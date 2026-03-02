Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Iran phô diễn 'pháo đài ngầm' chứa UAV và tên lửa

  • Thứ hai, 2/3/2026 11:25 (GMT+7)
  • 11:25 2/3/2026

Đoạn phim do truyền thông nhà nước Iran công bố cho thấy các UAV và rocket trong cơ sở ngầm của IRGC, được mô tả là dùng để tấn công căn cứ Mỹ trong khu vực.

Iran vừa công bố đoạn video được cho là ghi lại các đường hầm chứa máy bay không người lái (UAV) của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), nơi lưu trữ những loại vũ khí được nói là đã sử dụng để tấn công các căn cứ Mỹ trong khu vực.

Trong video do hãng thông tấn nhà nước Fars đăng tải, nhiều UAV được xếp thành hàng dài trong các đường hầm ngầm kiên cố hoặc đặt sẵn trên bệ phóng rocket. Trên tường xuất hiện quốc kỳ Iran cùng hình ảnh cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Đoạn phim cũng cho thấy cảnh rocket và UAV được phóng đi từ nhiều địa điểm khác nhau, hướng về các mục tiêu mà Fars mô tả là “các căn cứ Mỹ” tại Trung Đông.

Phần cuối video hiện dòng chữ: “Hãy chờ tiếng chuông báo tử vang lên một lần nữa”, mang thông điệp cảnh báo cứng rắn.

Iran hé lộ kho vũ khí ngầm đồ sộ dưới lòng đất Video do truyền thông nhà nước Iran công bố cho thấy mạng lưới đường hầm ngầm kiên cố với hàng loạt UAV xếp thành dãy, nhiều chiếc đặt sẵn trên bệ phóng rocket. Cuối video xuất hiện dòng chữ “Hãy chờ tiếng chuông báo tử vang lên một lần nữa”.

Giới quan sát nhận định việc công bố đoạn video này nằm trong chiến dịch truyền thông của Tehran, diễn ra sau các đợt không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel, trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

Trước đó, Bộ Quốc phòngUAE công bố số liệu, cho biết trong gần hai ngày qua, Iran đã phóng 165 tên lửa đạn đạo và 541 UAV về phía lãnh thổ UAE. Theo Abu Dhabi, hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 152 tên lửa và bắn hạ 506 UAV, hạn chế đáng kể thiệt hại.

Trong khi đó, Thiếu tướng Ebrahim Jabari thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết Tehran đã phóng khoảng 1.200 tên lửa theo nhiều hướng khác nhau để đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào nước này.

Người Iran khóc thương lãnh tụ, hô vang 'Đả đảo Mỹ, Israel'

Tại thủ đô Tehran và nhiều nơi khác, người dân mặc đồ đen tụ họp tưởng niệm lãnh tụ tối cao, nhiều người xúc động khóc và hô vang khẩu hiệu phản đối Mỹ và Israel.

44:2663 hôm qua

Tàu chở dầu bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz

Hoạt động vận tải trên eo biển Hormuz đang đứng trước nguy cơ bị gián đoạn nghiêm trọng, ít nhất 3 tàu đã bị tấn công, hơn 150 tàu tạm thời neo đậu, không dám đi vào eo biển.

06:14 2/3/2026

Mỹ và Iran đã sai?

Chuyên gia nhận định cả Mỹ và Iran dường như đều đánh giá sai đối phương khiến xung đột bùng phát và có nguy cơ lan rộng khắp khu vực.

06:33 2/3/2026

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

Phương Linh

Iran Israel Mỹ Trung Đông Iran UAV tên lửa Israel Mỹ Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei Trung Đông căn cứ quân sự

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý