻ cho thấy nỗ lực cân bằng giữa chi phí và hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh ngân sách quốc phòng chịu áp lực. Chiến lược này có thể định hình cách thức Mỹ tiến hành các chiến dịch tương lai.

Tổng thể, chiến dịch "Cơn thịnh nộ dữ dội" được đánh giá là sự phô diễn năng lực tích hợp đa công nghệ - từ máy bay tàng hình, tên lửa hành trình đến UAV và AI. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, chiến dịch này có thể báo hiệu một giai đoạn mới của chiến tranh công nghệ cao, nơi công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đóng vai trò trung tâm.