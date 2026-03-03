Mỹ không loại trừ khả năng tấn công Iran trên bộ

Giới chức Mỹ thừa nhận không thể chặn toàn bộ hỏa lực đáp trả và đang cân nhắc mọi lựa chọn, kể cả triển khai bộ binh, để đạt mục tiêu quân sự tại Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trong chủ trì cuộc họp báo trong bối cảnh xung đột Mỹ-Israel với Iran, tại Lầu Năm Góc ở Washington, DC (Mỹ) ngày 2/3. Ảnh: Reuters.

Phát biểu ngày 2/3 (giờ địa phương), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth không loại trừ khả năng triển khai bộ binh vào Iran, song cũng không nêu rõ chiến lược rút lui của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông khẳng định mục tiêu của Lầu Năm Góc là giành “chiến thắng nhanh, quyết đoán” trong khi hạn chế tối đa tổn thất cho lực lượng Mỹ, theo Washington Post.

Xuất hiện cùng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, ông Hegseth có những phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi Mỹ và Israel bước sang ngày thứ ba không kích hạ tầng quân sự Iran, trong bối cảnh các lực lượng Iran gia tăng tập kích vào căn cứ Mỹ tại Trung Đông.

Giữ giọng điệu cứng rắn, ông Hegseth bảo vệ quyết định của Tổng thống Trump cho phép triển khai chiến dịch được Nhà Trắng đặt tên là “Cơn thịnh nộ dữ dội”, đồng thời chỉ trích những tiếng nói phản đối. Ông nhấn mạnh cuộc chiến này sẽ không trở thành một “cuộc chiến bất tận” như các xung đột trước đây của Mỹ.

“Thế hệ chúng ta hiểu rõ hơn điều đó, và vị tổng thống này cũng vậy”, ông nói.

Trả lời New York Post, ông Trump thừa nhận không loại trừ khả năng điều động lực lượng mặt đất vào Iran “nếu cần thiết”.

Đặc biệt, trong khi Tướng Caine chủ yếu cung cấp thông tin tác chiến, ông Hegseth lại có phát biểu dường như khác với tuyên bố trước đó của ông Trump.

Ông khẳng định cuộc chiến với Iran “không phải là một cuộc chiến thay đổi chế độ”, dù ông Trump từng công khai nêu mục tiêu làm suy yếu và thay đổi chính quyền Tehran bên cạnh việc phá hủy năng lực quân sự nước này.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc (Mỹ) ngày 2/3. Ảnh: Reuters.

Ông Trump cho biết chiến dịch có thể kéo dài bốn tuần hoặc hơn và thừa nhận khả năng Mỹ sẽ còn hứng chịu thêm thương vong. Tuy nhiên, ông Hegseth từ chối cam kết về mốc thời gian cụ thể, nhấn mạnh nhịp độ chiến dịch sẽ do tổng thống quyết định.

“Bốn tuần, hai tuần hay sáu tuần, có thể nhanh hơn hoặc lâu hơn”, ông nói.

Khi được hỏi về chiến lược rút quân, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không đưa ra câu trả lời trực tiếp, chỉ khẳng định mọi quyết định sẽ phụ thuộc vào ông Trump.

Tướng Caine cho biết hàng trăm tên lửa Iran đã bị đánh chặn trên khắp khu vực và hệ thống phòng không Mỹ “vận hành đúng như thiết kế”. Tuy vậy, thực tế cho thấy một số tên lửa và UAV vẫn lọt qua, đánh trúng các căn cứ Mỹ, trong đó có vụ tập kích gây chết người tại Kuwait cuối tuần qua.

Ông Hegseth thừa nhận: “Đáng tiếc, đúng là thỉnh thoảng sẽ có một quả xuyên qua được”.

Theo Tướng Caine, chỉ trong hai ngày, lực lượng Mỹ đã tấn công hơn 1.000 mục tiêu tại Iran, thiết lập “ưu thế trên không cục bộ”, qua đó tăng cường bảo vệ binh sĩ và mở rộng khả năng tác chiến.

Các đòn không kích ban đầu, diễn ra vào ban ngày tại Iran, huy động hơn 100 máy bay xuất phát từ cả đất liền và ngoài khơi. Mỹ đã sử dụng hàng chục nghìn đơn vị đạn dược trong hai ngày đầu, bao gồm cả máy bay ném bom tàng hình B-2 bay hành trình 37 giờ từ lãnh thổ Mỹ, sử dụng bom xuyên phá chính xác nhằm vào các cơ sở ngầm của Iran.

Tướng Caine cũng tiết lộ Mỹ đang tiếp tục điều thêm binh sĩ tới Trung Đông “ngay trong hôm nay” để hỗ trợ chiến dịch, song không nêu rõ số lượng và nhiệm vụ cụ thể.

Israel công bố video không kích trụ sở chính quyền Iran Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 1/3 công bố đoạn video chính thức đầu tiên cho thấy các đòn không kích nhằm vào mục tiêu là các trụ sở của chính quyền Iran nằm tại trung tâm thủ đô Tehran.