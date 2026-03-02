Người Iran khóc thương lãnh tụ, hô vang 'Đả đảo Mỹ, Israel'

Atousa Mirzade, giáo viên tiểu học ở thành phố Shiraz, cho biết bà không thể vui mừng khi lãnh đạo đất nước bị sát hại bởi một thế lực nước ngoài. “Tôi cũng không thể vui vì không biết điều gì sẽ xảy ra với đất nước mình. Chúng ta đã thấy những gì diễn ra ở Iraq, hỗn loạn và đổ máu. Tôi thà giữ nguyên Cộng hòa Hồi giáo còn hơn rơi vào tình cảnh đó”.