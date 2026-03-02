Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thế giới

Người Iran khóc thương lãnh tụ, hô vang 'Đả đảo Mỹ, Israel'

  • Thứ hai, 2/3/2026 10:46 (GMT+7)
  • 10:46 2/3/2026

Tại thủ đô Tehran và nhiều nơi khác, người dân mặc đồ đen tụ họp tưởng niệm lãnh tụ tối cao, nhiều người xúc động khóc và hô vang khẩu hiệu phản đối Mỹ và Israel.

Hàng nghìn người đã đổ về trung tâm thủ đô Tehran của Iran trong ngày 1/3 để tưởng niệm Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei sau khi ông qua đời.

Tại Quảng trường Cách mạng Enqelab, đám đông mặc trang phục màu đen, nhiều người bật khóc, hô vang khẩu hiệu “Đả đảo Mỹ” và “Đả đảo Israel”. Không khí tang thương bao trùm khi nhiều người vẫy cờ Iran và giơ cao chân dung ông Khamenei.
Trước đó, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ trừng phạt những kẻ đứng sau cái chết của ông Khamenei, khẳng định “máu phải được báo đáp”.
Một chàng trai trẻ làm động tác bày tỏ sự kính trọng và tiếc thương với Lãnh tụ Tối cao Iran. Hossein Dadbakhsh, sinh viên 21 tuổi tại Mashhad, khẳng định Iran sẽ báo thù cho lãnh tụ. “Tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống vì Hồi giáo và vì Imam Khamenei của tôi. Chế độ Do Thái phục quốc và ông Trump sẽ phải trả giá đắt cho sự tử vì đạo của lãnh tụ tôi”, anh nói qua điện thoại, giọng run vì xúc động.
Atousa Mirzade, giáo viên tiểu học ở thành phố Shiraz, cho biết bà không thể vui mừng khi lãnh đạo đất nước bị sát hại bởi một thế lực nước ngoài. “Tôi cũng không thể vui vì không biết điều gì sẽ xảy ra với đất nước mình. Chúng ta đã thấy những gì diễn ra ở Iraq, hỗn loạn và đổ máu. Tôi thà giữ nguyên Cộng hòa Hồi giáo còn hơn rơi vào tình cảnh đó”.
Một phụ nữ chia sẻ với hãng tin WANA: “Tối qua chúng tôi đã cầu nguyện suốt đêm đến sáng, hy vọng đó chỉ là tin đồn. Đáng tiếc, đó lại là sự thật”.

Trong một cuộc mít tinh tưởng niệm tại Tehran, một người đàn ông nói rằng tin dữ khiến ông tràn ngập “sự căm phẫn đối với Israel và Mỹ. Chúng ta phải trả thù cho máu của lãnh tụ”.
Một tấm biển quảng cáo có hình Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, trên một tuyến phố ở Tehran ngày 1/3. Trong khi đó, tại thành phố linh thiêng Qom, hàng trăm người tập trung tại đền thờ Hazrat Masume để lên án các cuộc tấn công. Ở Mashhad, những người để tang phủ cờ đen lên mái vòm Đền thờ Imam Reza - một trong những địa điểm tôn giáo linh thiêng bậc nhất Iran - như một cử chỉ tượng trưng cho nỗi đau buồn. Nhiều người bật khóc trong khuôn viên đền.
Biểu tình ủng hộ Iran nổ ra tại nhiều nơi sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel khiến Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng. Trong ảnh, người dân tuần hành trên đường phố Baghdad (Khu Sadr City) hôm 1/3, sau khi Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc tấn công do Israel và Mỹ thực hiện.
Tại Sanaa (Yemen), các cơ quan truyền thông ủng hộ lực lượng Houthi đưa tin về một “cuộc tuần hành triệu người” nhằm bày tỏ sự ủng hộ Iran và tưởng nhớ ông Khamenei. Người biểu tình thiêu đốt cờ Mỹ và Israel tại cuộc phản đối về các cuộc không kích vào Iran.

Tại Lebanon, ngày 1/3, hàng chục nghìn người ủng hộ Hezbollah cùng cộng đồng Hồi giáo dòng Shiite đã tập trung về khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Beirut để tưởng niệm, mang theo cờ và chân dung cố lãnh tụ Iran.
Phương Linh

Ảnh: WANA, Reuters

