Lầu Năm Góc 'đau đáu' về Iran

Tháng 6/2025, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tổ chức họp báo ở Lầu Năm Góc để nói về Iran. 8 tháng sau, ông cùng cộng sự cấp cao mới dự cuộc họp báo thứ hai ở đây, chỉ để tiếp tục nói về Iran.

Ông Hegseth và ông Caine trong họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 2/3. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, đã đồng tổ chức họp báo tại Lầu Năm Góc vào sáng 2/3 (giờ Mỹ).



Khi ông Hegseth và ông Caine cùng xuất hiện trước báo chí tại Lầu Năm Góc, đây không chỉ là lần đầu hai quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Trump phát biểu công khai về chiến dịch tại Iran, mà còn là lần đầu tiên sau 8 tháng, hai quan chức đứng đầu Lầu Năm Góc cùng tổ chức họp báo.

Lần gần nhất ông Hegseth và ông Caine cùng dự họp báo tại Lầu Năm Góc là từ tháng 6/2025, khi hai quan chức này công bố chi tiết về các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ trổ tài ‘lắt léo’

Trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 2/3, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran không nhằm mục tiêu “thay đổi chế độ”.

“Đây không phải là một cuộc chiến nhằm thay đổi chế độ, nhưng chế độ đó chắc chắn đã thay đổi và thế giới sẽ tốt đẹp hơn vì điều đó”, ông Hegseth nói.

Ông Hegseth trong họp báo ngày 2/3 tại Lầu Năm Góc. Ảnh: Reuters.

Ông Hegseth còn lập luận rằng Washington không phải là bên khơi mào xung đột, đồng thời cho rằng Iran đã tiến hành các cuộc tấn công trong nhiều thập kỷ qua như “một cuộc chiến đơn phương chống lại nước Mỹ”.

“Chúng tôi không bắt đầu cuộc chiến này, nhưng dưới thời Tổng thống Donald Trump, chúng tôi sẽ kết thúc nó”, ông Hegseth khẳng định.

Ông Hegseth còn phân tích chiến dịch quân sự nhằm vào Iran không thể so sánh với cuộc chiến từng diễn ra tại Iraq. Ông khẳng định Mỹ sẽ không sa lầy tại Iran như sai lầm từng vướng phải tại Iraq cách đây hai thập kỷ.

“Đây không phải Iraq. Đây cũng không phải một cuộc chiến kéo dài vô tận. Tôi đã chứng kiến cả hai cuộc chiến. Thế hệ chúng tôi hiểu rõ vấn đề, và Tổng thống cũng vậy. Ông ấy từng gọi 20 năm xung đột để tái thiết một quốc gia là ngu ngốc, và ông ấy đã đúng”, ông Hegseth phát biểu tại Lầu Năm Góc.

“Nhưng những gì đang diễn ra tại Iran là điều ngược lại. Chiến dịch này là một nhiệm vụ rõ ràng, mang tính hủy diệt và rất quyết đoán: Xóa bỏ mối đe dọa tên lửa, xóa bỏ hải quân, không để có vũ khí hạt nhân”, ông Hegseth nói thêm.

Dù đầu bài phát biểu khẳng định chiến dịch của Mỹ không nhằm thay đổi chế độ tại Iran, nhưng sau đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth lại kêu gọi người dân Iran “tận dụng” cơ hội để thay đổi chế độ.

“Chúng tôi hy vọng người dân Iran sẽ tận dụng cơ hội phi thường này. Tổng thống Trump đã nói rõ, đây là thời điểm của các bạn. Chúng tôi đã thấy rất nhiều người dân Iran tìm kiếm sự thay đổi. Đây là thời khắc để họ nắm lấy cơ hội”, ông Hegseth nhấn mạnh.

Chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel đã khiến nhiều thành viên trong ban lãnh đạo cấp cao tại Iran thiệt mạng, bao gồm Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Khamenei.

Ông Hegseth khẳng định hiện không có lính Mỹ tác chiến trên bộ tại Iran, nhưng ông không muốn bàn sâu về điều này. “Chúng tôi không đi sâu vào việc bàn luận những gì chúng tôi sẽ hoặc sẽ không thực hiện”, vị bộ trưởng cho hay.

Ông Hegseth cũng từ chối cho biết lực lượng Mỹ sẽ tham chiến tại Iran trong bao lâu.

“Tổng thống Donald Trump có toàn quyền nói về việc điều này, 4 tuần, 2 tuần, 6 tuần... Có thể rút ngắn, có thể kéo dài. Chúng tôi thực thi theo mệnh lệnh của Tổng thống đối với những mục tiêu đã đề ra. Ông ấy đã cho thấy khả năng làm được điều mà các Tổng thống khác dường như không đủ tầm nhìn để thực hiện được một cách hiệu quả”, ông Hegseth khéo nhắc đến ông chủ Nhà Trắng.

Ông Hegseth và tướng Caine cùng thống nhất rằng chiến dịch Mỹ - Israel tiến hành tại Iran sẽ tiếp tục cho đến khi ông Trump thấy rằng mọi mục tiêu đều đã đạt được, dù đến nay, công chúng chưa rõ các mục tiêu đó là gì.

Khi được hỏi về chiến lược “rút lui” của Mỹ khỏi Iran, ông Hegseth né tránh câu hỏi này. Ông nói nhiệm vụ đối với các quân nhân Mỹ đã “rất rõ ràng”, nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết.

“Nhiệm vụ đối với các chiến binh của chúng ta là rất rõ ràng, họ đang thực hiện nó ngay lúc này một cách quyết liệt. Chúng tôi có kế hoạch, có các tướng lĩnh, có Chủ tịch Hội đồng, có các chỉ huy, Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper... Tất cả đang được triển khai một cách thận trọng để bảo đảm các kết quả được hoàn thành tốt đẹp. Nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ công khai trước báo chí các công việc này có thể mất bao lâu”, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ kết luận.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng tập trung chuyên môn

Tại họp báo, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - tướng Dan Caine - cho biết chiến dịch của Mỹ nhằm vào Iran không phải “một chiến dịch đơn lẻ, đột ngột diễn ra trong một đêm”.

“Các mục tiêu quân sự mà Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và lực lượng liên quân đã được giao sẽ cần thời gian để có thể đạt được, trong một số trường hợp, đó sẽ là những nhiệm vụ rất khó khăn, khốc liệt”, ông Caine nói.

“Chúng tôi dự kiến sẽ còn chịu thêm tổn thất, và như thường lệ, chúng tôi sẽ nỗ lực giảm thiểu thương vong xảy ra với lực lượng Mỹ”, vị tướng nói thêm.

Tướng Caine đưa ra nhiều thông tin có tính chuyên môn tại họp báo ngày 2/3. Ảnh: Reuters.

Tính đến thời điểm diễn ra cuộc họp báo sáng 2/3 theo giờ địa phương, 4 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong các chiến dịch do Mỹ và Israel tiến hành tại Iran bắt đầu từ ngày 28/2.

Trong phần phát biểu của mình, như thường lệ, tướng Caine tập trung vào thông tin có tính chuyên môn. Ông cho biết lực lượng Mỹ đã giành “ưu thế trên không” trước Iran. Tác động từ các cuộc không kích do Mỹ tiến hành nhằm vào Iran đã tạo ra “tác động tổng hợp”.

“Các đòn tấn công này được thực hiện nhanh chóng, chính xác và áp đảo, giúp thiết lập ưu thế trên không cho lực lượng Mỹ. Ưu thế này không chỉ giúp tăng cường sự bảo vệ cho lực lượng của chúng ta, mà còn cho phép họ tiếp tục hoạt động mở rộng trên không phận Iran”, ông Caine nói.

Ông cũng cho biết lực lượng Mỹ đang tiếp tục được tăng cường tới khu vực, thêm binh sĩ và khí tài dự kiến sẽ được đưa đến khu vực vào thứ 2 tới.

“Đợt triển khai này sẽ bao gồm hàng nghìn quân nhân từ tất cả các quân chủng, hàng trăm tiêm kích thế hệ thứ tư và thứ năm rất hiện đại, hàng chục máy bay tiếp dầu, hai nhóm tác chiến tàu sân bay Lincoln và Ford cùng các máy bay quân sự đậu sẵn trên tàu, các dòng máy bay phục vụ cung ứng liên tục về đạn dược, nhiên liệu, vật tư... Tất cả được hỗ trợ bởi mạng lưới chỉ huy, kiểm soát, tình báo, giám sát và trinh sát phối hợp chặt chẽ”, ông Caine nói.

“Thực tế, việc tăng cường lực lượng đang được xúc tiến ngay lúc này. Đô đốc Brad Cooper sẽ tiếp nhận thêm lực lượng ngay trong ngày hôm nay”, vị tướng cho biết thêm.

Ông Caine cho rằng chiến dịch của Mỹ đạt được hiệu quả như dự kiến là bởi Mỹ đã khiến Iran “choáng váng và rối loạn”. Các nỗ lực của Mỹ nhằm vô hiệu hóa năng lực tác chiến trên không và tác chiến mạng của Iran đã khiến nước này “không còn khả năng quan sát, phối hợp hay phản ứng hiệu quả”.

Bên cạnh thông tin có tính chuyên môn, ông Caine cũng khéo léo gửi thông điệp tới người dân Mỹ, ông nhấn mạnh rằng quân đội Mỹ đã sẵn sàng và được trang bị đầy đủ để tham gia cuộc xung đột này, dù vậy, ông thừa nhận những “gánh nặng” mà người dân trong nước phải đối mặt.

“Nhắn gửi tới người dân Mỹ, lực lượng liên quân của các bạn vẫn tiếp tục vững vàng, tỉnh táo, bình tĩnh và tập trung. Các quân nhân của các bạn được huấn luyện bài bản, kỷ luật và đầy quyết tâm. Chúng tôi hiểu những rủi ro của nhiệm vụ này và sức nặng của trách nhiệm mà chúng tôi đang gánh vác. Chúng tôi cũng nhận thức rằng gia đình của chúng tôi ở quê nhà cũng đang chia sẻ gánh nặng đó. Các bạn cũng là một phần của chiến dịch này”, vị tướng 57 tuổi nói.