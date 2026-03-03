Iran phóng tên lửa vào văn phòng thủ tướng Israel

Iran và Israel tiếp tục leo thang căng thẳng khi IRGC tuyên bố nhắm mục tiêu vào văn phòng Thủ tướng Netanyahu, trong khi Tel Aviv nói đã hạ 2 quan chức tình báo cấp cao của Tehran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 2/3 (giờ địa phương) tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Thông tin được AzerNews dẫn từ bộ phận quan hệ công chúng của IRGC.

Theo tuyên bố này, ngoài văn phòng thủ tướng Israel, Iran còn nhắm mục tiêu vào một địa điểm nơi chỉ huy Không quân Israel được cho là đang có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, phía IRGC chưa cung cấp thêm chi tiết cụ thể về phương thức hay mức độ thiệt hại.

Tình trạng hiện tại của Thủ tướng Netanyahu hiện chưa được xác nhận. IRGC cho biết sẽ công bố thêm thông tin về chiến dịch trong thời gian tới, song chưa nêu rõ thời điểm.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters.

Ở chiều ngược lại, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào trụ sở Đài Phát thanh - Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) tại thủ đô Tehran. Các tiêm kích của không quân Israel đã thả hàng chục quả bom xuống khu nhà này.

Theo quân đội Israel, mục tiêu bị tấn công là một “trung tâm liên lạc” mà Iran bị cáo buộc sử dụng để phục vụ các hoạt động quân sự dưới vỏ bọc cơ sở dân sự, đồng thời là đầu mối tuyên truyền do Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) điều hành. IDF cho biết đã phát đi cảnh báo sơ tán đối với dân thường trong khu vực trước khi triển khai đòn đánh. Đây không phải lần đầu trụ sở IRIB trở thành mục tiêu. Tòa nhà này từng bị Israel tập kích trong đợt xung đột hồi tháng 6/2025.

Khung cảnh tại hiện trường bị bao trùm bởi ba yếu tố rõ nét: khói đen cuộn dày đặc trong không trung, âm vang kéo dài của nhiều tiếng nổ liên tiếp và sự hoảng loạn, lo âu hiện rõ trên gương mặt người dân khi vội vã rời khỏi nhà.

Theo các thông tin mới nhất, khu phức hợp liên quan đến Đài Phát thanh - Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) đã trở thành mục tiêu tấn công.

Những đoạn hình ảnh từ hiện trường cho thấy cột khói dày bốc lên từ bên trong khuôn viên này, theo Al Jazeera.

Quân đội Israel thông báo đã tiêu diệt hai quan chức tình báo cấp cao của Iran trong làn sóng tấn công đầu tiên nhằm vào nước này. Tuyên bố được đưa ra hôm 2/3 nêu rõ danh tính hai người thiệt mạng là Sayed Yahya Hamidi và Jalal Pour Hussein.

Theo quân đội Israel, ông Hamidi là phó Bộ trưởng tình báo phụ trách các vấn đề Israel và bị cáo buộc "chỉ đạo các hoạt động khủng bố nhằm vào người Do Thái, các tác nhân phương Tây và những người chống đối chế độ tại Iran và ở nước ngoài".

Tuyên bố cũng cho rằng ông Hussein là người đứng đầu bộ phận gián điệp thuộc Bộ Tình báo Iran. "Cùng với hai người này, các phần tử cấp cao khác cũng đã bị loại bỏ", phía Israel nói trong tuyên bố.

Quả cầu lửa bùng lên gần trụ sở đài truyền hình nhà nước Iran Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh quả cầu lửa bùng lên sau một cuộc tấn công gần trụ sở Đài Phát thanh - Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) tại thủ đô Tehran. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã phá hủy trụ sở của đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB) trong cuộc không kích ngày 2/3.