Trung Quốc ủng hộ Iran

Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh ủng hộ Iran bảo vệ chủ quyền trước đòn đánh của Mỹ - Israel, đồng thời kêu gọi chấm dứt chiến sự và ngăn xung đột lan khắp Trung Đông.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: SCMP

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin ngày 2/3, trong cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh Bắc Kinh “trân trọng tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Iran, ủng hộ Iran bảo vệ chủ quyền, an ninh, toàn vẹn lãnh thổ và phẩm giá quốc gia, đồng thời bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình”.

Ông cũng kêu gọi Mỹ và Israel “lập tức chấm dứt các hoạt động quân sự, tránh làm leo thang căng thẳng và ngăn xung đột lan ra toàn bộ khu vực Trung Đông”.

Trong một cuộc điện đàm riêng với Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi, ông Vương cáo buộc Mỹ và Israel “vi phạm mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc” khi “cố tình kích động chiến tranh chống lại Iran”.

Nhà ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng đóng vai trò xây dựng, bao gồm bảo vệ công lý, thúc đẩy hòa bình và tìm cách chấm dứt chiến sự thông qua nền tảng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ở một cuộc trao đổi khác với Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot, ông Vương cảnh báo thế giới đang đối mặt nguy cơ “thoái lùi về luật rừng”.

Ông nhấn mạnh các cường quốc không thể tùy tiện tấn công quốc gia khác dựa trên ưu thế quân sự của mình, đồng thời cho rằng vấn đề hạt nhân Iran cuối cùng phải được đưa trở lại quỹ đạo giải quyết bằng biện pháp chính trị và ngoại giao.

Cùng ngày 2/3, phát biểu tại họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh các đòn tấn công của Mỹ - Israel không có sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và vi phạm luật pháp quốc tế.

Bắc Kinh bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước nguy cơ xung đột lan rộng, khẳng định chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia vùng Vịnh phải được tôn trọng đầy đủ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh trong cuộc họp báo ngày 2/3. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Trung Quốc đồng thời hoan nghênh tuyên bố của Hội nghị bất thường lần thứ 50 Hội đồng Bộ trưởng Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), tái khẳng định đối thoại và ngoại giao là con đường duy nhất để vượt qua khủng hoảng và duy trì an ninh khu vực.

Trả lời câu hỏi về việc Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc không kích, bà Mao gọi đây là “vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh của Iran”, đi ngược lại các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc cũng như các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế.

“Trung Quốc kiên quyết phản đối và lên án mạnh mẽ hành động này”, người phát ngôn nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi lập tức chấm dứt các chiến dịch quân sự và tránh leo thang thêm.

Khi được hỏi về thông tin Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran chặn tàu thương mại qua Eo biển Hormuz, bà Mao lưu ý đây là tuyến hàng hải then chốt của thương mại và năng lượng quốc tế, nơi vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, trong đó có lượng lớn dầu nhập khẩu của Trung Quốc.

“Duy trì an ninh và ổn định khu vực phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế”, bà nói, đồng thời kêu gọi các bên tránh để xung đột gây tổn hại sâu rộng tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng chiến sự tại Iran có thể kéo dài nhiều tuần, Bắc Kinh lặp lại lời kêu gọi ngừng bắn và tránh leo thang. Trung Quốc cũng cho biết không được Washington thông báo trước về các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

Liên quan đến thông tin Iran sắp đạt thỏa thuận mua tên lửa chống hạm siêu thanh CM-302 của Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định đây là “thông tin không đúng sự thật”. Trung Quốc nhấn mạnh luôn tuân thủ nghĩa vụ quốc tế và phản đối việc lan truyền thông tin sai lệch làm gia tăng căng thẳng.