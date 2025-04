Độc giả Mỹ lo ngại sách sẽ đắt đỏ sau cuộc chiến thuế quan

Các thành viên BookTok đang lo lắng về tác động từ đợt tăng thuế của Tổng thống Donald Trump đối với hoạt động xuất bản sách, theo NBC.

Những động thái tăng thuế của Tổng thống Donald Trump khiến một số độc giả ham đọc sách lo lắng rằng giá sách và khả năng tiếp cận sách có thể thay đổi đáng kể.

Sự lo lắng lan rộng

Các thành viên BookTok đã bày tỏ sự thất vọng trước khả năng giá sách tăng và việc một số nhà bán sách quốc tế đang đánh giá lại chính sách bán hàng cho Mỹ.

Lia Reads, một nhà sáng tạo nội dung trên TikTok, cho biết: "Tình trạng hiện nay đã vượt quá tầm kiểm soát và ngành công nghiệp sách chỉ là một ngành công nghiệp nhỏ trong thế giới rộng lớn hơn". Video về tác động của thuế quan đối với ngành công nghiệp sách của Lia đã nhận được hơn 600.000 lượt xem.

Trong vài ngày qua, hàng chục người khác trong cộng đồng BookTok đã đăng những video lên tiếng cảnh báo về thuế quan tương tự.

Hiện tại, sách in và sách tranh thiếu nhi có trong danh sách các sản phẩm được miễn thuế được Nhà Trắng công bố vào ngày 2/4. Điều này có nghĩa là các mặt hàng như Kinh thánh được in trên giấy mỏng và sách bìa cứng dành cho trẻ em, phần lớn được in ở nước ngoài, có thể chưa bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, thuế quan mới có thể làm tăng chi phí sản xuất sách, do đó thu hẹp biên lợi nhuận của các nhà xuất bản và cuối cùng, khách hàng vẫn phải là người gánh chịu thiệt hại, theo Brian O'Leary, CEO của Nhóm nghiên cứu ngành sách, một tổ chức thương mại bao gồm một số nhà xuất bản sách lớn nhất nước Mỹ.

Hầu hết sách được bán ở Mỹ đều được in trong nước, nhưng nguyên liệu thô cần thiết vẫn được nhập khẩu, cũng như các bộ phận máy móc cần thiết để bảo trì thiết bị in. Năm 2023, Mỹ đã nhập khẩu hơn 409 triệu USD giấy, phần lớn trong số đó được sử dụng để in sách. Có tới 73% trong số đó đến từ Canada.

O'Leary cho biết trong một email: "Nhìn chung, những khoản thuế bổ sung này có thể sẽ gia tăng giá sản xuất và giá hàng tiêu dùng. Về lâu dài, thuế quan cũng có thể ảnh hưởng đến chi phí sản xuất trong nước, nếu giá mua và bảo trì máy in trở nên đắt hơn".

Hạn chế sự kết nối và giao lưu trong ngành

Thêm vào đó, một số độc giả Mỹ thích mua các đầu sách yêu thích của họ từ các nhà bán lẻ nước ngoài do sách có thể được phát hành sớm hơn, nội dung độc quyền và có các phiên bản sưu tầm khác nhau.

"Hiệu sách Waterstones, nếu các bạn thấy tin của tôi, vui lòng đảm bảo rằng tôi nhận được ấn bản sách Katabasis có chữ ký tác giả vào tháng 9 nhé? Tôi sẽ trả thêm tiền, tôi không quan tâm giá", một thành viên BookTok nói. Waterstones là chuỗi hiệu sách lớn có trụ sở tại Vương quốc Anh và Katabasis là cuốn tiểu thuyết sắp ra mắt của tác giả ăn khách R.F. Kuang.

Trong một bài đăng trên Instagram gần đây để quảng bá cho một cuốn sách khác, Waterstones khẳng định: "Khách hàng tại Mỹ vẫn có thể đặt hàng từ chúng tôi trong khi chúng tôi xử lý các tác động của mức thuế quan mới. Bất kỳ khoản phí nào trong tương lai sẽ được nêu rõ ở bước thanh toán".

Trả lời bình luận bên dưới bài đăng hỏi rằng "Nếu tôi đã đặt hàng trước (khoảng hai tháng trước), tôi có phải lo gì không?" Waterstones trả lời: "Có rất nhiều điều đáng lo ngại trên thế giới nhưng đơn hàng của bạn sẽ ổn thôi".

Mối quan tâm của cộng đồng BookTok về thuế quan cũng nằm trong một cuộc tranh luận lớn hơn về việc có nên tách biệt sách với chính trị hay không. Trong những tháng trước cuộc bầu cử Mỹ, một số nhà sáng tạo đã hướng đến phát triển một cộng đồng BookTok "không có chính trị". Trong khi đó, những người khác, trong đó có tác giả ăn khách Jodi Picoult, cho rằng sách vốn có tính chính trị và có thể thấy điều đó qua các lệnh cấm sách gần đây.

Điều này cũng dễ thấy khi việc siết chặt nhập cư gần đây của ông Trump khiến giới tác giả ít có cơ hội thực hiện các chuyến đi quảng bá sách. Nhiều du khách vào Mỹ và ngay cả một số cư dân Mỹ cũng đã gặp rắc rối trong quá trình nhập cảnh. Đã có nhiều báo cáo về việc du khách bị giam giữ tại biên giới Mỹ và một số quốc gia, ngay cả đối tác lớn như Anh, đã ra cảnh báo về việc du lịch tới Mỹ.

Tiểu thuyết gia lãng mạn Ali Hazelwood, người gốc Italy và hiện sống tại Mỹ, cho biết bà sẽ hủy chuyến quảng bá ở Vương quốc Anh và thay vào đó lựa chọn tổ chức các sự kiện trực tuyến. Bà chia sẻ trong một bài đăng trên Instagram: "Quyết định này xuất phát từ một số lý do phức tạp, chủ yếu là do thực tế tôi không thể đi ra nước ngoài rồi quay trở lại Mỹ một cách an toàn".