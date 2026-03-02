Các tài sản được xem là 'trú ẩn an toàn' giữa xung đột Trung Đông

Cuộc xung đột leo thang nhanh chóng tại Trung Đông đang làm gia tăng tâm lý lo ngại trên các thị trường tài chính toàn cầu, thúc đẩy nhà đầu tư chuyển hướng sang các tài sản được coi là an toàn trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng.

Vàng miếng tại Incheon, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo Bloomberg, tâm điểm chú ý của thị trường khi mở cửa trở lại ngày 2/3 sẽ là diễn biến của thị trường năng lượng. Những tín hiệu biến động ban đầu có thể xuất hiện ngay từ phiên giao dịch tại Australia, khi đồng USD và các đồng tiền chủ chốt bắt đầu giao dịch trở lại.

Nguy cơ bất ổn kéo dài tại Trung Đông cùng khả năng giá dầu tăng cao đang tạo thêm áp lực buộc các nhà quản lý quỹ phải giảm tỷ trọng cổ phiếu và tăng nắm giữ tài sản phòng thủ.

Ông John Briggs, Trưởng bộ phận chiến lược lãi suất Mỹ tại Natixis, nhận định giới đầu tư có xu hướng “tìm nơi trú ẩn trước, đặt câu hỏi sau”. Theo ông, quy mô các cuộc tấn công và động thái đáp trả của Iran lớn hơn dự đoán của thị trường.

Ông cho rằng trái phiếu kho bạc Mỹ có thể tiếp tục được mua vào sau khi lợi suất ngắn hạn ngày 27/2 giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2022.

Trong bối cảnh đó, đồng franc Thụy Sĩ - vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn - được dự báo tiếp tục chịu áp lực tăng giá, qua đó có thể gây thêm thách thức cho Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ trong điều hành chính sách tiền tệ. Từ đầu năm đến nay, đồng franc đã tăng khoảng 3% so với đồng USD.

Giới phân tích cũng cho rằng nhà đầu tư có thể gia tăng nắm giữ vàng, kim loại quý đang ghi nhận mức tăng kỷ lục và tăng khoảng 22% tính từ đầu năm 2026, cũng như bạc, vốn cũng đang trong xu hướng tăng mạnh.

Cùng với đó, nhu cầu đối với trái phiếu kho bạc Mỹ có thể tiếp tục gia tăng trong bối cảnh lợi suất đã giảm trong vài tuần gần đây.

Bitcoin được xem là ngoại lệ khi không còn giữ vai trò tài sản trú ẩn. Đồng tiền số này đã giảm khoảng 2% trong phiên cuối tuần và mất hơn một phần tư giá trị trong hai tháng qua, cho thấy mức độ biến động cao và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đối với tài sản rủi ro.

Ngoài yếu tố tiền tệ và kim loại quý, thị trường đặc biệt quan tâm tới nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng. Ông Dave Mazza của Roundhill Financial cho biết giới đầu tư đang theo dõi sát tình hình tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/4 lượng dầu mỏ bằng đường biển của thế giới.

Theo ông, rủi ro gián đoạn vận tải qua khu vực này có thể tác động lớn hơn các động thái trả đũa quân sự đơn lẻ. Nếu hoạt động vận tải biển vẫn duy trì bình thường, thị trường chứng khoán có thể ổn định; ngược lại, triển vọng sẽ trở nên khó lường.

Thực tế, tâm lý lo ngại đã bắt đầu lan rộng từ ngày 27/2. Giá dầu Brent đóng cửa ở mức cao nhất kể từ tháng 7, trong khi chỉ số S&P 500 giảm 0,4% trong phiên, ghi nhận mức giảm theo tháng lớn nhất kể từ tháng 3.

Tại khu vực Trung Đông, chỉ số Tadawul All Share của Saudi Arabia có thời điểm giảm gần 5% trong phiên 1/3 trước khi thu hẹp phần lớn đà giảm.

Ông Ed Al-Hussainy, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Columbia Threadneedle Investments, cho rằng mặt bằng định giá cao trên thị trường cổ phiếu và tín dụng toàn cầu hiện nay cũng tạo điều kiện để nhà đầu tư chủ động giảm thiểu rủi ro.

Thị trường vốn đã chịu áp lực từ những thay đổi chính sách thương mại của Mỹ, sự gián đoạn do trí tuệ nhân tạo và các rủi ro liên quan đến tín dụng tư nhân. Tuy nhiên, theo ông, mức độ điều chỉnh của thị trường còn phụ thuộc vào diễn biến thực tế và “khó có thể dự đoán chính xác”.

Ông Kevin Gordon, Trưởng bộ phận nghiên cứu và chiến lược vĩ mô tại Charles Schwab & Co, nhận định nếu giá dầu tăng cao một cách bền vững, điều này có thể làm gia tăng lo ngại lạm phát trong ngắn hạn và gây sức ép lên thị trường cổ phiếu.

Tuy nhiên, ông cho rằng nhà đầu tư cần phân biệt giữa tác động tâm lý và ảnh hưởng thực chất đến tăng trưởng và lợi nhuận doanh nghiệp. Nếu xung đột không gây tổn hại đáng kể đến nền kinh tế toàn cầu, phản ứng tiêu cực của thị trường có thể chỉ mang tính tạm thời.

Trong khi đó, ông Gregory Faranello, Trưởng bộ phận lãi suất Mỹ tại Amerivet Securities, cho rằng chiến dịch quân sự có thể kéo dài vài tuần nhưng khó làm thay đổi các yếu tố nền tảng của kinh tế Mỹ. Về dài hạn, xu hướng lợi suất vẫn phụ thuộc vào chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và triển vọng tăng trưởng.

Nhìn tổng thể, giới phân tích cho rằng diễn biến tại Trung Đông có thể làm gia tăng biến động thị trường trong ngắn hạn, song tác động lâu dài sẽ phụ thuộc vào mức độ gián đoạn nguồn cung năng lượng và phản ứng chính sách của các ngân hàng trung ương lớn.