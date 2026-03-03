Kho vũ khí chục tỷ USD Mỹ sử dụng tại Iran

Lầu Năm Góc công bố danh sách khí tài tối tân được sử dụng trong cuộc chiến với Iran, gồm hàng loạt chiến hạm, UAV cảm tử tới máy bay tàng hình.

Lính Hải quân Mỹ chuẩn bị cho máy bay E-2D Hawkeye cất cánh trên boong tàu sân bay lớn nhất thế giới, USS Gerald R. Ford, hôm 28/2. Ảnh: US Navy.

Trước khi tấn công Iran, Mỹ đã tập hợp lực lượng lớn nhất và một số vũ khí mạnh nhất trong nhiều thập niên tới Trung Đông. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) hôm 1/3 công bố danh sách vũ khí Mỹ sử dụng cho đến nay trong chiến dịch "Cơn thịnh nộ kinh hoàng".

Máy bay ném bom tàng hình B-2

Máy bay ném bom tàng hình B-2 hình cánh dơi, có giá hơn 1 tỷ USD , là xương sống của Không quân Mỹ. Được trang bị 4 động cơ phản lực, B-2 mang vũ khí thông thường hoặc hạt nhân, với tầm bay liên lục địa và khả năng tiếp nhiên liệu trên không.

Các máy bay B-2 thường cất cánh từ căn cứ không quân Whiteman ở Missouri, được điều khiển bởi phi hành đoàn 2 người.

Trong đợt tấn công cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6/2025, Lầu Năm Góc điều 7 trong số 19 máy bay B-2. Phương tiện mang loại bom thông thường lớn nhất của Mỹ, bom xuyên phá hạng nặng 13 tấn.

CENTCOM cho biết trong chiến dịch lần này, máy bay B-2 mang bom 1.000 kg tấn công các trận địa tên lửa đạo đạo của Iran.

Máy bay không người lái LUCAS

Hệ thống tấn công không người lái giá rẻ (LUCAS) về cơ bản là một phiên bản dựa trên máy bay không người lái Shahed 136 do Iran thiết kế. Theo CENTCOM, chiến dịch Epic Fury đánh dấu lần đầu tiên Mỹ sử dụng máy bay không người lái LUCAS trong chiến đấu.

Theo một tuyên bố của CENTCOM, Lực lượng Đặc nhiệm Scorpion Strike (TFSS) - đơn vị máy bay không người lái - đã được kích hoạt ở Trung Đông vào cuối năm 2025.

LUCAS là viết tắt của Hệ thống tấn công không người lái giá rẻ trong tiếng Anh. Ảnh: U.S. Central Command.

Tàu chiến

CENTCOM cho biết các tàu sân bay và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ đã tham gia chiến đấu.

Hai tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford đang ở Trung Đông khi chiến dịch bắt đầu. Tàu Lincoln đang ở biển Arab và tàu Ford ở Địa Trung Hải ngoài khơi Israel.

CENTCOM đã công bố video ghi cảnh máy bay chiến đấu F/A-18 và F-35 cất cánh và hạ cánh trên tàu Lincoln. Trong khi đó, tàu Ford không chở được F-35.

Video cũng cho thấy các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường phóng tên lửa Tomahawk. Các tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ, một số đang hoạt động trong khu vực, có thể mang tới 96 tên lửa Tomahawk.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và THAAD

Các tổ hợp Patriot và THAAD chống máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo của Iran. Hiện chưa rõ Mỹ đã phóng bao nhiêu tên lửa đánh chặn Patriot và THAAD.

Tuy nhiên, Iran đã phóng hàng nghìn máy bay không người lái và tên lửa vào các mục tiêu khắp Trung Đông. Giới phân tích cảnh báo nguồn cung tên lửa đánh chặn sẽ cạn kiệt nếu Iran tiếp tục tấn công ồ ạt, khi kho dự trữ vốn hao mòn sau cuộc chiến 12 ngày giữa Israel và Iran năm 2025.

Máy bay chiến đấu

CENTCOM cho biết Không quân Mỹ dùng F-16 còn Hải quân và Thủy quân lục chiến dùng F/A-18. Các máy bay tàng hình F-22 và F-35 của Không quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến, hay máy bay tấn công A-10 hai động cơ của Không quân, cũng được huy động, nhưng không nêu rõ nhiệm vụ cụ thể.

Máy bay tấn công điện tử EA-18G

EA-18G Growler mang theo các thiết bị gây nhiễu, biện pháp đối phó thông tin liên lạc và radar để xác định và vô hiệu hóa các mối đe dọa điện tử từ đối phương. Máy bay phản lực hai động cơ này cũng được trang bị tên lửa tự dẫn đường nhắm mục tiêu vào các tín hiệu điện tử như radar và trung tâm liên lạc.

F/A-18E Super Hornet hạ cánh xuống boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln ngày 28/2. Ảnh: US Navy.

Máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không (AWACS)

Mỹ biên chế hai loại AWACS, gồm E-3 Sentry của Không quân và E-2 Hawkeye của Hải quân.

E-3 Sentry là loại máy bay bốn động cơ dựa trên máy bay chở khách Boeing 707. E-3 Sentry mang vòm radar hình tròn lớn có thể xoay được, đặt trên các thanh đỡ cao 3,3 m phía trên thân máy bay. Với tầm hoạt động khoảng 73 km, E-3 Sentry xác định và theo dõi máy bay cùng tàu chiến của đối phương, đồng thời giám sát thông tin chiến trường chi tiết. Thông tin này được chia sẻ với các trung tâm chỉ huy và tàu chiến trên biển.

E-2 Hawkeye là máy bay phản lực cánh quạt hai động cơ, cung cấp thông tin tương tự khi hoạt động trên các tàu sân bay.

Máy bay chuyển tiếp thông tin liên lạc trên không

CENTCOM không đưa thông tin cụ thể, nhưng máy bay EA-11 BACN (nút liên lạc trên không trên chiến trường) của Không quân Mỹ được nhìn thấy ở Trung Đông trong những tuần trước chiến dịch.

EA-11, dựa trên máy bay phản lực thương mại hai động cơ, thường được gọi là "Wi-Fi trên bầu trời". Phương tiện sẽ “kết nối dữ liệu thoại và chiến thuật giữa lực lượng không quân và lục quân, đồng thời vượt qua các chướng ngại vật như núi, địa hình hiểm trở hoặc khoảng cách xa”.

Máy bay tuần tra biển P-8A

Dựa trên khung máy bay thương mại Boeing 737, Poseidon được sử dụng cho tác chiến chống tàu ngầm cũng như thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát.

Máy bay trinh sát RC-135

RC-135 là một phần không thể thiếu trong các hoạt động quân sự của Mỹ. Để vận hành RC-135 cần tới phi hành đoàn hơn 30 người, từ các sĩ quan tác chiến điện tử, nhân viên tình báo và thậm chí kỹ thuật viên bảo dưỡng trên không.

RC-135 là máy bay phản lực bốn động cơ, dựa trên khung máy bay thương mại Boeing 707. Phương tiện thu thập và phân tích thông tin tình báo gần như theo thời gian thực.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper

Máy bay không người lái MQ-9 là loại cánh quạt đơn, điều khiển từ xa, chủ yếu tiêu diệt “các mục tiêu có giá trị cao, cơ động và cần xử lý nhanh”. MQ-9 mang theo tên lửa Hellfire và bom dẫn đường chống xe bọc thép hoặc binh lính đối phương, đồng thời bay lượn trên chiến trường để trinh sát và thu thập thông tin tình báo.

M-142 HIMARS

M-142 HIMARS là hệ thống pháo phản lực cơ động cao của Lục quân Mỹ, được gắn trên xe tải ba trục. Vũ khí có thể khai hỏa và nhanh chóng di chuyển đến vị trí mới trước khi đối phương phản công. HIMARS có thể mang tên lửa với tầm bắn gần 500 km tùy thuộc vào nhiệm vụ.

Phương tiện tiếp nhiên liệu

Không quân Mỹ biên chế hai loại máy bay tiếp nhiên liệu trên không: Loại bốn động cơ KC-135 dựa trên khung máy bay Boeing 707 và loại hai động cơ KC-46 dựa trên khung máy bay Boeing 767. Nhiệm vụ tiếp nhiên liệu trên không đặc biệt quan trọng với máy bay ném bom B-2 bay từ Mỹ tới Trung Đông. Máy bay cũng cần tiếp nhiên liệu giữa chuyến bay để duy trì hoạt động gần chiến trường lâu hơn.

Các tàu chiến tiếp nhiên liệu trên biển từ những tàu tiếp tế chủ yếu do thủy thủ đoàn dân sự vận hành. Việc tiếp nhiên liệu diễn ra khi các tàu đang di chuyển, với ống dẫn kéo ngang mặt nước từ tàu tiếp tế đến tàu chiến, giống một trạm xăng di động giữa đại dương.

Máy bay vận tải

Máy bay phản lực C-17 Globemaster và máy bay cánh quạt C-130 Hercules vận chuyển phần lớn đạn dược và binh lính.