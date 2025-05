Nghệ thuật đàm phán 'phủ đầu' của Donald Trump

"The Art of the Deal", một cuốn sách năm 1987 có ông Trump là đồng tác giả, cho thấy nhiều chiến thuật được ông áp dụng trong các hành động thuế quan gần đây, theo Business Insider.

Ảnh: Reuters.

Có thể nhiều người không nhớ Tổng thống Donald Trump từng là tác giả nhiều năm về trước. The Art of the Deal (xuất bản tiếng Việt với tên Nghệ thuật đàm phán), một cuốn sách năm 1987 có ông Trump là đồng tác giả, đã kể chi tiết về thời thơ ấu và các giao dịch bất động sản của Trump cùng với những lời khuyên kinh doanh ngắn gọn.

Cuốn sách gần bốn thập kỷ này đã cho thấy nhiều chiến thuật được ông Trump thực hiện trong các hành động thuế quan gần đây.

Những triết lý kinh doanh đơn giản nhưng hiệu quả

Câu nói “Tôi đặt mục tiêu rất cao và sau đó tôi liên tục gây sức ép” trong The Art of the Deal được cho là toát lên triết lý làm ăn rất đơn giản của ông Trump.

"Tôi gây sức ép để đạt được những gì tôi muốn. Đôi khi tôi chấp nhận nhận được ít hơn điều tôi yêu cầu ban đầu, nhưng trong hầu hết trường hợp, tôi vẫn đạt được những gì tôi muốn", ông cho biết trong cuốn sách.

Những động thái gần đây của ông phản ánh điều đó. Ông Trump đã phủ đầu bằng việc đưa ra mức thuế rất cao đối với các quốc gia nước ngoài. Ví dụ, với mức thuế ban đầu là 20% đối với Liên minh châu Âu và 46% đối với Việt Nam.

Khi nói đến Trung Quốc, ông Trump vẫn liên tục gây sức ép. Vào giữa tháng 4, Trung Quốc đối mặt mức thuế lên tới 245% sau các đòn trả đũa liên tục với Mỹ.

Viết về quá trình rút ra kết luận của mình, ông Trump cho biết: “Tôi không thuê nhiều người tính toán số liệu và tôi không tin vào các cuộc khảo sát tiếp thị cầu kỳ".

Ảnh: Amazon.

Điều này được thể hiện trong các mức thuế ông Trump công bố, trực tiếp thách thức nhiều nhà kinh tế chính thống, các giám đốc điều hành nổi tiếng và các chuyên gia chính trị thông thường. Ông viết trong cuốn sách: "Tôi tự thực hiện các cuộc khảo sát và rút ra kết luận của riêng mình".

Mặc dù cuối cùng Trump đã tạm dừng nhiều mức thuế bổ sung trong ít nhất 90 ngày, ông vẫn kiên trì trong một khoảng thời gian, dù bị chỉ trích từ nhiều tỷ phú và thậm chí là các cố vấn thân cận nhất, trong đó có cả Elon Musk.

Sau khi nhiều quốc gia đang gấp rút thực hiện đàm phán với Mỹ, ông Trump đã cho thấy những lời chỉ trích ông là sai và kế hoạch của ông vẫn đang diễn biến tốt đẹp.

Trong cuốn sách của ông cũng có một câu nói “Mọi chuyện sẽ ổn nếu kết thúc tốt đẹp”. Câu này ám chỉ đến cuộc chiến pháp lý kéo dài với cư dân tại tòa 100 Central Park South của thành phố New York.

Như Trump đã nói trong cuốn sách, ông muốn phá bỏ tòa nhà sau khi mua nó. Nhưng sau nhiều tranh cãi với những người thuê nhà, toà nhà đã được giữ lại. Trong khi những người thuê nhà khẳng định họ đã chiến thắng, thì việc thị trường biến động đã mang lại chiến thắng cho ông về doanh thu với khoản tiền nhận về lớn hơn.

"Mọi chuyện sẽ ổn nếu kết thúc tốt đẹp", Trump viết, lưu ý về khoản lợi nhuận lớn của mình.

Cùng một triết lý được thể hiện đầy đủ trong các cuộc đàm phán thuế quan. Giữa lúc hỗn loạn về tài chính và chính trị, ông Trump đã kêu gọi mọi người bình tĩnh trong một bài đăng trên TruthSocial rằng "HÃY BÌNH TĨNH! Mọi thứ sẽ ổn thôi".

Trong cuốn sách của mình, ông Trump cũng cho biết đã đàm phán thành công thỏa thuận liên quan đến một bất động sản trên Phố West 34 của thành phố New York bằng cách làm kiệt sức đối thủ cạnh tranh.

"Cuối cùng, chúng tôi đã thắng bằng cách làm mọi người khác kiệt sức. Chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc và phe đối thủ dần dần tan rã", ông viết trong cuốn sách.

Ông đang tuyên bố chiến thắng tương tự trong vấn đề thuế quan. Trước những động thái của ông Trump, công chúng trở nên lo lắng và thị trường trái phiếu diễn biến "khó lường". Trong bài đăng trên Truth Social thông báo về lệnh tạm dừng 90 ngày, ông cho biết hơn 75 quốc gia đã kêu gọi đàm phán.

Tận dụng truyền thông và mục tiêu là các giá trị vật chất

The Art of the Deal kể lại những chiến thắng trong lĩnh vực bất động sản của Trump, mặc dù nhiều báo cáo cho thấy ông không phải lúc nào cũng thành công như ông thường tuyên bố. Các toà nhà thường được nhắc đến là khách sạn Commodore và tháp Trump. Trong đó, Trump suy ngẫm về phong cách kiến ​​trúc, cấu trúc bê tông và màu sắc của đá cẩm thạch. Ông cũng viết nhiều về giá cả và đề cập đến điều kiện thị trường.

Tuy nhiên, ông dành nhiều sự tập trung vào giá trị vật chất và những con số lợi nhuận thực sự, điều phù hợp với sự quan tâm hiện tại của ông vào ngành sản xuất của Mỹ.

"Việc làm và các công xưởng sẽ quay trở lại đất nước chúng ta", ông Trump nói khi lần đầu công bố mức thuế quan vào ngày 2/4. Trong bài đăng trên Truth Social vào ngày 8/4, ông nói rằng ông là "Tổng thống bảo vệ Phố Chính, không phải Phố Wall". Phố Chính thường được dùng để nói tới lợi ích của những người dân, cộng đồng và nền kinh tế địa phương.

Sự quan tâm của ông Trump đối với hàng hóa và "Sản xuất tại Mỹ" đã được đan xen một cách tinh tế vào các trang của The Art of the Deal.

Trong suốt cuốn sách, ông Trump cũng chỉ trích phương tiện truyền thông, cho rằng họ chống lại ông. Ông trích dẫn một lá thư ông gửi cho một nhà phê bình kiến ​​trúc: "Bài viết gần đây của ông rõ ràng là để chuẩn bị cho những bài đánh giá tiêu cực mà ông chuẩn bị công bố".

Dù vậy, Trump đã nhiều lần viết rằng báo chí là một phần không thể thiếu và nếu biết xoay xở tốt, ngay cả những bài đưa tin tiêu cực cũng có thể có lợi cho ông. "Theo quan điểm kinh doanh thuần túy, lợi ích của việc được chú ý vượt xa những bất lợi", ông viết.

Trong cuộc chiến thuế quan, không thể bác bỏ là sự táo bạo của Trump đã thống trị tin tức. Dù chưa rõ hiệu quả của điều này đối với mục tiêu của ông, thì việc báo chí liên tục đưa tin về các hành động của chính quyền Mỹ khiến dư luận càng thêm chú ý, lo lắng và phần nào dấy lên sức ép buộc những bên liên quan phải nhanh chóng hành động.