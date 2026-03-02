Iran phô diễn 'pháo đài ngầm' chứa UAV và tên lửa

Đoạn phim do truyền thông nhà nước Iran công bố cho thấy các UAV và rocket trong cơ sở ngầm của IRGC, được mô tả là dùng để tấn công căn cứ Mỹ trong khu vực.

Iran vừa công bố đoạn video được cho là ghi lại các đường hầm chứa máy bay không người lái (UAV) của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), nơi lưu trữ những loại vũ khí được nói là đã sử dụng để tấn công các căn cứ Mỹ trong khu vực.

Trong video do hãng thông tấn nhà nước Fars đăng tải, nhiều UAV được xếp thành hàng dài trong các đường hầm ngầm kiên cố hoặc đặt sẵn trên bệ phóng rocket. Trên tường xuất hiện quốc kỳ Iran cùng hình ảnh cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Đoạn phim cũng cho thấy cảnh rocket và UAV được phóng đi từ nhiều địa điểm khác nhau, hướng về các mục tiêu mà Fars mô tả là “các căn cứ Mỹ” tại Trung Đông.

Phần cuối video hiện dòng chữ: “Hãy chờ tiếng chuông báo tử vang lên một lần nữa”, mang thông điệp cảnh báo cứng rắn.

Giới quan sát nhận định việc công bố đoạn video này nằm trong chiến dịch truyền thông của Tehran, diễn ra sau các đợt không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel, trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

Trước đó, Bộ Quốc phòngUAE công bố số liệu, cho biết trong gần hai ngày qua, Iran đã phóng 165 tên lửa đạn đạo và 541 UAV về phía lãnh thổ UAE. Theo Abu Dhabi, hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 152 tên lửa và bắn hạ 506 UAV, hạn chế đáng kể thiệt hại.

Trong khi đó, Thiếu tướng Ebrahim Jabari thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết Tehran đã phóng khoảng 1.200 tên lửa theo nhiều hướng khác nhau để đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào nước này.