Kịch bản nào cho Iran?

Giới tình báo Mỹ đang xây dựng nhiều kịch bản về tương lai của Iran, từ việc Lực lượng Vệ binh Cách mạng giành thêm quyền lực đến nguy cơ xung đột khu vực tiếp tục leo thang.

Trong những tuần gần đây, các cơ quan tình báo Mỹ đã xây dựng nhiều kịch bản về những điều có thể xảy ra tại Iran sau cuộc không kích giữa Mỹ - Israel nhằm loại bỏ các lãnh đạo cấp cao và làm suy yếu chính quyền hiện tại của Iran, theo New York Times.

Bước đi tiếp theo

Kế hoạch ám sát các lãnh đạo Iran đã thành công khi cuộc không kích của Israel khiến Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.

Trước khi cuộc không kích bắt đầu hôm 28/2 (giờ địa phương), các đơn vị tình báo của Mỹ đã nghiên cứu những hệ quả có thể xảy ra sau cái chết của Lãnh tụ Khamenei. Tuy nhiên, họ lại không cho rằng kịch bản thay đổi hoàn toàn chính quyền có khả năng xảy ra.

Thay vào đó, các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran có thể giành quyền kiểm soát lớn hơn, nhưng cũng sẵn sàng kiềm chế chương trình hạt nhân hoặc có lập trường dịu hơn đối với Mỹ.

Khi Mỹ - Israel tiến hành tấn công Iran và kêu gọi người dân nước này đứng lên thay thế chính quyền, Tổng thống Donald Trump cho rằng ông có thể tạo ra một kết cục có lợi lâu dài cho an ninh của Mỹ và Israel. Tuy nhiên bằng cách này, ông đã khởi động những diễn biến khó kiểm soát và có thể khiến Iran rơi vào hỗn loạn trong thời gian tiếp theo.

Trong một đoạn video được công bố sau cuộc không kích Mỹ - Israel nhằm vào Iran, ông Trump tuyên bố cuộc tấn công hiện tại là cơ hội tốt nhất để người dân Iran giành quyền kiểm soát chính quyền của mình.

Hiện, thế giới vẫn còn đặt ra nhiều câu hỏi về mức độ can thiệp của Mỹ trong việc thay đổi chính quyền Iran. Theo các nguồn tin, khi quân đội Mỹ không hiện diện tại Iran, khả năng Washington tiếp tục tạo ra những tác động tiếp theo là rất hạn chế.

Các đánh giá tình báo trước cuộc tấn công đã xem xét khả năng xảy ra nhiều kịch bản sau khi lãnh đạo hiện tại bị suy yếu. Các quan chức Mỹ nhấn mạnh cuộc tấn công phối hợp vào các mục tiêu lãnh đạo và cơ sở quân sự đã tạo ra mức độ bất định cao đối với mọi kịch bản tiềm năng. Tuy nhiên, các cơ quan tình báo cho rằng lực lượng đối lập có tổ chức trong và ngoài Iran vẫn tương đối yếu.

Chưa kích hoạt các biện pháp mạnh hơn

Bộ công cụ phản ứng bất đối xứng của Iran, bao gồm tấn công mạng, lực lượng ủy nhiệm và gián đoạn hàng hải, đến nay vẫn chưa được kích hoạt mạnh, theo CNN. Các quan chức Iran cũng đã lùi khỏi việc đe dọa đóng cửa Eo biển Hormuz, trong khi lực lượng Mỹ được cho là đang nhắm vào hải quân Iran. Lực lượng ủy nhiệm chủ chốt của Iran là Hezbollah đã suy yếu và đến nay vẫn chưa tham chiến ở mặt trận phía bắc.

Mặt khác, lực lượng quân sự tại Iraq đã phóng máy bay không người lái vào sân bay Erbil (Iraq), nhưng lãnh đạo Iraq vẫn đang nỗ lực giữ đất nước tránh bị cuốn vào xung đột.

Khói bốc lên trên bầu trời Tehran sau các cuộc không kích. Ảnh: New York Times.

Cho đến nay, Iran không chỉ tấn công các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực như ở Qatar và Bahrain mà còn nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ ở miền đông Arab Saudi và các khu đô thị đông dân.

Theo chuyên gia Iran Arman Mahmoudian, không có kịch bản thực tế nào để Tehran thể hiện ưu thế quân sự trước lực lượng Mỹ hoặc Israel. Tuy nhiên, Iran có thể leo thang chiến tranh đến mức buộc bên có ưu thế quân sự phải tự chấm dứt cuộc chiến,

Nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế Sara Kermanian lại nhận định việc gián đoạn vận tải qua Eo biển Hormuz, kích hoạt các lực lượng dân quân đồng minh như Hashd al-Shaabi tại Iraq hay phong trào Houthi ở Yemen, cũng có thể là một phần trong chiến lược tiếp theo của Iran, theo DW.

Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo Iran không được tiếp tục leo thang chiến tranh. "Iran vừa tuyên bố sẽ tấn công rất mạnh hôm nay, mạnh hơn bao giờ hết. Họ tốt nhất không nên làm vậy, bởi nếu họ làm, chúng tôi sẽ đáp trả bằng một lực lượng chưa từng thấy trước đây!", ông Trump nhấn mạnh.

Mới đây, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ali Larijani khẳng định Iran "không có ý định đàm phán với Mỹ" đồng thời bác bỏ các thông tin cho rằng ông đã thông qua bên trung gian để liên hệ với Washington nhằm tái khởi động các cuộc thảo luận.