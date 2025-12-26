10X viết sách tiếng Anh về lịch sử và di sản TP.HCM

Lưu Phương Trực, sinh năm 2005, ra mắt cùng lúc hai đầu sách viết bằng tiếng Anh về di sản TP.HCM và triều Nguyễn, hướng đến độc giả quốc tế yêu thích lịch sử Việt Nam.

Lưu Phương Trực, sinh năm 2005, hiện là sinh viên chuyên ngành Lịch sử tại College of the Holy Cross và Denison University (Mỹ). Ở tuổi 20, anh ra mắt hai cuốn sách viết bằng tiếng Anh: Iconic Cultural Heritage Works of Ho Chi Minh City và The Downfall of the Nguyễn Dynasty vào sáng 26/12 ở Đường sách TP.HCM.

“Mình bắt đầu viết bằng tiếng Anh vì muốn bạn bè nước ngoài có thêm cơ hội hiểu về Việt Nam từ góc nhìn của một người trẻ bản địa. Sau đó mình mới chuyển ngữ sang tiếng Việt để chia sẻ rộng hơn trong nước”, Trực nói.

Tác phẩm đầu tiên tập trung vào ba công trình mang tính biểu tượng ở TP.HCM: Bảo tàng Thành phố, Dinh Thống Nhất và Bưu điện Trung tâm. Trực phân tích lịch sử, kiến trúc và cả vấn đề bảo tồn hiện nay của từng công trình.

“Khi đi qua những nơi đó, mình luôn cảm nhận rõ sự đối lập giữa kiến trúc cổ và không gian hiện đại xung quanh. Điều này khiến mình muốn hiểu sâu hơn và chia sẻ điều đó qua một quyển sách”, tác giả bày tỏ.

The Downfall of the Nguyễn Dynasty được NXB Thế giới ấn hành vào tháng 12.

Trực bắt đầu tìm hiểu lịch sử từ năm 5 tuổi, nhưng đến cấp ba mới nghiêm túc chọn ngành học. Người truyền cảm hứng lớn nhất với anh là ông ngoại với những câu chuyện thời chiến tranh thường được kể vào buổi tối.

Với tác phẩm thứ hai, The Downfall of the Nguyễn Dynasty (Tạm dịch: Quá trình sụp đổ của triều Nguyễn) chọn cách viết toàn bộ bằng tiếng Anh và dành phần lớn dung lượng phân tích các yếu tố dẫn đến sự suy tàn của triều đại cuối cùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam.

Dù học tập tại Mỹ, Phương Trực vẫn thực hiện toàn bộ quá trình nghiên cứu thông qua sách, tài liệu tiếng Việt do người thân gửi và kho tư liệu học thuật nước ngoài. “Mình xem đây là thử thách nghiêm túc để kiểm tra xem bản thân có đủ khả năng theo đuổi ngành sử học ở bậc đại học hay không”, anh nói.