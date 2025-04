Hiểu về thuế quan và chiến tranh thương mại

Why Politicians Lie About Trade… And What You Need to Know của Dmitry Grozoubinksi (2024). Được coi là hướng dẫn dành cho người không chuyên về thương mại quốc tế, cuốn sách này thực hiện sứ mệnh của mình dễ hiểu nhất có thể. Từng phụ trách thương mại trong chính phủ Australia, Grozoubinksi mang đến góc nhìn về cách chính sách thương mại toàn cầu ảnh hưởng đến cuộc sống của dân thường. Ông đã giúp những người không chuyên trang bị kiến ​​thức họ cần để xem xét kỹ lưỡng hơn lập luận của những người vận động hành lang và nhà lập pháp. Ông viết một cách đáng ngại: "Bạn có thể không quan tâm nhiều đến chính sách thương mại, nhưng chính sách thương mại ngày càng quan tâm đến bạn". Ảnh: ODI.